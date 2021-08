Fotbalisté Jablonce v Evropské lize podlehli v přestřelce Celticu 2:4

Jablonec nad Nisou - Fotbalistům Jablonce nevyšel vstup do kvalifikace Evropské ligy. Severočeši v úvodním utkání 3. předkola prohráli doma s favorizovaným Celticem Glasgow v přestřelce 2:4 a před venkovní odvetou v příštím týdnu se jim výrazně vzdálil postup.

Skotský vicemistr vedl na Střelnici už v 16. minutě 2:0 po brankách Liela Abady a Kjoga Furuhašiho. Vzápětí snížil Václav Pilař, ale po přestávce přidal pojistku James Forrest. Pět minut před koncem si dal vlastní gól Nir Bitton, poslední slovo však měl Ryan Christie. Severočeši nedokázali navázat na Spartu, která v minulé sezoně dvakrát porazila Celtic 4:1 ve skupině Evropské ligy.

Vítěz souboje mezi Jabloncem a Celticem si v závěrečném předkole zahraje s Alkmaarem. Pokud Severočeši za týden v odvetě dvojzápas neotočí, přejdou do závěrečného 4. předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy. V něm by si zahráli proti lepšímu z dvojice Kostanaj - Žilina. Jablonečtí v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy nepostoupili, před třemi lety prošli do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola.

V sestavě Celticu, který v minulé sezoně poprvé od roku 2011 nezískal skotský titul, nechyběla nejnovější posila bývalý brankář anglické reprezentace Hart. V úvodu ale bylo rušno hlavně na opačné straně. V sedmé minutě se ještě Turnbull neprosadil, ale za dalších pět minut už hosté vedli. Abadovu první střelu ještě obrana zblokovala, na druhý pokus už ale nedosáhl ani gólman Hanuš.

V 16. minutě bylo s domácími ještě hůře. Japonec Furuhaši převzal za obranou kolmici od Bittona a lehce dloubl míč přes Hanuše do sítě. Jablonečtí hned za minutu snížili. Na Považancův oblouček si za defenzivu naběhl Pilař a sám před Hartem poslal míč k tyči.

V 36. minutě měl další šanci Abada, Hanuš však jeho pokus z vápna vyrazil. Ještě větší možnost neproměnil Celtic, který přešel do kvalifikace Evropské ligy po vyřazení v 2. předkole Ligy mistrů od Midtjyllandu, tři minuty po pauze. Abadův centr byl sražen na tyč a Furuhaši zblízka překopl břevno. Na opačné straně pak Pleštil tečovanou střelou o kousek minul.

V 64. minutě favorit zvýšil. Abadovu střelu ještě Hanuš vyrazil, ale na dorážku Forresta už nedosáhl. Jablonečtí se poté ještě jednou dokázali dotáhnout na rozdíl branky. Střídající Malínský v 85. minutě převzal míč, brejk zakončil obloučkem přes Harta a míč se od tyče a vracejícího se Bittona odrazil do sítě.

Celtic si však znovu vzal dvougólové vedení zpět. Forrest v 90. minutě nacentroval zprava do vápna, střídající Christie v pádu hlavou překonal Hanuše a pojistil první vítězství Celticu v této sezoně. Poté ještě neproměnil šanci domácí Čvančara. Jablonec za poslední dva duely inkasoval sedmkrát, o víkendu v Mladé Boleslavi prohrál 0:3.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do zápasu jsme nevstoupili, jak jsme si představovali. Soupeř hrál hodně vysoko a my jsme dostali dvě laciné branky, při kterých nás vykombinoval. Vypadalo to hodně špatně, pak naštěstí dal kontaktní gól Venca Pilař. Do druhého poločasu jsme říkali hráčům, že pokud budeme hrát takhle, může to skončit větším rozdílem. V druhém poločase jsme hráli výš, napadali jsme a hra byla jiná. Soupeř už neměl tolik ze hry, ale dostali jsme třetí branku. Pak jsme snížili na 2:3, vrátili jsme se do hry a vypadalo to, že to tak skončí. Čtvrtý inkasovaný gól mě mrzí strašně. Dostali jsme zbytečnou branku po autovém vhazování, takovou situaci musíme zvládnout. Když se nově nepočítají branky venku, 2:3 by pořád bylo přijatelné a o jednu branku. Na druhou stranu musíme ctít kvalitu soupeře. Už jen ten servis, který má, přijelo s ním kolem 30 lidí okolo. Na můj vkus ale teď dostáváme hodně branek."

Ange Postecoglou (trenér Celticu): "Chtěli jsme začít dobře a nepustit domácí do vedení. To se nám povedlo, vedli jsme o dvě branky a mohli přidat další góly. V první půli jsme hráli výborně. V druhém poločase už jsme zápas tolik neměli pod kontrolou. Chtěli jsme vyhrát, hráči to potřebovali za jejich odvedený výkon. Je vidět, že se stále zlepšujeme. Mám z toho dobrý pocit. Teď budeme hrát před našimi fanoušky a budeme chtít podat stejně dobrý výkon."

FK Jablonec - Celtic Glasgow 2:4 (1:2)

Branky: 17. Pilař, 85. vlastní Bitton - 12. Abada, 16. Furuhaši, 64. Forrest, 90. Christie. Rozhodčí: Meler - Eyisoy, Komurcuoglu (všichni Tur.). ŽK: Surzyn, Zelený - Taylor.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob - Považanec (86. Hübschman) - Pleštil (73. Malínský), Kubista (86. Čvančara), Kratochvíl (73. Houska), Pilař (78. Holík) - Doležal. Trenér: Rada.

Celtic: Hart - Ralston, Bitton, Starfelt, Taylor - Soro, Turnbull (65. Christie), McGregor - Abada (65. Rogic), Furuhaši (65. Édouard), Forrest. Trenér: Postecoglou.