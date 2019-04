Praha - Sparťanští fotbalisté v předposledním 29. kole základní části první ligy překvapivě prohráli doma se zachraňující se Karvinou 1:3. Dva góly hostů dal Tomáš Wágner, jednou se trefil Dávid Guba. Za domácí v závěru snížil Martin Hašek. Letenští utrpěli vůbec první ligovou porážku s Karvinou. Slezané pod vedením bývalého sparťanského kouče Františka Straky zvítězili podruhé za sebou a z předposledního místa ztrácejí na čtrnáctou Příbram už jen čtyři body.

V základní sestavě Sparty chyběl potrestaný Kanga, kvůli zdravotním problémům z obvyklé sestavy vypadli i Tetteh s Plavšičem a na lavičce zůstali Štetina se Zahustelem.

Podle jarních výsledků to měla být pro Pražany snadná záležitost, ale už od první minuty se ukazovalo, že Letenští bez tvůrce hry nemají převahu ve středové řadě a Karviná toho umně hned od úvodu využívala. Už ve čtvrté minutě zazmatkovala domácí defenziva v čele s Radakovičem a zkušený Wágner toho využil hlavou k vedoucímu gólu.

Ani inkasovaná branka nepostavila sparťany na nohy. Naopak se začali bát každé přihrávky, záložní řada nefungovala a obvyklí náhradníci nedokázali dát hře jasný směr. Statistické údaje sice byly vyrovnané, ale herně se mnohem lépe ukazovali hosté. Ve 25. minutě se po centru dostal ke střele Guba a předposlední tým ligy vedl na Letné o dva góly.

Krátce po přestávce byla Sparta blízko snížení. Drchalova střela z těžkého úhlu se odrazila od tyče k osamocenému Hložkovi, jenže ten tlačil míč přes val bránících hráčů nahoru a nastřelil pouze břevno.

Domácí dál předváděli špatný výkon a na jejich hlavy se snášel hromový pískot fanoušků. Vzápětí přišel i třetí inkasovaný gól: Lingr měl v 54. minutě dostatek času vystřelit z hranice šestnáctky a míč vyražený Nitou uklidil do sítě Wágner.

Domácí se trápili a hosté měli i další šance. Až v posledních 20 minutách přišly i možnosti Pražanů, ale v těch největších Hložek s Drchalem opět selhali. Zápas končil hromovým skandováním "Ščasný ven" a také ironickým děkováním letenskému trenérovi. Výsledek pak už pouze v 89. minutě korigoval krásnou trefou z 20 metrů střídající Hašek.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Bylo to asi nejhorší utkání, které jsme ve Spartě zažil. Musím se omluvit za ten náš dnešní výkon a nemá smysl ani diskutovat o dnešních absencích. Na zápas jsme byli připraveni, možná jsme ani nevstoupili špatně, ale pak přijdou dvě strašidelné chyby a je po všem. Nemůžeme se vymlouvat na absence, měli jsme vyhrát bez ohledu na ně, takový výkon si nedokážu vysvětlit. A nechci to svádět ani na hráče, kteří dnes zaskočili po delší době. Nebylo to jednotlivými špatnými výkony, na střídání bylo devět až deset hráčů. Kdo bude z dnes chybějících hráčů chybět ve středu v poháru na Slavii, dnes nelze odhadnout. Samozřejmě jistě bude k dispozici Kanga."

František Straka (trenér Karviné): "Přijeli jsme sem s pokorou, známe sílu Sparty. Chtěli se jsme prezentovat účelnou hrou, zahustili jsme střed hřiště, hráli jsme na rychlé brejky a Sparta z nás byla poměrně bezradná. Možná nám pomohlo předzápasové soustředění, které jsme strávili v Českém Šternberku ve skvělém prostředí. Výborně jsme se na dnešní den naladili. Zda jsem si vzpomněl na 13 let starou výhru 3:1 zde s Plzní? Vždy se tady cítím dobře, vždy na mě dýchne zdejší atmosféra. Přece jen jsem zde strávil skvělé roky a se Spartou budu navždy spjatý. Děkuji také domácím divákům, že vůči mně dnes už neměli žádné pokřiky. Chápu je a vím, že je to (rozhodnutí trénovat Slavii) ještě některé bolí, ale snad už mi odpustili."

Sparta Praha - MFK Karviná 1:3 (0:2)

Branky: 89. Hašek - 4. a 54. Wágner, 25. Guba. Rozhodčí: Marek - Vlček, Poživil - Adam (video). ŽK: Sáček (Sparta). Diváci: 10.425.

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Costa, Hanousek - Karlsson, Hložek, Sáček, Frýdek (58. Hašek), Čivič (63. Zahustel) - Drchal. Trenér: Ščasný.

Karviná: Pastornický - Krivák, Čolič, Rundič, Záhumenský - Smrž, Budínský - Ba Loua (90. Moravec), Lingr (86. Bukata), Guba (65. Letič) - Wágner. Trenér: Straka.