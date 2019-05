Fotbalisté Karviné doma rozehrají baráž s Jihlavou

Karviná - Fotbalisté Karviné v úterý od 18 hodin doma rozehrají s Jihlavou premiérovou baráž o účast v první lize. Odveta na Vysočině se koná v neděli. Druhou barážovou dvojici tvoří Brno a Příbram, jejichž úvodní souboj je na programu ve středu.

Karviná si v pětizápasové nadstavbové skupině o záchranu pohlídala patnácté místo, kde měla desetibodový náskok na Duklu, která sestoupila přímo. Jihlava ve druhé lize skončila druhá s čtrnáctibodovým mankem na postupující České Budějovice.

"Za baráž my osobně musíme být rádi, jinak bychom už byli v druhé lize. Hráči k tomu musí přistoupit ne na sto, ale na tisíc procent. Já budu vyžadovat neskutečnou disciplínu, zodpovědnost, nasazení. Hráči se musí absolutně ze všeho vydat," prohlásil karvinský trenér František Straka.

"Z Německa si baráž pamatuju a vím, že to bývají maximálně vyrovnané zápasy. Připravujeme se na to důkladně už několik dnů. Nějaké rozdíly mezi první a druhou ligou se v těchto případech mažou. Jihlava svou kvalitu má, bude to těžký soupeř, ale jsem přesvědčen, že je v našich silách to dvojutkání zvládnout," doplnil kouč Slezanů, jenž při sobotní porážce 0:2 na Slovácku šetřil prakticky všechny opory.

Jihlavě se sobotní generálka na baráž podařila ještě míň a v posledním kole druhé ligy doma v kombinované sestavě utrpěla s Brnem debakl 1:6. "Věřím, že na to budeme daleko líp nachystaní a samozřejmě Karvinou potrápíme. Budeme se snažit venku vstřelit gól, což je vždycky důležité. Chtěl bych, abychom měli co nejlepší výchozí pozici na domácí půdě. Kdybychom zkolabovali jako proti Brnu, asi by odveta byla formalita, což nechceme," uvedl trenér Vysočiny Radim Kučera.

"Bude to o koncentrovanosti, nervech, o tom, kdo udělá míň chyb. Bude to o srdci a bojovnosti, možná o tom, že vyjde nějaká standardní situace. Vždycky, když se hraje o hodně, tak je rozhodující, jak funguje hlava," dodal jihlavský kouč.

Jeho svěřenci by také chtěli vrátit Karviné loňskou domácí porážku 0:2 v posledním kole nejvyšší soutěže, která Vysočinu poslala do druhé ligy. "Vzpomínky nejsou vůbec hezké. Tehdy nám stačil bod a ani ten jsme neuhráli. Jdeme do dvojzápasu s tím, že jim máme co vracet, a já doufám, že to zvládneme. Motivace je o to větší," řekl jihlavský útočník Jiří Klíma.

Hlasy před úterním zápasem:

Statistické údaje před úvodními zápasy baráže: -------- MFK Karviná (15. v první lize) - Vysočina Jihlava (2. v druhé lize) Výkop: úterý 28. května, 18:00. Rozhodčí: Matějček - Blažej, Hock. Bilance v lize: 4 4-0-0 11:2. Poslední zápas: 2:0 (sezona 2017/18). Předpokládané sestavy: Karviná: Pastornický - Moravec, Krivák, Rundič, Záhumenský - Budínský, Smrž - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner. Jihlava: Vejmola - Vedral, Tijani, Chlumecký, Novotný - Šulc, Vaculík - Petr, Zoubele, Javůrek - Klíma. Absence: Puchel (rekonvalescence), Dreksa, Čolič (oba nejistý start) - Šlein, Turyna (oba zranění). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Wágner (13) - Zoubele (12). Zajímavosti: - Karviná vyhrála všechny 4 vzájemné zápasy v první lize a 3x neinkasovala - Karviná se výhrou 2:0 v Jihlavě v posledním kole minulé sezony zachránila a odsoudila k sestupu Vysočinu - Karviná obsadila v první lize 15. místo, Jihlava skončila v druhé lize druhá - Karviná hraje ligu 3 sezony po sobě, Jihlava usiluje o návrat po loňském sestupu - Karviná o víkendu prohrála 0:2 na Slovácku, Jihlava utrpěla domácí debakl 1:6 s Brnem - Karviná prohrála 4 z 5 zápasů ligové nadstavby a navíc bez vstřelené branky - Karviná vyhrála 4 z posledních 5 domácích zápasů - Jihlava vyhrála jediné z posledních 4 utkání - Jihlava vyhrála jediné z posledních 4 venkovních utkání - trenér Karviné Straka slaví v den utkání 61. narozeniny - trenér Straka před 13 lety vyhrál s Plzní v posledním kole ligy na Spartě 3:1 a Jihlava kvůli tomu sestoupila Zbrojovka Brno (3. v druhé lize) - 1. FK Příbram (14. v první lize) Výkop: středa 29. května, 18:00. Rozhodčí: Berka - Kříž, Vaňkát. Bilance v lize: 36 15-9-12 44:39. Poslední zápas: 3:2 (sezona 2016/17). Předpokládané sestavy: Brno: Floder - Sukup, Vraštil, Kryštůfek, Eismann - Štepanovský, Bariš, Růsek, Šumbera - Pachlopník - Magera. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Květ, Soldát - Fantiš, Rezek, Matoušek - Keita. Absence: Sedlák (zranění) - Boháč (zranění), Slepička (rekonvalescence), Kingue, Polidar (oba nejistý start). Nejlepší střelci v této ligové sezoně: Magera (12) - Matoušek (10). Zajímavosti: - Brno neprohrálo poslední 4 vzájemné zápasy v první lize - Brno od listopadu 2010 doma v lize s Příbramí neprohrálo 5x za sebou (z toho 4 výhry) - Brno obsadilo v druhé lize 3. místo, Příbram skončila v první lize na 14. příčce - Brno usiluje o návrat do ligy po loňském sestupu, Příbram byla v této sezoně nováčkem nejvyšší soutěže - Brno o víkendu vyhrálo 6:1 v Jihlavě, Příbram porazila Duklu 3:2 - Brno vyhrálo posledních 6 zápasů - Brno neprohrálo ani jeden ze 7 jarních domácích zápasů (z toho 6 výher) - Brno mělo s 63 góly nejlepší útok druhé ligy - Příbram vyhrála 3 z posledních 4 zápasů - Příbram venku prohrála 2 z posledních 3 zápasů a zvítězila tam v jediném z posledních 9 utkání - Příbram měla s 73 inkasovanými góly nejhorší obranu první ligy