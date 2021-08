Fotbalisté Jablonce ztratili potřetí za sebou, v Teplicích prohráli 0:1

Teplice - Fotbalisté Jablonce prohráli ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže na hřišti Teplic 0:1 a nezvítězili ve třetím ligovém zápase po sobě. Jedinou branku vstřelil v 10. minutě Štepán Krunert. Jablonec tak klesl na 10. místo neúplné tabulky, naopak dosud poslední Teplice bodovaly poprvé v novém ročníku a jsou třinácté.

Teplice se dočkaly druhého ligového triumfu z posledních 16 zápasů a přerušily proti severočeskému rivalovi sérií předchozích sedmi proher za sebou. Neinkasovali proti němu poprvé po devíti zápasech. Jablonec naopak po vyřazení z kvalifikace Evropské ligy se Celtikem Glasgow nezvítězil v posledních pěti soutěžních duelech za sebou.

Teplický trenér Radim Kučera udělal po poslední porážce ve Zlíně (0:3) šest změn v základní sestavě a vedle obránce Mazucha vrátil například do brány Čtvrtečku. "Skláři" navíc měli do dobrý vstup do utkání a už po 10 minutách hry se dostali do vedení.

Mareš našel přesným centrem Krunerta a jeden z dalších nováčků v základní sestavě překonal z bezprostřední blízkosti brankáře Hanuše. Přestože pomezní asistent odmával ofsajd a rozhodčí Julínek tak nechtěl v první chvíli gól uznat, po následné konzultaci s videorozhodčím svůj verdikt opravil. Pro jednadvacetiletého záložníka Krunerta šlo o první ligovou branku v dresu Teplic a druhou v kariéře.

Jablonec poté převzal v utkání iniciativu, ale proti pozorně bránícím domácím si dlouho žádnou velkou šanci nevypracoval. Naopak po půl hodině hry musel zasáhnout proti Moulisově průniku Hanuš a následnou dorážku Chlumeckého zase zablokoval Kubista. Skóre nezvýšil ani Mareš, jehož trefa po rychlém brejku tentokrát nebyla uznána pro ofsajd.

Hosté tak zkoušeli koncentrované Teplice překvapit a krátce před přestávkou vyslal pohotovou střelu z vlastní poloviny Zelený, branku vyběhnuvšího Čtvrtečky ale těsně přestřelil.

Jablonecký trenér Rada udělal do druhé půle hned dvě změny v sestavě, byli to však znovu domácí, kteří se dostali do další nebezpečné šance. Mareše ovšem v dobré pozici vychytal Hanuš. Tlak hostů s postupujícími minutami sílil a jen na rohové vedl Jablonec po hodině hry 12:2. Střelecky ale vycházel stále na prázdno a nezměnilo se to jak po průniku Čvančary, proti jehož střele zasáhl Hanuš, tak ani při šanci Kratochvíla, jenž trefil pouze boční tyč.

Teplice naopak hrozily z rychlých brejků a po přihrávce Krunerta se před Hanuše dostal Moulis, uklidňující druhý gól však nepřidal. Když pak ale kýžené vyrovnání nepřinesl na druhé straně ani zakončující Pilař, Teplice si již v rozkouskovaném závěru první body v sezoně nenechaly utéct. Naopak Jablonec prohrál s Teplicemi poprvé po 10 vzájemných zápasech.

FK Teplice - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 10. Krunert. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Machálek (video). ŽK: Moulis, Laňka, Čtvrtečka - Zelený, Kubista, Surzyn. Diváci: 2225.

Teplice: Čtvrtečka - Švanda (80. Laňka), Mazuch, Knapík, Chlumecký - Jukl, Mareček - Černý (90.+2 Hasil), Krunert, Moulis (80. Kodad) - Mareš (67. Ledecký). Trenér: R. Kučera.

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec (46. Martinec) - Malínský (85. Surzyn), Houska, Kratochvíl (78. Vaníček), Pilář (77. Smejkal) - Doležal (46. Čvančara). Trenér: Rada.