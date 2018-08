Jablonec - Fotbalisté Jablonce zdolali v 6. ligovém kole Olomouc 3:0. Severočeši si připsali třetí výhru po sobě a posunuli se na páté místo neúplné tabulky. Souboj pohárových účastníků rozhodl dvěma góly po pauze v rozmezí pěti minut Martin Doležal, v závěru přidal pojistku Michal Trávník. Sigma, která ve čtvrtek navzdory dobrému výkonu prohrála úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy se Sevillou 0:1, utrpěla pátou porážku z šesti kol a je až třináctá.

Olomoucký kouč Jílek udělal před čtvrteční odvetou Evropské ligy v Seville čtyři změny v sestavě oproti úvodnímu duelu se španělským favoritem a poprvé nasadil posilu do obrany Chvátala.

Duel dvou pohárových zástupců podobný obrázek jako jarní bezbranková remíza na severu Čech. Jablonec, který vstoupí rovnou do základní skupiny Evropské ligy, stejně jako v dubnu dominoval, ale v koncovce se mu dlouho nedařilo.

Jako první zahrozil po čtvrthodině Doležal, který se opřel do centru z rohového kopu, ale míč zblokovala obrana. Na druhé straně prověřil Hrubého technickou střelou Texl.

Ve 25. minutě promáchl po Trávníkově centru hostující Zahradníček a toho málem využil Chramosta, před nímž rychle vyběhl Buchta. Gólman Sigmy stejně jako v jarním duelu dlouho deptal jablonecké hráče a vzápětí vyrazil Holešovu střelu.

Po půlhodině Chramosta vystihl špatnou rozehrávku Hanáků, ale sám před Buchtou se opět neprosadil. Vzápětí mu hostující gólman vytáhl i křížnou střelu. Pro Chvátala skončila premiéra v olomouckém dresu kvůli zranění ještě před pauzou a nahradil ho Sladký.

Jablonec prolomil střelecké trápení až po standardní situaci na začátku 57. minuty. Na Trávníkův centr si naskočil Doležal a gólově se prosadil ve třetím utkání po sobě.

Za dalších pět minut se vysoký domácí útočník trefil podruhé. Po rychlém brejku a Chramostově přihrávce ve skluzu překonal Buchtu. Snížit mohl Kalvach, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel.

Hanáci v závěru přece jen přidali, ale k vážnější šanci se už nedostali. Doležal v předposlední minutě postupoval v úniku do otevřené obrany, ale prvního ligového hattricku v životě a jubilejní 50. trefy v nejvyšší soutěži se nedočkal. Přihrál totiž Trávníkovi a ten nápaditou technickou střelou dloubl míč přes Buchtu s pomocí tyče do sítě. Jablonec má z posledních tří kol skóre 9:1.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jsem rád, že jsme vyhráli, protože jsem měl v hlavě pořád zápas z jara. Měli jsme spoustu šancí a gól jsme nedali. Myslím, že jsme hráli stejně dobře jako na jaře, akorát dnes jsme byli odměněni třemi brankami. Dá se říct, že jsme po celý zápas dominovali. Měli jsme hru pod kontrolou, hlavně v první půli, kdy jsme soupeře až na jednu situaci do ničeho nepustili. Pořád jsme se tlačili dopředu a zase jen kvůli výkonu Buchty to bylo 0:0. Upozorňoval jsem hráče, že musíme být hodně ostražití, že Olomouc bude zlobit z brejků. Tak abychom se nenechali unést směrem dopředu a byli trpěliví. Šance přišly a první situaci, kterou jsme proměnili, jsme nacvičovali dva dny předtím. Standardka dobře kopnutá a Doležal krásně hlavičkoval. Bylo štěstí, že jsme za pět minut dali druhou branku, která nás uklidnila. Už jsem chtěl střídat Trávníka, ale vyplatí se ho tam nechat. Třetí gól byl nádherný. Výsledek 3:0 je slušný a těší mě, že jsme podruhé nedostali branku. Dnešní výkon byl hodně dobrý. Chtěli jsme se od spodku trochu odhoupnout, pokud poskočíte, je to vždy příjemné. Ale i když máme míň bodů, hrajeme atraktivní fotbal."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že jsme viděli průměrné ligové utkání, ani jedno z mužstev nebylo výrazně dominantní. Soupeř byl ale aktivnější, agresivnější a vytvořil si víc brankových příležitostí. Přestože v prvním poločase neskóroval, v druhém využil našich chyb. Tak, jak to tradičně bývá, v momentě, kdy dostaneme první gól, tak se s tím nedokážeme vyrovnat a končí to vyšším rozdílem. Odpověď jsme pak už nedokázali najít, a byť jsme měli situace, které minimálně ohrožením branky měly skončit, tak naše chování v šestnáctce není optimální. Není tam tah na branku. Martin Doležal nám ukázal, jak se pracuje v šestnáctce soupeře. Tam byl největší rozdíl. Neustále obhajujeme, i já vnitřně, že by na hráče neměly mít zápasy v pohárech vliv. Hrajete čtvrtek, neděle, hráči jsou schopni to zvládnout, ale je třeba si uvědomit, že v tom režimu jedeme čtvrtý týden. Nemáme úplně široký kádr. Ani bych neřekl, že je to otázka kondice, jako spíš takové mentální síly, ochoty porvat se o to víc. A také dostáváme první branku. Máme před sebou další těžký týden. Doufám v důstojnou odvetu v Seville a nutně potřebujeme bodovat doma s Bohemkou, abychom před reprezentační pauzou měli aspoň trochu klid na práci."

FK Jablonec - Sigma Olomouc 3:0 (0:0)

Branky: 57. a 62. Doležal, 89. Trávník. Rozhodčí: Jílek - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Dvořák, Vepřek (oba Olomouc). Diváci: 3306.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Masopust, Trávník (90. Acosta), Hübschman, Jovovič (66. Kubista) - Doležal, Chramosta (82. Považanec). Trenér: Rada.

Olomouc: Buchta - Chvátal (45. Sladký), Štěrba, Jemelka (74. Polom), Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Texl, Manzia (63. Plšek) - Dvořák. Trenér: Jílek.