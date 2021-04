Fotbalisté Jablonce porazili Zlín 3:1, všechny góly padly po přestávce

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce porazili v 26. kole první ligy Zlín 3:1. Všechny branky padly po změně stran. Domácí rozhodli o výhře v rozmezí 48. až 51. minuty, kdy se trefili Vojtěch Kubista a Vladimir Jovovič. V 87. minutě zvýšil Jakub Považanec, konečné skóre stanovil v nastavení hostující Jakub Janetzký.

Severočeši neprohráli v nejvyšší soutěži popáté za sebou a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo o dva body před Slovácko, které večer nastoupí proti Liberci. "Ševci" po druhé ligové porážce za sebou klesli na 13. pozici.

Už po necelých dvou minutách po Jovovičově přihrávce vypálil z hranice vápna Kratochvíl, brankář Dostál si však bez problémů poradil. Na druhé straně v 10. minutě Hanuš vyrazil Potočného prudkou ránu zpoza šestnáctky.

Těsně vedle pak vystřelil i zlínský záložník Janetzký. Někdejší hráč Jablonce o chvíli později našel před brankou Janoška, který v ideální pozici hlavičkoval mimo tři tyče. Domácí znovu zahrozili na konci prvního poločasu, jenže Doležal hlavičkoval pouze do Dostálovy náruče.

Krátce po přestávce se Severočeši prosadili. Kubista po Jovovičově rohu předčil v hlavičkovém souboji Procházku a pomocí odrazu od tyče otevřel skóre.

Brzy poté domácí znovu udeřili. Míč se po Pilařově nahrávce odrazil ve vápně k volnému Jovovičovi a černohorský reprezentant se nemýlil. Vzápětí Dostál překazil Schranzův samostatný únik, Doležal zase poté hlavičkoval nad.

Třetí branky se ale Jablonečtí přece jen dočkali. V 87. minutě střídající Pleštil neprostřelil vyběhnutého hostujícího gólmana, akce však pokračovala a do gólového konce ji dotáhl Považanec. Ve druhé minutě nastavení snížil střelou před šestnáctkou Janetzký.

Jablonec od dubna 2008 neprohrál v lize se Zlínem ve 14. utkání po sobě a porazil ho popáté za sebou, doma dokonce v sedmém zápase po sobě.

Oba týmy čeká ve středu dohrávka. Jablonec doma vyzve druhou Spartu, s níž ve středu vypadl ve čtvrtfinále domácího poháru (1:4). Zlín se představí v Plzni.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Zápas byl v prvním poločase bojovný, nikdo nechtěl udělat chybu. V začátku jsme měli dvě situace, Zlín měl potom dvě tři nepříjemné střely. Měli pasáž, v níž byli dopředu hodně aktivní. O přestávce jsem hráče nabádal k tomu, abychom do druhého poločasu nevstoupili jako v některých zápasech, v nichž jsme inkasovali. Abychom byli aktivní a že dnes může rozhodnout jedna chyba. Tentokrát jsme do toho vstoupili dobře a v krátkém sledu jsme dali dvě branky. Pak jsme měli ještě dvě situace. Třetí gól jsme dali z trmy vrmy a Považanec to tam dorazil. Mrzí mě inkasovaná branka. Hráčům jsem říkal, že je to zbytečné, když 92 minut dřou jako koně. Na druhou stranu musím říct, že Zlín si za aktivitu ke konci branku zasloužil. Celkově jsme spokojení. Zlín poslední utkání prohrál, ale pořád je to tým, které nemůžete podcenit, to bychom určitě neudělali. Tři body jsou pro nás hodně důležité."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "V prvním poločase jsme hráli dobře. Měli jsme vylouženou situaci Janoškem, bohužel jsme ji nedali. O výsledku rozhodl hrozný vstup do druhého poločasu. Prospali jsme úvodních pět minut, kdy nám domácí dali dvě branky. Zápas byl prakticky rozhodnutý, těžko jsme se prosazovali v koncovce. Třetím gólem nás domácí dorazili, nedostali jsme se na kontakt."

FK Jablonec - Fastav Zlín 3:1 (0:0)

Branky: 48. Kubista, 51. Jovovič, 87. Považanec - 90.+2 Janetzký. Rozhodčí: Machálek - Dohnálek, Flimmel - Julínek (video). ŽK: Procházka, Janošek (oba Zlín). Bez diváků.

Jablonec: Hanuš - Štěpánek (84. Podaný), Kubista, Zelený, Krob - Pilař (75. Pleštil), Považanec, Kratochvíl (81. R. Hrubý), Jovovič - Schranz (75. Hübschman) - Doležal. Trenér: Rada.

Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Buchta, Procházka (67. Cedidla) - Vraštil, Janetzký, Janošek (73. Martínez) - Dramé, Poznar, Potočný (67. Jawo). Trenér: Páník.