Fotbalisté Jablonce doma porazili Opavu jasně 4:1

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce vyhráli v 5. kole první ligy nad Opavou 4:1. Severočeši vedli od třetí minuty po vlastní brance Josse Didiby a v 38. minutě zvýšil Tomáš Hübschman. Ještě do pauzy snížil Bartosz Pikul, ale v 73. minutě definitivně rozhodl Ivan Schranz a v nastavení se ještě prosadil Jakub Považanec. Jablonec vyhrál i třetí domácí zápas v ligové sezoně a v tabulce je pátý. Opava stále čeká na první vítězství v ročníku a patří jí 15. místo.

Jablonec začal aktivně a brzy se ujal vedení. Centr Zeleného z pravé strany jeden z domácích hráčů lehce tečoval a dezorientovaný Didiba zamířil do vlastní sítě. Severočeši v úvodu dominovali. Zelený v 10. minutě netrefil odkrytou branku a v 26. minutě se neprosadil ani Schranz.

Brankář Opavy Fendrich si poté poradil s Ladrovou střelou, ale po následném rohu v 38. minutě už Jablonečtí zvýšili. Hübschman po několika odrazech míče doklepl balon do sítě, a přestože asistent signalizoval ofsajd, hlavní sudí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím gól uznal. Zkušený domácí kapitán dal teprve čtvrtou branku v české lize.

Slezané se ale nevzdali a ještě do pauzy snížili. Po akci z pravé strany doklepl míč za čáru polský ofenzivní záložník Pikul a připsal si první gól v české lize.

Do druhé půle vstoupila lépe Opava. Nejprve hosté marně reklamovali ruku domácích ve vápně, poté zazmatkoval jablonecký brankář Vlastimil Hrubý, který zbytečně odehrál míč hlavou. Do obrovské šance se díky tomu dostal Holík, ale sám před gólmanem mířil nad.

Jablonečtí se probrali a znovu převzali iniciativu. V 66. minutě Považancův gól sudí Hrubeš po konzultaci s videorozhodčím neuznal, ale za sedm minut už favorit zvýšil. Střídající Robert Hrubý nacentroval z levé strany a Schranz hlavou zvýšil.

Domácí se uklidnili a přidali ještě jednu branku. Střídající Doležal se ještě neprosadil, ale v třetí minutě nastavení tečovanou střelou překonal Fendricha Považanec.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Poprvé v sezoně jsme se dostali brzo do vedení. Pak jsme měli spoustu šancí, některé tutovky, které jsme bohužel nevyužili. Některé pochytal Fendrich. Směrem dopředu jsme byli hodně aktivní. Pak jsme dostali do vedení 2:0, když to tam Tomáš Hübschman uklidil. Druhá branka vás obvykle uklidní, ale my jsme se zbytečně zatáhli a soupeř toho využil ke kontaktní brance. Do druhého poločasu jsme chtěli navázat na ten první. Vyšla nám střídání, hlavně Hrubý, který centroval na třetí branku. Ta nás uklidnila úplně. Prohráli jsme dva zápasy po sobě - v Evropské lize a v Mladé Boleslavi, takže jsme potřebovali vyhrát. Vylepšili jsme si i skóre a udrželi jsme se v první polovině tabulky. Vyhráli jsme, cením si toho, až na jednu pasáž jsem víceméně spokojený."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Dostali jsme brzo gól, dali jsme si nešťastně vlastní gól. To nás poznamenalo a trochu zaskočilo. Druhý gól přišel po standardce, odrazilo se to nešťastně od našeho hráče. Jablonec si za tím v prvním poločase víc šel. Koncem poločasu jsme se vrátili do hry, dali jsme kontaktní gól na 2:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, herně jsme byli v té fázi lepší. Holík měl tutovku na 2:2, bohužel nedal. Pak jsme dostali na 3:1 a bylo po zápase. Mrzí mě, že umíráme na krásu. Dokážeme si to vykombinovat, ale strašně málo střílíme. Furt máme kolem vápna nějaké narážečky. Herně nás nikdo moc nepřehrává, ale jsme málo hladoví ve vápně."

FK Jablonec - SFC Opava 4:1 (2:1)

Branky: 3. vlastní Didiba, 38. Hübschman, 73. Schranz, 90.+3 Považanec - 42. Pikul. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Hock - Petřík (video). ŽK: Štěpánek - Řezníček, Večerka, Fendrich. Diváci: 1810 (limit 2000 diváků na stadionu).

Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Štěpánek, Podaný (90. Krob) - Ladra (72. Pilař), Hübschman, Považanec, Zelený (61. R. Hrubý) - Schranz, Čvančara (72. Doležal). Trenér: Rada.

Opava: Fendrich - Didiba, Žídek, Večerka - Mondek (56. Harazim), Texl, Řezníček (78. Dordič), Holík, Helešic (46. Hrabina) - Juřena, Pikul (56. Dedič). Trenér: Skácel.