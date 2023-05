Fotbalisté Jablonce udolali Brno 1:0 a definitivně se zachránili v lize

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce zvítězili ve třetím kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu nad Brnem 1:0 a definitivně si zajistili udržení v nejvyšší soutěži. Vyrovnaný zápas rozhodl v 28. minutě obránce Jan Král svým prvním gólem v dresu Severočechů.

Jablonečtí v lize porazili Zbrojovku počtvrté za sebou, zvítězili po osmi kolech a ve skupině o záchranu jsou druzí za Ostravou. Brněnský nováček nejvyšší soutěže počtvrté po sobě prohrál a neskóroval. Svěřenci trenéra Martina Haška mají už jen jednobodový náskok na poslední tým tabulky Zlín a minimálně baráži se nevyhnou.

Brněnští vzhledem k rozestavení domácích vyrukovali s třemi stopery a v úvodu jen na lavičce překvapivě začal útočník Řezníček, který s 19 góly vede střeleckou tabulku soutěže. Hosté i tak vstoupili do utkání poměrně aktivně, k brance to ale nevedlo. Po čtvrthodině měl štěstí domácí gólman Hanuš, když otálel s rozehrávkou a sudí Radina odpískal faul dotírajícího Hladíka.

Severočeši postupně přidali a v 28. minutě otevřeli skóre. Přetažený pas z rohového kopu si našel na levé straně Souček a po centru pohotově usměrnil zády k brance hlavou k tyči míč Král. Po příchodu do Jablonce skóroval v lize poprvé.

Pak několikrát hosty podržel Berkovec. Nejprve vychytal Šulce, ve 34. minutě si poradil i s únikem druhého nejlepšího střelce soutěže Chramosty, jenž šestnáctý gól v ligovém ročníku nepřidal, a poté vykopl Černákův pokus. V 41. minutě hostující brankář při vyběhnutí podskočil míč, před Sejkem ale ještě stihl odvrátit na roh Hlavica.

Do druhé půle naskočil Řezníček a hosté mohli záhy srovnat. Nejprve sice na druhé straně za Berkovcem zaskočil Hrabina, ale poté začali počítat šance Brňané. V 51. minutě vytáhl Alliho pokus Hanuš, za chvíli se jablonecký gólman blýskl ještě více proti Hladíkově hlavičce.

Hosté postupně riskovali a domácím se otevíral prostor pro brejky. Šulc však mířil vedle, stejně jako po hodině hry z druhé vlny Štěpánek. Zbrojovka získávala převahu a Severočeši odolávali s vypětím sil. V 74. minutě skočil do Hladíkovy rány Král a za šest minut z pozici okolo penalty o kousek minul střídající Fousek.

Brněnští dál potvrzovali, že se jim v poslední době nedaří dávat góly. V 87. minutě se neprosadil Řezníček a za chvíli ani střídající Matejov, kterého vychytal Hanuš. V závěru nastavení pak z vyložené pozici z dorážky přestřelil Endl a odmítl svou první ligovou branku.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Jsem rád, že nám toto vítězství přineslo klid a jistotu. Bylo vidět, že šlo o hodně. Nervozita byla vidět, poslední krok bývá nejtěžší. Po vstřeleném gólu jsme měli ještě dvě jasné možnosti, kdybychom proměnili, pak by se to vyvíjelo jinak. Chramosta dnes gól nedal, kdyby proměnil, asi by nás to uklidnilo a Brno zlomilo. Nedali jsme to, Brno pak nasadilo Řezníčka a mělo více ze hry. Nám chyběla větší kvalita a klid. ale podržel nás Hany (brankář Hanuš). Co se týče výkonu hlavně v druhém poločase, s tím spokojení být nemůžeme."

Martin Hašek (trenér Brna): "Šli jsme do toho s tím, že budeme vysoko presovat. Od začátku nehrál Řezníček, měli jsme tam dva rychlé hráče a spoléhali jsme na to, že Jablonec tím překvapíme. Celkem se nám to dařilo, jenže jsme dostali gól. Naše aktivita ale byla patrná. Řezníčka jsme chtěli poslat do hry, až bude Jablonec unavený. Měli jsme celou řadu situací, po změně stran ještě daleko víc. Pak jsme najednou v druhém poločase přestali stíhat běžecky a Jablonec měl dobré protiútoky. Znovu jsme vystřídali, změnili rozestavení a až do konce jsme šli aspoň za vyrovnáním. Jenže jsme nedokázali zužitkovat své šance. V rukách nám nezůstává nic, jen pocit, že to byl náš nejlepší výkon pod mým vedením. Zlín vyhrál a jestli to doteď bylo napínavé, tak teď je to extrémně napínavé."

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)

Branka: 28. Král. Rozhodčí: Radina - Machač, Matoušek - Starý (video). ŽK: Štěpánek, Ikaunieks - Blecha. Diváci: 1554.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Král, D. Souček - Šulc, Hübschman (90. Heidenreich), Považanec, Polidar - Černák (76. Surzyn), Chramosta (81. Patrák) - Sejk (76. Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Tijani (67. Fousek) - Nečas (46. Řezníček), Endl, Falta (68. Blecha), Texl, Koželuh (68. Matejov) - Hladík, Alli. Trenér: Hašek.