Fotbalisté Juventusu remizovali s AS Řím 1:1, AC Milán porazil Boloňu 2:0

Eldor Šomurodov z AS Řím (vpravo) a Moise Kean z Juventusu Turín v utkání 3. kola italské fotbalové ligy, které se hrálo 27. srpna 2022.

Eldor Šomurodov z AS Řím (vpravo) a Moise Kean z Juventusu Turín v utkání 3. kola italské fotbalové ligy, které se hrálo 27. srpna 2022. ČTK/AP/Marco Alpozzi

Řím - Fotbalisté Juventusu remizovali s AS Řím 1:1 a oba týmy jsou v italské lize zatím bez prohry. FC Turín bez obránce Davida Zimy zvítězil v Cremoně 2:1. Úřadující mistr AC Milán na domácím hřišti porazil Boloňu 2:0.

Minuta a 16 vteřin stačila v utkání Juventusu s AS Řím domácímu Vlahovičovi k tomu, aby svým prvním dotykem v zápase vstřelil svůj nejrychlejší gól v Serii A. Prosadil se pohlednou střelou z přímého kopu, kterou opřel o břevno Patríciovy branky. Na konečných 1:1 vyrovnali hosté poté, co letní posila právě z Juventusu Dybala akrobaticky vrátil přetažený roh před branku domácích, kde prokázal největší důraz útočník Abraham a dostal míč za záda brankáře Szczesného.

Abraham s 18 brankami vyrovnal v historických tabulkách anglických střelců Serie A Trevora Francise. Více gólů dali jen David Platt (31) a Gerald Hitchens (59).

Skóre zápasu AC Milán proti Boloni otevřel ve 21. minutě svou první brankou v sezoně Leao, nejlepší milánský střelec v uplynulém ročníku Serie A. Asistenci si připsala při své premiéře v základní sestavě letní posila milánského AC, belgický reprezentant De Ketelaere.

Portugalský střelec Leao si posléze v 58. minutě připsal ještě asistenci u druhého gólu, když nízkým obloučkem přes obranu vybídl ke skórování Girouda. Ten kopem ve výskoku míč lehce tečoval a usměrnil jej tak za záda brankáře Skorupského.

Rafael Leao nastřílel od začátku roku 2022 už osm branek na domácím stadionu, stejně jako Dušan Vlahovič z Juventusu. Žádnému hráči se v italské lize doma víc branek vstřelit nepovedlo.

AC Milán tak v lize zatím nenašel přemožitele a patří mu první místo o skóre před oběma kluby z Říma a turínským FC. Boloňa naopak dosud v lize nezvítězila a s jedním bodem zatím zůstává na poslední nesestupové pozici.

Skóre utkání Cremona - FC Turín otevřel v 18. minutě hostující Vlašič, jenž se nejlépe zorientoval po skrumáži ve vápně Cremony a karatistickým kopem napálil míč do domácího obránce Bianchettiho, od nějž se odrazil do sítě. Na 2:0 zvýšil v 65. minutě po povedené kombinaci z bezprostřední blízkosti Radonjič. Za domácí v 80. minutě už pouze snížil krásnou trefou do levého horního roku Sernicola.

Cremona potřetí v řadě prohrála a je předposlední. Fotbalisté FC Turín vyhráli první dvě venkovní utkání v sezoně poprvé od ročníku 1976/77, což jim napomáhá k průběžnému druhému místu.

Utkání mezi Spezií a Sassuolem skončilo smírně 2:2. Za domácí se trefili v 30. minutě Bastoni a v třetí minutě nastavení prvního poločasu z penalty Nzola. Za hosty se prosadili ve 27. minutě Frattesi a v 50. minutě Pinamonti. Osm minut před koncem řádné hrací doby se do sprch předčasně poroučel po dvou žlutých kartách domácí Ekdal.

Andrea Pinamonti se stal prvním hráčem narozeným po roce 1998, který v Itálii vstřelil ligovou branku za pět různých týmů (Frosinone, FC Janov, Inter Milán, Empoli a Sassuolo)

Italská fotbalová liga - 3. kolo:

Cremona - FC Turín 1:2 (80. Sernicola - 17. vlastní Bianchetti, 65. Radonjič), Juventus Turín - AS Řím 1:1 (2. Vlahovič - 69. Abraham), AC Milán - Boloňa 2:0 (21. Leao, 58. Giroud), Spezia - Sassuolo 2:2 (30. Bastoni, 45.+3 Nzola z pen. - 27. Frattesi, 50. Pinamonti).

Tabulka:

1. AC Milán 3 2 1 0 7:3 7 2. Lazio Řím 3 2 1 0 5:2 7 3. FC Turín 3 2 1 0 4:2 7 4. AS Řím 3 2 1 0 3:1 7 5. Neapol 2 2 0 0 9:2 6 6. Inter Milán 3 2 0 1 6:4 6 7. Juventus Turín 3 1 2 0 4:1 5 8. Bergamo 2 1 1 0 3:1 4 9. Fiorentina 2 1 1 0 3:2 4 10. Udine 3 1 1 1 4:5 4 11. Sassuolo 3 1 1 1 3:5 4 Spezia 3 1 1 1 3:5 4 13. Empoli 2 0 1 1 0:1 1 Salernitana 2 0 1 1 0:1 1 15. Sampdoria Janov 2 0 1 1 0:2 1 16. Hellas Verona 2 0 1 1 3:6 1 17. Boloňa 3 0 1 2 2:5 1 18. Lecce 2 0 0 2 1:3 0 19. Cremona 3 0 0 3 3:6 0 20. Monza 3 0 0 3 2:8 0