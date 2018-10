Jablonec - Fotbalisté Jablonce remizovali v podještědském derby s Libercem bez branek. Vyrovnaný zápas 13. ligového kola příliš šancí nenabídl, nejblíže ke gólu byl v 76. minutě domácí Jakub Považanec, který neproměnil penaltu. Jablonec nevyhrál poprvé po čtyřech kolech a nevyužil šanci přiblížit se na jediný bod ke čtvrté Spartě. V tabulce je šestý. Liberec, kterému chyběl na lavičce potrestaný trenér Zsolt Hornyák, na sedmém místě ztrácí na rivala šest bodů.

První půle nabídla velký boj a opatrnou hru bez výraznějších šancí. Liberec od úvodu dobře kombinoval, ale řadu nadějných akcí pokazil špatnou přihrávkou v předfinální fázi. Jako první tak zahrozil Jablonec, Jovovič ale v 16. minutě po centru z pravé strany trefil jen střed branky.

Hodně aktivní byl hostující Pešek, který se po půlhodině uvolnil, ale střele dal opačnou faleš a poslal ji vedle. Na opačné straně pálil kousek nad Jovovič.

Také po přestávce se zprvu čekalo na šance. Až v 59. minutě na centr Koscelníka z pravé strany těsně nedosáhl na zadní tyči hostující Hybš, na opačné straně vystřelil střídající Acosta nad.

Jablonec, který ve čtvrtek remizoval 1:1 v Evropské lize s Astanou, se nemohl dostat k vážnému ohrožení liberecké branky, a tak kouč Rada nasadil po zranění uzdraveného útočníka Doležala. Na trávníku ale pokračovala opatrná hra. Až v 74. minutě po závaru pálil těsně vedle liberecký Potočný.

Po protiútoku dostal Jablonec ideální šanci rozhodnout. Masopust upadl v rohu pokutového území po souboji s Koscelníkem a sudí Jílek k nelibosti hostů nařídil penaltu. Považanec však selhal a nepříliš umístěnou střelou po zemi trefil gólmana Nguyena. V poslední minutě nastavení pak po brejku domácích dvou na jednoho sám před brankářem přestřelil Acosta. Poprvé od března 2004 tak ligové derby mezi Jabloncem s Libercem skončilo 0:0.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Liberec to postavil na rychlostních hráčích. Asi vycítil, že jsme měli zápas ve čtvrtek. První poločas jsme 10 minut čekali, co soupeř, pak jsme se dostali do tempa. Soupeř hrozil jen po stranách, dvakrát se prosmýkl kolem lajny, ale finální přihrávka skončila na našich hráčích. První poločas byl vyrovnaný, i když Jovovič měl jednu stoprocentní šanci. Ocitl se úplně sám na malém vápně a dal to do středu. V druhém poločase jsme hráli dál aktivně, ale byla tam nepřesnost v některých finálních situacích. Přesto jsme měli dost situací na to, abychom se dostali do vedení. V hektickém závěru jsme měli dvě velké šance. Jedna penaltová a druhá v 93. minutě. Máme určené tři hráče na penaltu - Trávník, Považanec, Chramosta. Ten tam nebyl, takže byli určení tito dva. Pak záleží, v jakém kdo je rozpoložení. Vzal to na sebe Považanec, bohužel to nevyšlo. Po zápase, co jsme odehráli ve čtvrtek, hráči odvedli dobrý výkon. Nebylo tam tolik kombinace, ale s nasazením a přístupem jsem spokojený. Liberec hrál kompaktně, ale do stoprocentní šance jsme ho nepustili."

Miroslav Holeňák (asistent trenéra Liberce): "Myslím, že derby bylo kvalitní. Z našeho pohledu zasloužená remíza, bod jsme si za bojovnost zasloužili. Je pravda, že největší šanci utkání měl Jablonec v podobě penalty, kterou Filip Nguyen výborně chytil. Útočník tam šel šikovně, dal si před Koscelníka nohu. Martin chtěl hrát balon, byl v pohybu a nešikovně došlo ke kontaktu. Rozhodčí to posoudil jako penaltu, asi byla. Herně jsme vůbec nepropadli, bohužel jsme si nevytvořili žádnou úplně stoprocentní gólovou šanci. Výsledek 0:0 proto musíme brát. Měli jsme takové náznaky akcí, ale finální fáze nám nešla. Buď jsme to vyřešili nekvalitně, nebo to Jablonec dobře ubránil. Všichni trenéra dobře známe, že je emotivní, na té střídačce samozřejmě chyběl. Byli jsme před zápasem domluveni, jak reagovat na různé varianty. Přípravu dělal trenér a v poločase měl přístup, takže měl také hlavní slovo. Takže se to zvládlo."

FK Jablonec - Slovan Liberec 0:0

Rozhodčí: Jílek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Hübschman - Potočný. Diváci: 3338.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec (87. Kubista), Jovovič (46. Acosta) - Ikaunieks (64. Doležal). Trenér: Rada.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Ševčík, Pešek (70. Aarons) - Oršula (64. Pázler). Trenér: Sokoli.