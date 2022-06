Fotbalisté Jablonce začali přípravu na novou sezonu i s Polidarem

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce pod vedením nového trenéra Davida Horejše začali letní přípravu na novou sezonu i s univerzálem Matějem Polidarem. Dvaadvacetiletý krajní bek či záložník zamířil do severočeského prvoligového klubu na roční hostování z pražské Sparty.

"Trenér Horejš o mě velice stál, vážím si toho a proto jsem si vybral cestu do Jablonce. Chtěl jsem jít hned od začátku přípravy, člověk se pak cítí líp, když jsou tu další noví hráči a nepřijde sem týden před ligou po přípravě," uvedl pro jablonecký web Polidar.

V nejvyšší soutěži debutoval v dresu Příbrami, odkud přestoupil do Sparty. V uplynulém ročníku zasáhl do deseti ligových zápasů, v nichž dal jeden gól, a nepatřil do obvyklé základní sestavy Letenských. V průběhu sezony ho přibrzdilo zranění. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 64 utkání a šest branek.