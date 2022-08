Fotbalisté Jablonce remizovali s Ostravou 1:1 a stále čekají na první výhru

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce remizovali v pátém kole první ligy s Ostravou 1:1. Domácí poslal do vedení v 66. minutě Jan Chramosta proměněnou penaltou, tlak Baníku v závěru zužitkoval ve vyrovnání Jiří Klíma. Jablonečtí tak pod trenérem Davidem Horejšem stále čekají na premiérovou výhru, dnes na třetí pokus získali alespoň první bod před vlastním publikem. Ostravští i ve druhém venkovním zápase sezony remizovali.

Duel týmů, jejichž předsezónní ambice zůstávají zatím daleko za očekáváním, začal ve velmi opatrném duchu. Hráči jakoby se na trávníku hledali. Prvním náznakem šance byl rohový kop Baníku ve 21. minutě, po kterém ale Takács hlavičkoval nad. O čtyři minuty později na druhé straně Surzynova dělovka po rohu také skončila nad břevnem Laštůvkovy branky.

První potlesk se stadionem rozezněl po půlhodině hry, kdy Kuzmanovič zakroutil přímý kop do horního růžku, stejně výtečně jej ale zlikvidoval Hanuš. Ostravský tým byl od té doby aktivnější, zlepšil pohyb i kombinaci, ke střelám se dostali Kaloč, Buchta i Jaroň, leč bez efektu. Stejně dopadl i pokus Chramosty ve 43. minutě.

Krátce po změně stran Klíma šel sám na Hanuše, gólmana přeloboval, ale míč směřující do prázdné branky na poslední chvíli odhlavičkoval Heidenreich mimo nebezpečí.

Hra získala větší spád na obou stranách, v 56. minutě se vyznamenal Laštůvka proti Chramostově umístěné střele, na druhé straně neuspěl Kaloč tvrdou ránou do náručí Hanuše.

Ráz utkání ovlivnila 65. minuta, kdy sudí Zelinka posoudil kontakt Kroba s brankářem Laštůvkou jako faul a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Chramosta.

Hosté se snažili vyrovnat. V 74. minutě pálil těsně vede Buchta, poté se opět vyznamenal Hanuš. V 85. minutě ale kapituloval po střele Klímy. Přestože Baník tlačil domácí i v závěru, skóre se už nezměnilo.

Jablonec v nejvyšší soutěži nezvítězil posedmé za sebou, ale s ostravským soupeřem doma neprohrál v 18. ligovém duelu v řadě.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "První poločas jsme nehráli dobře, zejména směrem dopředu to nebylo vůbec podle našich představ. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, po změně stran jsme se zlepšili a šli jsme do vedení. Soupeři prospěl příchod Tijaniho, jeho hra se potom zjednodušila, my jsme na to taky reagovali střídáním, ale jeden balon nám při náporu Baníku propadl v šestnáctce a bohužel z toho bylo vyrovnání. Vedení jsme nedokázali udržet a proto bereme jenom bod."

Pavel Vrba (trenér Ostravy): "Bod, který jsme získali a po tom vývoji, je pro nás velmi důležitý. Škoda, že jsme v úvodu druhé půle neproměnili sólo Jirkou Klímou. Podařilo se nám vyrovnat, šli jsme po vítězství a podle mě jsme tady dva body ztratili. Opakuju se, je to podobné jako minulý týden, kdy jsme doma přišli o tři body. Doplácíme na nepřesnost v koncovce, ale tady to bude mít složité každý, takže bod bereme. O penaltě se vyjadřovat nebudu, byla prostě odpískána."

FK Jablonec - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 66. Chramosta z pen. - 85. Klíma. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Antoníček - Machálek (video). ŽK: Heidenreich, Krob, Kratochvíl, Považanec - Boula, Kuzmanovič, Takács, Fleišman. Diváci: 2911.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Krob (76. Martinec) - Považanec - Jovovič (64. Malínský), Kratochvíl, Šulc, Polidar (22. Chramosta) - Sejk (64. Pleštil). Trenér: Horejš.

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Takács, Pojezný, Fleišman (83. Šehič) - Kaloč, Boula (83. Smékal) - Jaroň (72. Tijani), Kuzmanovič (75. Miškovič), Buchta - Klíma. Trenér: Vrba.