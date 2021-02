Fotbalisté Karviné otočili duel s Opavou a poprvé na jaře vyhráli

Karviná - Fotbalisté Karviné v 18. ligovém kole otočili slezské derby s Opavou a zvítězili 3:1. Po bezbrankové první půli šli do vedení hosté poté, co se trefil Aleš Nešický. Po hodině hry ale srovnal Michal Papadopulos, v 70. minutě otočil stav střídající Rafael Tavares a v 82. minutě přidal z opakované penalty pojistku Kristi Qose. Karviná poprvé v jarní části zvítězila a upevnila si 11. místo v neúplné tabulce. Opava nevyhrála už 12 kol a zůstala poslední.

Opavští přitom začali aktivněji a po rohu Nešického mnoho nechybělo, aby míč po Dedičově hlavičce zapadl k tyči. Na opačné straně pálil domácí Čmelík vysoko nad. Více ze hry měli opticky hosté, ale nadějné příležitosti nedotáhli do úspěšného konce.

Branky začaly padat až po změně stran. Na konci 50. minuty našel Mondek přesným centrem Nešického, který střelou bez přípravy propálil domácího brankáře Ciupu. Opavská zimní posila dala i druhý gól svého týmu v jarní části sezony.

Krátce nato našel Hellebrand Helešice, jenž z ideální pozice těsně minul bránu Karviné. Hosty to následně mrzelo, protože soupeř o chvíli později srovnal. Po centru Bartošáka se hlavou prosadil Papadopulos a trefil se počtvrté v ligové sezoně.

Za dalších 10 minut rozehrál Qose prudký přímý kop a balon na přední tyči protečoval až do brány střídající Tavares. Brazilský ofenzivní hráč navázal na gól z minulého kola v Teplicích.

Opavu obrat rozhodil a o 10 minut později bylo s hosty ještě hůře. Sudí Klíma po poradě s videorozhodčím nařídil penaltu za Helešicovu ruku a Qose opakovaným pokusem zvýšil. Jeho dloubák sice Fendrich chytil, ale sudí nechal pokutový kop zahrávat znovu a albánský záložník už tentokrát nezaváhal.

Karviná naplno bodovala po čtyřech kolech a doma zvítězila poprvé od 8. listopadu. Opava se slezským soupeřem prohrála i druhé utkání v této sezoně.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Samozřejmě přáli jsme si lehčí zápas. Potvrdilo se to, na co jsme se připravovali. Herně absolutně nesedí to, kde se Opava nachází. Hrají velmi dobrý fotbal, musím je pochválit. Na spodku tabulky je drží jen to, že nedávají góly. Dnes se jim gól dát i podařilo. Opava byla 60 minut určitě lepším týmem. Ale my jsme se po vyrovnávacím gólu a střídáních naštěstí dostali na koně a zápas jsme zvládli. Ještě pak přišla hororová penalta, která nás uklidnila. Tři body jsou pro nás velmi důležité."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Hodnotí se to složitě, protože si myslím, že jsme odehráli velmi dobré utkání. Šli jsme do vedení a pak stoprocentně rozhodlo to, že Helešic nedal gól na 2:0. To byl klíčový moment, taková šance by se měla proměnit. Myslím, že pro soupeře už by to bylo složité. Prohráli jsme si to sami, darovali jsme soupeři góly zbytečnými chybami. Papadopulos nás přehlavičkoval a bylo to 1:1. Byla to první velká šance Karviné. Před druhým gólem přišel zbytečný faul. Bráníme standardku kombinovaně a nezareagovali jsme. To bylo šílené, stupidní gól. Pak penalta na 3:1 a bylo po zápase. Víme, že jsme vyhráli jen jednou. Je to komplikace, ale jedeme dál. Je to furt dokola, ale nezbývá nám než věřit. My věříme. Pořád zbývá 16 kol. Příště máme Příbram a to je zápas o všechno. Musíme ho zvládnout."

MFK Karviná - SFC Opava 3:1 (0:0)

Branky: 60. Papadopulos, 70. Tavares, 82. Qose z pen. - 50. Nešický. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Poživil - Adámková (video). ŽK: Papadopulos, Bartošák, Dramé - Dedič, Fendrich, Smola, Kováč (asistent trenéra). ČK: 84. M. Hampel (Opava, kondiční trenér). Bez diváků.

Karviná: Ciupa - Jursa (65. Tavares), Santos, Dramé (65. Šindelář), Bartošák - Qose, Herc - Čmelík (55. Haša), Smrž, Ostrák (55. Mikuš) - Papadopulos (89. Mangabeira). Trenér: Jarábek.

Opava: Fendrich - Didiba, Kulhánek, Schaffartzik - Mondek (83. Rataj), Nešický (90.+3 Koschatzký), Tiéhi, Hellebrand (83. Smola), Helešic - Kania, Dedič. Trenér: Skácel.