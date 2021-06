Fotbalisté jsou po zápase ME s Chorvatskem v pořádku, Schickův nos není zlomený

Český fotbalista Patrik Schick leží na trávníku poté, co dostal ve vzdušném souboji loktem do obličeje od Dejana Lovrena. Po zákroku Chorvata odpískal rozhodčí penaltu.

Český fotbalista Patrik Schick leží na trávníku poté, co dostal ve vzdušném souboji loktem do obličeje od Dejana Lovrena. Po zákroku Chorvata odpískal rozhodčí penaltu. ČTK/AP/Paul Ellis

Praha - Čeští fotbalisté se po páteční remíze 1:1 s Chorvatskem v Glasgow v druhém utkání skupiny na mistrovství Evropy již opět chystají v Praze, kde mají během turnaje základnu. Hráče po zápase netrápí žádné větší zdravotní problémy. Připraven na úterní závěrečný duel skupiny proti Anglii by měl být i útočník Patrik Schick, který po faulu od protihráče a krvavém zranění nemá zlomený nos.

"Zdravotní stav týmu je dobrý. Je lepší než po předchozím utkání se Skotskem, za to jsme samozřejmě rádi. Doufáme, že nám to tak vydrží," řekl při on-line tiskové konferenci asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Schick v pátečním duelu utrpěl zranění poté, co ho ve 34. minutě loktem při souboji trefil do obličeje chorvatský obránce Dejan Lovren. Český útočník krvácel z nosu, přesto se ujal následné penalty a přispěl k remíze. S třemi góly nečekaně vede střeleckou tabulku turnaje. "Nos zlomený není, ten je v pohodě. Mám to trochu nateklé, trochu hůř se mi dýchá, ale jinak v pohodě," uvedl Schick.

Národní tým se hned po utkání vrátil do Čech. Původně měl mít během Eura základnu v Edinburghu, ale kvůli hrozbě karantény pro celé mužstvo v případě jediného pozitivního testu na koronavirus jej zrušil a k zápasům létá. První dva duely odehráli reprezentanti v Glasgow, skupinu zakončí v Londýně.

Tým po zápase s Chorvaty přiletěl do Prahy speciálem půl hodiny po půlnoci. "Přelety nejsou úplně ideální. I když do Skotska to byly dvě hodinky, ale už tam musíte být nějakou dobu před odletem, pak než se dostanete zpátky na hotel, než vyjede bagáž. Takže z dvou hodin je to čtyři pět," řekl Schick.

"Já navíc úplně nemám rád létání. Včera to s námi házelo, tak jsem si to moc neužil. S tím plným nosem, co jsem měl, jsem se to snažil nějak zaspat. Jinak kluci většinou hrají Člověče, nezlob se, ti ho hrají furt. Většina týmů musí cestovat taky. Nestěžujeme si na to. Jsme raději, že můžeme být v Praze doma, v klidu se na to připravit," dodal útočník Leverkusenu.

Podobně jako po pondělním úvodním utkání skupiny se Skotskem trenéři posunuli dnešní trénink v Praze na odpoledne, a to na pátou hodinu. Mužstvo se musí opět vyrovnat s velkou teplotní změnou, v Británii je o 15 stupňů chladněji než v Čechách. "S horkem se musíme vypořádat. Změna počasí ve Skotsku pro nás byla příjemná, na zápas jsou ty podmínky lepší," uvedl Chytrý.

K úternímu závěrečnému utkání skupiny v Londýně by měl tým odcestovat v neděli. Český celek má po výhře 2:0 nad Skotskem a remíze s Chorvatskem na kontě čtyři body a po dvou kolech nečekaně vede tabulku o skóre před Anglií. Pokud uhraje s Albionem aspoň remízu, překvapivě ovládne skupinu.