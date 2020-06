Fotbalisté Karviné doma remizovali 0:0 s Českými Budějovicemi

Karviná - Fotbalisté Karviné ve 28. kole první ligy doma remizovali 0:0 s Českými Budějovicemi a zůstali na čtrnáctém místě tabulky, které znamená účast v baráži. Jihočeský nováček je dál na osmé pozici.

Karviná se po dvou ligových porážkách za sebou od začátku pustila do útoku, ale první střelu na bránu obstaral ve 12. minutě hostující Šulc, který nepříliš razantní hlavičkou brankáře Bolka nepřekvapil. Zanedlouho se hosté marně dožadovali penalty po souboji Hanouska s Mršičem.

Domácí převzali iniciativu a mezi 15. a 24. minutou si vypracovali dvě slibné příležitosti, ale Ba Loua "šajtlí" ani Taiwo umístěnou ranou k tyči nepřekonali zkušeného gólmana Drobného. Jeho branku pak minul Ba Loua.

Na druhé straně po chybě v karvinské rozehrávce zase Šulcovu ránu z úhlu vytáhnul Bolek na roh. V nastavení prvního poločasu ještě Taiwo vypálil nad břevno budějovické branky.

Po hodině hry po pěkné akci opět zakončoval aktivní Ba Loua, ale také jeho střelu z hranice šestnáctky zneškodnil pozorný Drobný. Čtyřicetiletý brankář v 66. minutě vytáhnul i Lingrovu přízemní střelu.

Budějovičtí tak udrželi remízu a potřetí za sebou venku v lize nezvítězili. Karviná naplno bodovala v jediném z posledních šesti kol a na poslední Příbram má v tabulce sedmibodový náskok.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Velká škoda, chtěli jsme a měli jsme získat tři body. Nemohu toho chlapcům moc vytknout, proti nám stál velmi kvalitní soupeř, drželi jsme se taktických pokynů, jenom nám nebylo dopřáno štěstíčko, abychom to tam dotlačili. Za týmovost i fotbal nahoru dolů ale hráče chválím. V tomto náročném programu jsme se vypořádali i s absencemi hráčů, takže těšme se z každého bodu."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Uhráli jsme venku bod se soupeřem, který je doma hodně nepříjemný, bodu si ceníme. Chtěli jsme navázat na Olomouc, soupeře nechtěli do ničeho pouštět, hrát z dobré defenzivy a vyrážet do rychlých brejků. Prvních 15 minut jsme hráli velice dobře, byli jsme aktivní, dobře kombinovali, vytvořili si i nějaké příležitosti. Věděli jsme, že když chceme tři body, musíme vstřelit branku. Pak by domácí znervózněli, jelikož hráli o hodně. To se nepodařilo. Druhý poločas byl hodně soubojový, spíš ve středu hřiště, klasický remízový zápas, skoro žádná šance ani na jedné straně. Bylo vidět, že ke konci už toho měli kluci plné zuby."

MFK Karviná - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Lerch - Šimáček, Matoušek. ŽK: Taiwo, Lingr - Javorek. Bez diváků. Sestavy:

Karviná: Bolek - Moravec, Santos, Šindelář, Čonka - Qose, Hanousek (88. Guba) - Taiwo, Lingr, Ba Loua (80. Vukadinovič) - Tijani (71. Kubala). Trenér: Jarábek.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Talověrov, Kladrubský - Brandner (68. Kulhánek), Čavoš, Havelka (57. Javorek), Šulc, Mršič (76. Mészáros) - Schranz. Trenér: Horejš.