Brno - Fotbalisté Karviné v 6. ligovém kole vyhráli 3:1 v Opavě a díky brankám Filipa Panáka, Vojtěcha Smrže a Tomáše Wágnera poprvé v sezoně bodovali. Za domácí v brněnském azylu pouze na 1:2 snižoval Tomáš Smola a nováček tak prohrál páté z šesti utkání a je s jedním bodem předposlední. Horší už je pouze bez bodu Dukla.

První šanci slezského derby soupeřů ze suterénu soutěže si připsala Opava, ale střelu Kuzmanoviče chytil hostující brankář Berkovec. Karviná naopak první příležitost využila - ve 20. minutě se o to postaral Panák, který se prosadil po rohovém kopu.

Karvinští po gólu začala kontrolovat hru, dobře napadali rozehrávku soupeře, ale do šancí se dlouho nedostávali. Také úvod druhé půle patři Karviné, která opět udeřila z první šance. Wágnerovo sólo ještě zlikvidoval brankář Šrom, ale z dorážky se prosadil Smrž.

Opava se však vzápětí vrátila do zápasu. O tři minuty později se na přední tyči po centru Zapalače zjevil osamocený Smola a v 62. minutě snížil na 1:2. Domácí pak otevřeli hru, ale do šancí se nedostávali. Karviná tak mohla těžit z rychlých brejků a v 82. minut po jednom přidala pojistku, když se z malého vápna hlavou prosadil neporytý Wágner.

Karviná se tak po pěti porážkách dočkala prvních bodů v sezoně a v neúplné tabulce jí patří 14. místo. Opava je s jedním bodem předposlední.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Celý zápas se vyvíjel přesně tak, jak jsme do puntíku věděli. Soupeř na náš šel z hlubokého bloku a s vědomím, že bude čekat na standardky. Chtěli jsme se soustředit na organizaci hry, protože nás zápas nutil k tomu, abychom byli dominantní v kombinaci. Dá se to shrnout jedním slovem - naivita. První poločas byl z naší strany sterilní. Při klíčových situacích jsme dělali dětinské chyby. Ve druhém poločase se obrázek nezměnil, i kdy jsme změnili rozestavení a byli víc důrazní. Vypracovali jsme si i trestné kopy, pořád tam ale byla sterilita. Fotbal se hraje na góly a z toho pohledu jsme zaslouženě prohráli."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Věděli jsme, že do Brna jedeme hrát zápas o šest bodů. Nebyli jsme v lehké situaci a body jsme potřebovali. Dnes se nám povedl udělat první krok a odlepili jsme se ze dna tabulky. Hráli jsme disciplinovaně, krom třech gólů si vypracovali i další gólové šance. Musím říct, že jsem dnes s výkonem svého týmu spokojený. Odehráli jsme dobré utkání a pro nás to jsou strašně moc důležité tři body. Věřím, že nám výhra nad Opavou pomůže do dalších zápasů."

Tomáš Jursa (záložník Opavy): "Chtěli jsme si zvednout v důležitém zápase sebevědomí, což se nám bohužel nepovedlo. Zápas to nebyl z naší strany dobrý, ale nevěšíme hlavu. Musíme dál bojovat jako tým. Dostáváme v podstatě z každé šance gól. Karviná byla před naší bránou snad pětkrát a třikrát z toho dokázala vytěžit. My jsme hráli po vápno a soupeř byl zalezlý a čekal na brejky. Dva góly dali hosté hlavou a jednou prakticky do prázdné. Byl to pro nás důležitý zápas, potřebovali jsme bodovat i po stránce psychiky. Musíme to urvat v dalších duelech."

Tomáš Wágner (útočník Karviné): "Asi bylo vidět, že jsme čekali na šance z bloku. Samozřejmě nám pomohla standardka, kterou jsme sehráli výborně. Druhý gól nás poté uklidnil a dobře jsme zareagovali i na snížení Opavy, které pro nás nebylo příjemné. Ukázali jsme, že nějakou sílu máme. Je to pro nás důležité a hlavně také zasloužené vítězství po těch všech zápasech, co máme za sebou. Mít totiž na kontě nulu je nepříjemné. Nevím, asi jsem to já ani nikdo z kabiny ještě nezažil, abychom po pěti kolech neměli ani bod. Byl jsem klidný, věděl jsem, že je ještě spousta zápasů. Zvládli jsme to týmově a ukázali kvalitu při brejcích. Brněnský stadion je pro mě obrovsky nefotbalový a teď jsem se tu trefil vůbec poprvé za celou kariéru. To je neuvěřitelné, možná si vezmu i balón. Pro Opavu to není jednoduché, po šesti kolech mají navíc jen jeden bod. Každý stadion je nějaký, někde se vám hraje lépe, někde hůře. Asi se shodneme, že tribuny jsou daleko, ale nikomu nic nevyčítám. Není to všude jako na Chelsea."

SFC Opava - MFK Karviná 1:3 (0:1)

Branky: 62. Smola - 20. Panák, 59. Smrž, 82. Wágner. Rozhodčí: Zelinka - Blažej, Kříž. ŽK: Kuzmanovič - Letič. Diváci: 1209.

Opava: Šrom - Hrabina (46. Smola), Svozil, Helebrand - Jursa (69. Kayamba), Simerský, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač - Janetzký (78. Juřena), Puškáč. Trenér: Skuhravý.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Tusjak (67. Guba), Mertelj, Lingr (46. Smrž), Budínský, Letič (85. Dramé) - Wágner. Trenér: Nádvorník.