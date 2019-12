Fotbalisté Jablonce zvítězili v Mladé Boleslavi 3:2 a jsou třetí

Mladá Boleslav - Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 20. kole první ligy v Mladé Boleslavi 3:2 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo před Spartu, která má k dobru sobotní duel v Ostravě. O druhé výhře Severočechů po sobě rozhodli v posledním utkání podzimní části dvěma góly Martin Doležal a jedním Vladimir Jovovič, který u zbylých tref asistoval. Za Středočechy, kteří prohráli podruhé za sebou, se prosadili Pavel Bucha a Muris Mešanovič.

"Jsem šťastný, že jsme uhráli tři body. Poslední dva zápasy venku jsme udělali plný počet bodů, což nás hodilo do popředí tabulky. Vážíme si toho, protože v Boleslavi to byla po Slavii nedobytná tvrz, odkud se body nevozí," řekl na tiskové konferenci jablonecký kouč Petr Rada.

Mladá Boleslav nastoupila bez Komličenka, který v minulém duelu při porážce 2:5 na Spartě obdržel červenou kartu. Místo něho nastoupili v útoku Ladra s Mešanovičem, který zápas na Letné strávil na lavičce.

Jablonec se poprvé prosadil v deváté minutě. Domácí na útočné polovině ztratili míč a Severočeši rychle přenesli hru na opačnou stranu. Jovovič vyslal za obranu Středočechů Doležala, který si v souboji poradil s Hubínkem a zakončil k tyči. Nepříznivý stav se pokusil zlomit Ladra, jenže střelu zpoza vápna umístil vedle.

V 17. minutě se mladoboleslavská obrana špatně domluvila, Jovovič postrčil balon na Doležala, jenž přízemní ranou zaznamenal desátý gól v ligové sezoně. Díky tomu se dotáhl na čelo tabulky nejlepších střelců.

Středočeši odpověděli za tři minuty. Bucha si na hranici šestnáctky přehodil míč na levou nohu a s pomocí teče jednoho z jabloneckých hráčů překonal Hrubého. Jablonecký brankář si poté i přes clonu hráčů poradil s Ladrovou střelou před vápnem.

V 37. minutě si Severočeši vzali dvoubrankový náskok zpět. Jovovič nastavil nohu do Doležalovy hlavičky přesně do protipohybu gólmana Šedy, který v lize nahradil Stejskala po téměř třech měsících. Shodou okolností v úvodním vzájemném duelu v sezoně rozhodli o vítězství Jablonce 2:1 právě Jovovič a Doležal.

Po přestávce mohl zvýšit Jugas, ale jeho zakončení z první vytáhl Šeda na roh. Šeda se poté vyznamenal i proti Jovovičovu pokusu z úhlu, míč vyrazil před sebe, ale Doležal zblízka přestřelil.

V 71. minutě Bucha odcentroval do vápna a míč propadl až k Mešanovičovi, který zblízka snížil. Bosenský útočník mohl vzápětí vyrovnat, ale Hubínkovu přihrávku nedokázal umístit do odkryté branky.

"Chtěli jsme přežít začátek druhého poločasu, což se podařilo. Pak ale dostaneme gól, kde je hráč sám na levé tyči, a potom už výsledek jen bráníme. Takové zápasy někdy jsou a je třeba je ubojovat. Dneska jsme to zvládli," prohlásil jablonecký kapitán Doležal.

Mladá Boleslav podlehla Jablonci v nejvyšší soutěži po osmi utkáních, poprvé od května 2011. Svěřenci trenéra Jozefa Webera prohráli tři z posledních čtyř kol a doma v ligové sezoně podruhé. Středočeši klesli na pátou pozici. Jablonec venku nenašel přemožitele pošesté za sebou.

"V závěru nás postihla krize, to si musíme přiznat. Jak herní, tak výsledková. Z celé sezony mám pozitivní dojem. V posledních kolech jsme byli dost křehcí v defenzivě a to nás stálo body a výsledky. Dostávat tolik branek nechceme, nemůžeme a nebudeme. V tom se musíme zlepšit jak personálně, tak takticky," uvedl Weber.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Musím hráčům poděkovat, protože jsme se za ten rok ohromně zlepšili a jsme schopní produkovat fotbal, který lidi baví. V závěru nás postihla krize, to si musíme přiznat. Jak herní, tak výsledková. Na některých hráčích už byla dneska vidět víc únava. Trochu se zlobím i sám na sebe. Kdybych to věděl, říznul bych do toho víc a dal bych příležitost více mladým hráčům. Z celé sezony mám pozitivní dojem. V posledních kolech jsme byli dost křehcí v defenzivě a to nás stálo body a výsledky. Dostávat tolik branek nechceme, nemůžeme a nebudeme. V tom se musíme zlepšit jak personálně, tak takticky."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem šťastný, že jsme uhráli tři body. Poslední dva zápasy venku jsme udělali plný počet bodů, což nás hodilo do popředí tabulky. Vážíme si toho, protože v Boleslavi to byla po Slavii nedobytná tvrz, odkud se body nevozí. Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně. Měli jsme tam dobré brejkové situace a úniky dovršil brankami Doležal. Ani to nevypadalo, že by se soupeř měl dostat do kontaktu, ale dostali jsme lacinou branku, kdy Bucha vystřelil a dal na 1:2. Pak jsme vstřelili třetí branku po centru díky Jovovičovi. Hráče jsem nabádal, aby nespoléhali, že vedeme, protože domácí tady otočili spoustu zápasů. Ve druhém poločase to 15-20 minut bylo vyrovnané, domácí neměli nic. Pak jsme je zase zbytečnou brankou dostali zpátky do zápasu. Nakonec jsme to zaslouženě ubojovali. S výkonem a přístupem hráčů jsem spokojený."

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 2:3 (1:3)

Branky: 20. Bucha, 71. Mešanovič - 9. a 17. Doležal, 37. Jovovič. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Machálek (video). ŽK: Mešanovič, Budínský, Weber (trenér, všichni M. Boleslav). Diváci: 1248.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil (46. Fulnek), Křapka (70. Pech) - Budínský, Hubínek, Matějovský, Bucha - Mešanovič, Ladra (61. Jiří Klíma). Trenér: Weber.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Pleštil (68. Hämäläinen), Kubista, Považanec, Pilík (90. Plechatý), Jovovič (79. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Tabulka:

1. Slavia 19 16 3 0 41:3 51 2. Plzeň 19 11 4 4 34:18 37 3. Jablonec 20 10 5 5 35:27 35 4. Sparta 19 9 5 5 39:26 32 5. Mladá Boleslav 20 10 2 8 39:32 32 6. Ostrava 19 9 3 7 30:23 30 7. České Budějovice 19 9 3 7 32:29 30 8. Slovácko 19 8 5 6 24:25 29 9. Liberec 19 7 3 9 30:30 24 10. Olomouc 19 5 9 5 24:24 24 11. Teplice 19 5 7 7 17:28 22 12. Bohemians 19 5 4 10 19:31 19 13. Zlín 19 5 3 11 14:30 18 14. Opava 19 3 5 11 9:29 14 15. Karviná 19 2 7 10 13:27 13 16. Příbram 19 3 4 12 14:32 13