Fotbalisté Jablonce začali přípravu na novou sezonu i s Polidarem

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce pod vedením nového trenéra Davida Horejše začali letní přípravu na novou sezonu i s univerzálem Matějem Polidarem. Dvaadvacetiletý krajní bek či záložník zamířil do severočeského prvoligového klubu na roční hostování z pražské Sparty. Jablonecký kádr doplnil i záložník Adam Ritter a do třináctého celku uplynulé sezony nejvyšší soutěže by se také mohl vrátit černohorský reprezentant Vladimir Jovovič.

Polidar v nejvyšší soutěži debutoval v dresu Příbrami, odkud přestoupil do Sparty. V uplynulém ročníku zasáhl do deseti ligových zápasů, v nichž dal jeden gól, a nepatřil do obvyklé základní sestavy Letenských. V průběhu sezony ho přibrzdilo zranění. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 64 utkání a šest branek.

"Trenér Horejš o mě velice stál, vážím si toho, a proto jsem si vybral cestu do Jablonce. Chtěl jsem jít hned od začátku přípravy, člověk se pak cítí líp, když jsou tu další noví hráči a nepřijde sem týden před ligou po přípravě," uvedl pro jablonecký web Polidar.

Jablonecký kádr doplnil také záložník Ritter, který přestoupil z druholigové Jihlavy. Dvacetiletý středopolař v uplynulé sezoně zasáhl v dresu "áčka" Vysočiny do 15 utkání a nastupoval také za třetiligový B-tým.

S Jabloncem začal přípravu i další záložník Pavel Šulc, jenž dostal svolení trénovat se Severočechy od Plzně, které patří. Z hostování se vrátili útočník Jan Chramosta a brankář Adam Richter. Jablonečtí také zkoušejí třiadvacetiletého německého gólmana Jonase Brendiecka, jenž byl v mládeži v Borussii Dortmund či Duisburgu.

Severočeši jednají o příchodu dalších hráčů. Jedním z nich by mohl být černohorský křídelník Jovovič, který v Jablonci úspěšně působil v letech 2017 až 2021. V české lize odehrál 103 utkání a dal 15 branek, 46 startů si připsal za černohorskou reprezentaci.