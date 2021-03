Fotbalisté Jablonce vyhráli v Brně 2:1 a jsou na čtvrtém místě

Brno - Fotbalisté Jablonce zvítězili v utkání 23. kola první ligy na hřišti Brna 2:1 a posunuli se v neúplné tabulce na čtvrté místo. Rozhodující branku dal v 73. minutě Ivan Schranz, který navázal na předchozí trefu Dominika Pleštila z první půle. Domácí nováček snížil až v nastaveném čase zásluhou střídajícího Daniela Fily. Zbrojovka nevyhrála šestý ligový zápas po sobě a zůstává na sestupové 16. příčce.

Jablonec nastoupil do soutěžního duelu po dvoutýdenní pauze, minulý víkend se Spartou nehrál kvůli karanténě pražského soupeře. V základní sestavě tentokrát Severočechům chyběl kapitán Hübschman.

Hosté přesto začali aktivněji a už v šesté minutě se po rohovém kopu prosadil nejlepší týmový střelec Schranz. Jeho trefu však rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu. O čtyři minuty později se už ale Jablonečtí dočkali regulérní branky. Po dalším rohu skončila tečovaná střela Holíka na břevnu, míč se však odrazil k Pleštilovi a ten svým prvním gólem v ligové sezoně otevřel skóre.

Zvýšit vedení Severočechů mohl následně znovu Schranz, ale proti jeho dalšímu pokusu zasáhl skvěle brankář Floder. Brno se stejně jako v minulém utkání s Karvinou začalo osmělovat až po úvodní čtvrthodině, jenže proti pozorné obraně soupeře si nevytvářelo mnoho příležitostí. Nejblíže brance tak byl jen po překvapivém pokusu z pravé strany Přichystal, ale při svém 50. ligovém startu trefil břevno.

Domácí do druhé půle nachystali trojnásobné střídání a začali být nebezpečnější. Po hodině hry si na Moravcův centr naskočil Růsek, ale hlavičkoval jen do náruče Hrubého.

V 73. minutě se však prosadil znovu Jablonec. Po centru z levé strany se Zelený dostal před Flodera, ten jeho střelu ještě vyrazil, proti dorážce Schranze však už byl bezmocný. Slovenský útočník skóroval posedmé v ligovém ročníku.

Zbrojovka se v závěru pokusila ještě o snížení, ale po promarněných příležitostech Hladíka se dočkala až v první minutě nastavení zásluhou střídajícího Fily, který si připsal premiérovou branku v nejvyšší soutěži.

Moravané tak sice prolomili sérii čtyř domácích zápasů bez vstřeleného gólu, z posledních pěti zápasů na Srbské však získali jen bod a zůstávají nejhorším domácím týmem ligy.

Hlasy po utkání:

Richard Dostálek (trenér Brna): "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Prvních 15 minut jsme prohrávali osobní souboje, neměli odražené balony a byli pro Jablonec odevzdaným soupeřem. Ti nás pak dokázali ztrestat v podobě gólu po standardní situaci, která neměla být, protože jsme tu malou domů předtím měli zahrát jinak. Věděli jsme, jak je soupeř při standardkách silný a nechtěli jsme jim je nabízet. Poločas už jsme dohrávali pod dekou, protože hráči nenašli odvahu se soupeři postavit. Ve druhé půli přišlo drobné zlepšení, byli jsme vyrovnaným soupeřem a vypracovali si brankové příležitosti, ale je to zase jak ze špatného snu nebo filmu, který se opakuje. A když uděláme chybu, tak nás soupeř potrestá. Dostali jsme tedy druhý gól a naše brankové příležitosti jsme nedokázali proměnit. Zase tedy prohra a zase o gól."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Čtrnáct dní jsme nehráli a v úvodu jsme čekali, co to s námi udělá. V první půli jsme byli aktivní, prakticky jsme domácí do ničeho nepustili až na zřejmě jeden nepovedený centr, který se otřel o břevno. Sami jsme se dostal do vedení a následně měli další velkou šanci Schranze, který nás možná mohl uklidnit. První poločas byl hodně kvalitní, v tom druhém to už ale nebylo ono. Domácí vystřídali tři hráče a hru si zjednodušili dlouhými nákopy. Z toho ohledu se dostali do menšího tlaku a měli tam situace, které Vlasta Hrubý dobře vyřešil. Za stavu 2:0 jsme měli brejkové situace, ale dostali jsme v nastavení branku na 2:1, která byla zbytečná. V tu chvíli se mi už v hlavě zase trochu honila Karviná, kde jsme také vedli a v závěru dostali dvě branky. Domácí pak měli ještě jeden závar, ale nakonec jsme to uhráli. Tohoto vítězství si ceníme. Vrátili jsme Brnu porážku z loňského roku, která mě stála hodně sil, protože jsem byl v covidu, takže jsem za to rád."

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 1:2 (0:1)

Branky: 90.+1 Fila - 10. Pleštil, 73. Schranz. Rozhodčí: Hrubeš - Kotalík, Pečenka - Dorušák (video). ŽK: Dreksa, Pachlopník - Kratochvíl. Bez diváků.

Brno: Floder - Šural (32. Hlavica), Dreksa, Pernica - Bariš (46. Fousek), Sedlák - Štepanovský (46. Reiter), Pachlopník (74. Hladík), Moravec - Růsek, Přichystal (46. Fila). Trenér: Dostálek.

Jablonec: V. Hrubý - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Pleštil (71. Haitl), Považanec, Kratochvíl (88. Hübschman), Podaný (81. Smejkal) - Doležal, Schranz (88. R. Hrubý). Trenér: Rada.