Fotbalisté Jablonce v generálce na ligu podlehli Dukle 1:3

Praha - Fotbalisté Jablonce v přípravě nečekaně prohráli s druholigovou Duklou Praha 1:3 a nevyšla jim generálka na start jarní části ligové sezony. FK Mladá Boleslav podlehla Bohemians Praha 1905 0:2. Neuspěla ani Opava, která v souboji posledních týmů české a polské nejvyšší soutěže podlehla Podbeskidzie Bielsko-Biala 0:1. Brno na Maltě porazilo Trnavu 1:0, Liberec v Turecku Mariupol 3:1 a Zlín stejným poměrem zdolal druholigovou Líšeň.

Dukla, které patří po podzimu v druhé lize osmé místo, už v páté minutě vedla 2:0. Skóre otevřel Štěpán Šebrle, syn olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho. Jablonec rychle snížil poté, co uzdravený Kratochvíl proměnil penaltu, ale další šance už druhý tým prvoligové tabulky neproměnil. Naopak v polovině druhé půle ještě jednou inkasoval.

"Zarazil mě vstup do zápasu, ve kterém jsme dostali úplně zbytečně dva góly. Dukla začíná až v březnu, hrála první přípravný zápas a hrála proti lize, byla motivovaná. Mrzí nás, že jsme neuhráli lepší výsledek, chceme vyhrávat i přáteláky. Hlavně teď potřebujeme dostat do hry zraněné Schranze a Kubistu. Dobré je, že už je stoprocentně zdráv Kratochvíl," citoval klubový web jabloneckého trenéra Petra Radu.

Opavští nasadili do základní sestavy v zápase na hřišti Podbeskidzie hned šest zimních posil, k výhře to ale nepovedlo. "První poločas byl z naší strany rozháraný. Do hry jsme poslali šest nových hráčů a ti s naší hrou nejsou sžití. Po přestávce šla naše hra nahoru i díky tomu, že naskočil Holík. Mrzí mě, že jsme nevyužili ani jednu ze čtyř gólových příležitostí," uvedl asistent opavského trenéra Radoslav Kováč.

Liberec v krátké přípravě jako jeden z mála týmů odcestoval na soustředění a v Turecku porazil devátý celek ukrajinské ligy Mariupol 3:1. Dvěma góly k tomu pomohl Rondič. Slovan na rozdíl od ostatních klubů ještě nehrál generálku a v Beleku by měl nastoupit k utkání také v pondělí.

Brno na Maltě na turnaji Tipsportu udolalo v souboji o třetí místo slovenskou prvoligovou Trnavu brankou Fouska z penalty. "Bylo to vyrovnané utkání, hráli jsme proti houževnatému soupeři. Měli jsme problémy dostat se za jejich obranu, některé situace jsme neřešili dobře, soupeř nás výborně napadal. Zodpovědně jsme ale pracovali do defenzivy a nula vzadu nás těší," řekl novinářům brněnský trenér Richard Dostálek.

Slovácko v chorvatském Umagu hrálo s předposledním týmem maďarské ligy Budafoki 1:1, když neudrželo vedení z první půle po gólu Petržely. Remízu si připsala i Karviná, která opět nedokázala skórovat proti druholigovému Třinci a zápas stejně jako v říjnu skončil bez branek. Naopak Zlín porazil jiného druholigového soupeře Líšeň 3:1.

Plzeň v jediném přípravném utkání přestřílela Hradec Králové 5:2

Fotbalisté Plzně v jediném přípravném utkání před startem jarní části prvoligové sezony přestříleli lídra druhé nejvyšší soutěže Hradec Králové 5:2. Dvěma góly se blýskl navrátilec z hostování záložník Pavel Šulc.

Plzeň nastoupila bez několika tradičních členů základní sestavy. Zřejmě ze zdravotních důvodů chyběli Čermák, Ba Loua, Beauguel či Havel, místo kterého na pravém kraji netradičně nastoupil jinak levý bek Limberský.

Viktoria, které patří po podzimu až deváté místo ligové tabulky, od začátku dominovala. V 10. minutě se po centru hlavou prosadil Kaša a připsal si první gól v plzeňském dresu. V 33. minutě se znovu po centru trefil Ondrášek, s nímž si pak narazil Šulc a zvýšil na 3:0. Ve 49. minutě si oba hráči spolupráci zopakovali a Šulc skóroval podruhé. "Votroci" poté dvěma brankami snížili, když se prosadil z penalty Dvořák a po něm Novotný. Z protiakce ale odpověděl střídající Matějka, další plzeňský navrátilec z hostování.

Jarní část ligové sezony po rekordně krátké zimní přestávce začne za týden. Viktoria vstoupí do jarní části ligové sezony příští víkend v Příbrami.

Výsledky přípravných utkání:

Viktoria Plzeň - Hradec Králové 5:2 (3:0)

Branky: 39. a 49. Šulc, 10. Kaša, 33. Ondrášek, 80. Matějka - 62. Dvořák z pen., 79. Novotný.

Sestava Plzně: Hruška (46. Staněk) - Limberský (46. Koželuh), Kaša, Brabec (46. Hejda), Kovařík - Bucha, Kalvach - Kayamba (63. Hořava), Šulc, Mihálik - Ondrášek (63. Matějka). Trenér: Guľa.

Slovan Liberec - Mariupol 3:1 (3:1)

Branky: 3. Rondič, 30. Mikula, 33. Karafiát - 43. Očeretko.

1. FC Slovácko - Budafoki (Maď.) 1:1 (1:0)

Branky: 38. Petržela - 65. Zsori.

Sestava Slovácka: Nemrava (46. Bajza) - Šimko (46. Reinberk), Kadlec, Hofmann (62. Srubek), Daníček (72. Mareček) - Petržela (62. Rezek), Havlík (62. Divíšek), Sadílek (72. Polášek), Kohút (62. Kubala), Navrátil (62. Kalabiška) - Jurečka (72. Melekescev). Trenér: Svědík.

MFK Karviná - Třinec 0:0

Sestava Karviné: Neuman (63. Ciupa) - Dramé, Santos (46. Šindelář), Twardzik - Ndefe (46. Janečka), Mangabeira (46. Jursa), Herc, Smrž (82. Vlachovský), Bartošák - Ostrák (63. Tavares), Papadopulos (74. Želizko). Trenér: Jarábek.

Fastav Zlín - Líšeň 3:1 (1:0)

Branky: 25. Fantiš, 80. Chwaszcz, 84. Dramé - 90. Skočovský.

Sestava Zlína: Dostál - Procházka (60. Vraštil), Buchta (60. Simerský), Kolář (60. Slovák) - Cedidla (60. Matejov), Conde, Slaměna (46. Hlinka), Janetzký (60. Hrdlička) - Fantiš (46. Dramé), Jawo (60. Chwaszcz), Poznar (60. Toutou). Trenér: Páník.

FK Jablonec - Dukla Praha 1:3 (1:2) Branky: 12. Kratochvíl z pen. - 3. Šebrle, 5. Buchvaldek, 70. Souček. Sestava Jablonce: Hanuš (46. V. Hrubý) - Holík (67. Haitl), Štěpánek (46. Jeřábek), Zelený (67. Martinec), Krob (46. Podaný) - Hübschman (46. R. Hrubý) - Jovovič (46. Pleštil), Považanec, Kratochvíl (67. Smejkal), Pilař (67. Ikaunieks) - Doležal (67. Chramosta). Trenér: Rada. Podbeskidzie Bialsko-Biala - SFC Opava 1:0 (1:0) Branka: 22. Danielak. Sestava Opavy: I. poločas: Fendrich - Žídek, Kulhánek, Březina - Mondek, Tiéhi, Hellebrand, Nešický, Helešic - Smola, Čvančara. II. poločas: Fendrich - Žídek, Kulhánek, Večerka - Mondek, Tiéhi, Řezníček, Holík, Hrabina - Rataj, Juřena. Trenér: Skácel.

Přípravný fotbalový turnaj Tipsport Malta Cup - o 3. místo: Zbrojovka Brno - Spartak Trnava 1:0 (1:0) Branka: 29. Fousek z pen. Sestava Brna: Šustr - Moravec, Dreksa, Šural, Záhumenský - Štepanovský (78. Zikl), Vaněk (78. Bariš), Pachlopník (78. Černín), Sedlák, Fousek (60. Šumbera) - Fila (66. Hladík). Trenér: Dostálek. Přípravné fotbalové utkání (hráno na 3x 40 minut): FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:0, 0:1) Branky: 53. Vaníček, 90. Puškáč z pen. Sestavy: M. Boleslav: Šeda (81. Diviš) - Douděra (100. L. Mašek), Křapka (73. Glöckner), Šimek (73. Janošek), Preisler (73. Alhassan) - Jirásek (73. Omale), Pech (73. Bankole) - Graiciar (73. Dufek), Ladra (73. Budínský), Drchal (7. L. Mašek, 73. Langhamer) - Jiří Klíma (73. Škoda). Trenér: Jarolím. Bohemians: Le Giang (80. Kouba) - Dostál (80. Lehovec), Bederka (60. Krch), Hůlka (60. Vondra), Kosek (60. Osmančík) - Vaníček (60. Vacek), Jindřišek (60. Ljovin), Hronek (60. Květ), Novák (60. Vodháněl) - Pulkrab (41. Nečas, 99. Novák), Necid (60. Puškáč). Trenér: Klusáček.