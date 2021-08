Fotbalisté Jablonce mají proti Žilině druhý pokus na účast ve skupině pohárů

Jablonec - Po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy od Celticu Glasgow mají fotbalisté Jablonce druhý pokus na to, aby si v této pohárové sezoně zajistili účast ve skupině. Severočeši ve 4. předkole nově vzniklé Evropské konferenční ligy změří síly se Žilinou a věří, že si povedou lépe než proti jinému slovenskému soupeři Dunajské Stredě, s níž před rokem vypadli v kvalifikaci Evropské ligy. Jablonečtí rozehrají souboj zástupců bývalých federálních partnerů ve čtvrtek doma a pokusí se ukončit sérii bez výhry, která trvá pět zápasů.

Jablonec v pohárech z kvalifikace do hlavní fáze ještě nikdy neprošel, před třemi lety postoupil do skupiny Evropské ligy přímo bez nutnosti hrát předkola. Vloni Severočeši prohráli ve 2. předkole s Dunajskou Stredou 3:5 po prodloužení. Pokud by Jablonečtí Žilinu vyřadili, inkasovali by za účast v hlavní fázi Evropské konferenční ligy bonus v přepočtu zhruba 75 milionů korun.

"Vypadli jsme se Celticem, teď máme ještě jednu opravu a dvojzápas Evropské konferenční ligy. Žilinu určitě nechci podceňovat, ale není to Celtic. Myslím, že Žiliny bychom se neměli bát. Určitě to však bude náročný soupeř," uvedl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada, který v sobotu oslaví 63. narozeniny.

Jeho svěřencům se momentálně nedaří. V posledních pěti soutěžních zápasech nezvítězili a dvakrát za sebou neskórovali. Ve víkendové generálce prohráli v lize v Teplicích 0:1. "Žilina bude jiný zápas. Já věřím, že nám to paradoxně i pomůže, věřím, že se víc kousneme. Bude to jedno z nejdůležitějších dvojutkání pro nás i pro klub. Věřím, že se na to dokážeme dobře připravit, uspět a postoupit, ať to bude jakkoliv," uvedl jablonecký brankář Jan Hanuš.

Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy v závěrečném předkole Ligy mistrů přešla přes pražskou Spartu. V sedmi zápasech v soutěžích UEFA proti českým soupeřům v základní hrací době neprohrála.

"Šošoni", jak se týmu přezdívá, naposledy ovládli slovenskou ligu v ročníku 2016/17. Vloni měl klub v souvislosti s koronavirovou krizí finanční problémy a vyhlásil likvidaci. Zbavil se drahých hráčů a nyní vsází na mladíky. Věkový průměr soupisky je necelých 21 let.

Přesto Žilinští zahájili sezonu ve velkém stylu a z 1. předkola Evropské konferenční ligy prošli už do závěrečného play off. Postupně vyřadili Dila Gori, Apollon Limassol a naposledy Tobol Kostanaj, který v domácí odvetě deklasovali 5:0. Celkem Žilina dala v šesti kvalifikačních duelech 17 branek. O víkendu sice prohrála v lize na půdě Liptovského Mikuláše 1:2, ale to trenér Pavol Staňo nasadil převážně náhradníky.

"Je třeba se z toho rychle oklepat a připravit se na čtvrtek. Prohry jsou součástí fotbalového života, věřím, že chyby, které jsme udělali, se nebudou opakovat," řekl pro klubovou televizi Staňo, jehož svěřenci se do Čech přesunuli už během úterý vlakem.

"Konfrontace našeho a jejich fotbalu může být zajímavá. Víme, že je to zkušené a kvalitní mužstvo, což dokazuje v posledních letech. Bude to pro nás dobrá výzva. První zápas je o poznávání. Věřím, že jsme schopni Jablonci činit problémy. Samozřejmě soupeř je favoritem, což dal jeho trenér patřičně do povědomí. Fotbal je ale pěkný v tom, že outsideři nejednou dokázali zaskočit favorita," dodal Staňo.

Zápas začne ve čtvrtek v Jablonci ve 20:00, odvetu v Žilině se hraje o týden později.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: čtvrtek 19. srpna, 20:00. Rozhodčí: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen (všichni Dán.). Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil, Houska, Kratochvíl, Pilař - Doležal. Žilina: Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono, Fazlagič, Bičachčjan - Kaprálik, Jibril, Ďuriš. Absence: nikdo - Javorček (zranění + není na soupisce), Paur (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Fazlagič, Gono, Kaprálik (2 ŽK). Bilance: ČR - Slovensko: 16 6-3-7 22:15. 1998/99 UEFA: Slavia Praha - Inter Bratislava 4:0, 0:2, 2001/02 UEFA: Liberec - Slovan Bratislava 2:0, 0:1, 2007/08 LM: Žilina - Slavia Praha 0:0, 0:0 (na pen. 3:4), 2008/09 UEFA: Liberec - Žilina 1:2, 1:2, 2008/09 UEFA: Žilina - Slavia Praha 0:0, 2010/11 LM: Sparta Praha - Žilina 0:2, 0:1, 2014/15 EL: Košice - Liberec 0:1, 0:3. 2014/15 EL: Slovan Bratislava - Sparta Praha 0:3, 0:4. 2020/21 EL: Dunajská Streda - Jablonec 5:3 po prodl. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Jablonec v Evropě: EL/UEFA 31 8-8-15 43:50 PVP 2 1-0-1 3:3 Celkem 33 9-8-16 46:53 Žilina v Evropě: LM/PMEZ 28 9-5-14 27:45 EL/UEFA 39 18-8-13 57:50 EKL 6 4-1-1 17:6 PVP 4 3-0-1 7:6 Celkem 77 34-14-29 108:107 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - Jablonec v minulé sezoně vypadl v kvalifikaci Evropské ligy s Dunajskou Stredou po venkovní prohře 3:5 po prodloužení - Žilina v roce 2010 vyřadila Spartu v kvalifikaci Ligy mistrů, o dvě sezony dříve postoupila v Poháru UEFA přes Liberec, v ročníku 2007/08 naopak v předkole Ligy mistrů na penalty vypadla se Slavií - Žilina v soutěžích UEFA v 7 zápasech s českými soupeři v základní hrací době neprohrála - Jablonec do kvalifikace Evropské konferenční ligy přešel po vyřazení ve 3. předkole Evropské ligy se Celticem Glasgow (porážky 2:4 doma a 0:3 venku) - Žilina už přešla přes 3 předkola Evropské konferenční ligy, postupně vyřadila Dila Gori, Apollon Limassol a Tobol Kostanaj - Jablonec ještě nikdy nepostoupil v pohárech z kvalifikace, v roce 2018 si zahrál skupinu Evropské ligy, do které ale prošel přímo bez nutnosti hrát předkola - Jablonec v generálce prohrál v lize v Teplicích 0:1 a v posledních 5 soutěžních zápasech nezvítězil (z toho 4 porážky) - Jablonec vyhrál jediný z posledních 13 zápasů v pohárech a v posledních 5 nezvítězil - Jablonec doma v pohárech 8x za sebou nevyhrál - Žilina v 6 zápasech této sezony kvalifikace Evropské konferenční ligy 4x zvítězila, jen jednou prohrála a dala 17 branek - Žilina v generálce prohrála 1:2 na půdě Liptovského Mikuláše a utrpěla první porážku po 7 zápasech - Žilina vyhrála poslední 2 venkovní pohárové zápasy - Žilina si naposledy zahrála v pohárech skupinu v sezoně 2010/11, kdy prošla do hlavní fáze Ligy mistrů - Žilina naposledy vyhrála slovenskou ligu v sezoně 2016/17, v minulé sezoně skončila čtvrtá - Zelený slaví den po utkání 29. narozeniny, trenéru Radovi (oba Jablonec) bude v sobotu 63 let - za Jablonec hraje slovenský záložník Považanec - v Žilině působili čeští trenéři Komňacký, Vrba a Hapal a brankář Mandous