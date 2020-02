Fotbalisté Jablonce si mohou v Ostravě upevnit třetí místo v lize

Ostrava - Pondělní dohrávka mezi Ostravou a Jabloncem uzavře 22. kolo první fotbalové ligy. Oba týmy se pokusí navázat na úvodní jarní vítězství - Baník před týdnem vyhrál 1:0 na Slovácku a Jablonec doma rozdrtil Příbram 4:0. Hosté mají před Slezany v tabulce čtyřbodový náskok a mohou si upevnit třetí místo.

Ostrava uspěla v soutěžní premiéře pod novým trenérem Lubošem Kozlem a po úvodním jarním kole poskočila na čtvrté místo. Baník v lize už šestkrát po sobě neprohrál a v posledních čtyřech zápasech nejvyšší soutěže neinkasoval. Před soubojem sousedů v tabulce po 21 kolech ale Slezané zůstávají obezřetní, Jablonec totiž porazili v jediném z posledních 18 ligových zápasů.

"Výhra na Slovácku je velký impulz. Pohoda na hráčích je vidět, ale nechceme nic podcenit. Snažíme se hráče držet při zemi, protože dobře víme, že nás čeká nesmírně náročný soupeř," uvedl asistent trenéra Baníku Ivan Kopecký.

"Jablonec v posledním utkání výrazně přehrál Příbram a je taky v pohodě. Víme, jakou mají kvalitu, ale věříme, že hráči k tomu přistoupí, jak mají. Věřím, že budeme úspěšní a body zůstanou tady," dodal Kopecký, který v úvodu týdne zastoupil Kozla, jenž byl na akci s reprezentační devatenáctkou.

Jablonec naplno bodoval v posledních třech kolech a venku v lize šestkrát za sebou neprohrál. V případě vítězství se opět dotáhne na rozdíl tří bodů k druhé Plzni, kterou přivítá v dalším utkání.

"Myslím, že s Baníkem to bude hodně důležitý zápas. Je to sice teprve druhé jarní kolo, ale do dalších bojů se ty body budou počítat. My chceme být nahoře, a samozřejmě když teď uspějeme na Baníku, trošku jim odskočíme," podotkl jablonecký brankář Vlastimil Hrubý.

"Bude to asi urputný boj. Musíme předvést tu hru jako doma s Příbramí, i když tam samozřejmě byly nějaké chyby. Nesmíme od toho ustoupit, cílem je získat nějaký bod," dodal zkušený gólman.

Zápas v Ostravě začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před utkáním:

