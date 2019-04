Jablonec - Fotbalisté Jablonce vyhráli v závěrečném 30. kole základní části první ligy v přímém souboji o čtvrté místo nad Ostravou vysoko 4:0. Severočeši tak půjdou do nadstavby s šestibodovým náskokem na pátý Baník a se stejnou ztrátou na třetí Spartu. Jablonec poslal v 16. minutě do vedení Jakub Považanec a poté dal svůj první hattrick v nejvyšší soutěži Martin Doležal. Svěřenci Petra Rady doma počtvrté za sebou zvítězili, naopak Ostrava venku už pět zápasů nebodovala.

Ostrava ve středu postoupila po výhře 1:0 nad Bohemians 1905 do finále domácího poháru, v Jablonci ale Baníku kvůli karetním trestům chyběly opory Fillo s Fleišmanem a stále mimo hru byl zraněný kapitán Baroš.

Slezané v oslabené sestavě od začátku zaostávali a Jablonec se brzy ujal vedení. Na Trávníkův centr z přímého kopu brankář Laštůvka nedosáhl a Považanec v 16. minutě hlavou otevřel skóre. Slovenský záložník se trefil poprvé od října.

V 21. minutě mohl srovnat Granečný, ale domácí podržel gólman Hrubý. Na druhé straně minul Vatajelu. Ve 34. minutě před prázdnou branku těsně nedosáhl na míč Doležal, domácí útočník si však vše vynahradil o dvě minuty později, kdy doklepl míč do sítě po Jovovičově nepovedené ráně.

Ještě do poločasu přišli hosté o záložníka Hrubého, který se v den svých 25. narozenin zranil. Po přestávce Baník výrazně přidal, ale snížit na rozdíl jedné branky se mu nepovedlo. Domácí gólman Hrubý si totiž poradil se střelami Jánoše i Jiráska.

V 63. minutě Severočeši definitivně rozhodli. Po Jovovičově přihrávce se dostal za obranu Doležal a nezaváhal. Poté se blýskl Laštůvka, jenž zasáhl proti Jovovičovi i Hübschmanovi.

Doležal se nakonec vytoužené třetí branky přece jen dočkal. V 77. minutě ještě hlavou minul, ale už v nastavení zblízka doklepl míč do sítě a připsal si třináctý gól v této sezoně nejvyšší soutěže. Baník vyrovnal svou historicky nejvyšší ligovou porážku s Jabloncem, 0:4 s ním prohrál už počtvrté.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Na Bohemce jsme byli celý zápas lepší, pak se dočtu, že jsme byli horší o dvě třídy. Proto jsem naštvaný. Dnes jsme do toho vstoupili dobře, i když jsme hned neskórovali. Chtěli jsme soupeře napadat, což se dařilo. Po standardce jsem dali na 1:0, pak jsme se druhým gólem uklidnili. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit stejně aktivně, abychom se nedostali do problémů. Přesto byl Baník prvních 15 minut lepší. Měl tam dvě střely, napadal nás vysoko, ale podržel nás Vlasta Hrubý. Vstřelili jsme třetí gól, který byl uklidňující. Pak už to Baník jen dohrával. Jsem rád, že jsme udrželi čtvrtou příčku."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Pro nás to bylo vystřízlivění po těch dobrých zápasech, které jsme měli. Těch faktorů je několik. Jeden z nich určitě v hlavě, mužstvo v prvním poločase nepracovalo tak, jak by mělo. Je otázka, jestli na to mělo zdroje po tom náročném programu. Ale pak když to na začátku druhého poločasu rozbalilo, tak ukázalo, že ty zdroje jsou. Že to je v hlavách. Kdybychom dali kontaktní gól, tak se to mohlo zdramatizovat, ale domácí podržel Hrubý. Když tam spadl třetí gól, tak už jsme se jen účastnili hry a byli jsme neškodní. Musíme to nějak přežvýkat, aspektů špatného výkonů je víc. Doležal je silný hráč, když vám chybí 20 procent síly, tak ho nepřetlačíte."

FK Jablonec - Baník Ostrava 4:0 (2:0)

Branky: 36., 63. a 90.+1 Doležal, 16. Považanec. Rozhodčí: Zelinka - Vlasjuk, Podaný. ŽK: Hovorka - R. Hrubý, Laštůvka. Diváci: 2831.

Sestavy:

Jablonec: V. Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič (69. Kratochvíl), Trávník (84. Fábry), Považanec, Vatajelu (77. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Holzer - Jirásek, Jánoš (77. Mešaninov), R. Hrubý (42. O. Šašinka), Granečný - Kuzmanovič (81. Bolf), Diop. Trenér: Páník.