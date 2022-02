Fotbalisté Jablonce v dohrávce čtvrtfinále poháru rozdrtili Mladou Boleslav 4:0

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce rozdrtili v dohrávce čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu Mladou Boleslav 4:0 a stali se posledním semifinalistou soutěže. V boji o finále nastoupí na Spartě. V Jablonci otevřel skóre ve 20. minutě Jakub Považanec, na začátku druhého poločasu se dvakrát trefil Tomáš Malínský a poté se prosadil Jan Silný.

První větší šanci v zápase, který byl přeložen z původního termínu v minulém týdnu kvůli nepříznivému počasí a špatnému stavu hřiště, měli hosté. Hlavatý se z pravé strany dostal k malému vápnu, ale přestřelil.

Ve 20. minutě otevřeli skóre domácí. K dorážce po rohovém kopu se dostal Považanec a střelou pod břevno nedal Šedovi šanci. Trenér Boleslavi Jarolím už po necelé půlhodině střídal a poslal na trávník zkušeného Matějovského. Chvíli nato mohl zvýšit Zelený, ale jeho hlavičku hostující brankář vyrazil. Na opačné straně se před pauzou blýskl dvěma zákroky gólman Hanuš.

Hosté sice zvýšili aktivitu, ale branky dávali Jablonečtí. V 50. minutě nasprintoval do brejku Malínský a z úniku upravil na 2:0. Za dalších šest minut se stejný hráč po Černákově centru z pravé strany prosadil na vzdálenější tyči do odkryté branky.

Snížit mohl Pech, ale jeho tečovaný pokus skončil těsně vedle. Naopak v polovině druhého dějství po další Černákově přihrávce doklepl míč do sítě Silný a dal svůj první soutěžní gól za Jablonec. Domácí dnes dali čtvrtinu branek co za celou ligovou sezonu, v níž mají s 16 trefami nejhorší útok. Až 13. tým nejvyšší soutěže postoupil v poháru do semifinále po čtyřech letech.

Mladoboleslavští se nezmohli ani na snížení a utrpěli nejvyšší soutěžní porážku od srpna 2020 a debaklu 0:4 na půdě Bohemians 1905. Středočeský celek prohrál i třetí jarní zápas, v lize mu patří sedmé místo.

Úředním hracím termínem semifinále je středa 2. března. Druhou dvojici tvoří Hradec Králové a Slovácko.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Začátek zápasu byl opatrný, týmy se bály udělat chybu. Po rohu jsme se dostali do vedení, do poločasu jsme to uhájili. Byli jsme dál ve střehu. Vstup do druhého poločasu byl slušný stejně jako s Olomoucí. Poprvé jsme se doma dostávali do brejkových situací, které jsme dobře vyřešili, ať už Malínský nebo Černák. Čtvrtý gól byl dovršením. Boleslavi naštěstí finální fáze nevycházela. Ten brankový rozdíl nepřeceňuji, Boleslav je pořád nepříjemné mužstvo. Pro oba to bylo důležité utkání, postup nás drží v nějaké šanci na Evropu. Jsme rádi, že jsme postoupili, i když víme, že jedeme na Spartu. Ale v poháru je vše možné."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Výsledek je to krutý, ale v poháru je jedno, jestli prohrajete o jeden nebo o více gólů. První poločas to bylo vyrovnané, možná jsme měli i více ze hry. Bohužel jsme špatně dohráli standardní situaci a Jablonec se dostal do vedení. Měli jsme slibné situace, ale v koncovce jsme to několikrát prováhali nebo neřešili nejlépe. Zkraje druhé půle přišla druhá inkasovaná branka a na hráče to spadlo. Bohužel jsme ještě inkasovali dvakrát, v defenzivě jsme byli svlečeni do naha. Sestava se nám rozpadá, máme plno zraněných."

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 4:0 (1:0)

Branky: 50. a 56. Malínský, 20. Považanec, 68. Silný. Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Zelinka (video). ŽK: Silný (Jablonec). Diváci: 1000 (omezený počet).

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený - Považanec (69. Štěpánek) - Černák (69. Vaníček), Kratochvíl, Houska (72. Smejkal), Malínský (69. Nykrín) - Silný (72. Ikaunieks). Trenér: Rada.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý (60. Šimek), Preisler, Pech - Smrž (29. Matějovský, 60. Stránský), Dancák - Ladra, Hlavatý, Ewerton - Mužík (71. Langhamer). Trenér: Jarolím.