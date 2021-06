Fotbalisté Itálie se v sobotním osmifinále Eura utkají v Londýně s Rakouskem

Londýn - Fotbalisté favorizované Itálie se v sobotním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Londýně s Rakouskem. Tým "Azzurri" zatím vyhrál všechny tři zápasy s celkovým skóre 7:0. Rakušané si při třetí účasti na Euru zahrají ve vyřazovací fázi poprvé. Duel má výkop v 21:00.

Svěřenci trenéra Roberta Manciniho zvítězili v posledních 11 zápasech a navíc bez inkasované branky. Od září 2018 neprohráli třicetkrát za sebou, čímž vyrovnali národní rekord ze 30. let minulého století. Zatímco mistrovství světa ovládli Italové čtyřikrát, Euro pouze v roce 1968. "Teď začíná nový turnaj. Pokud kluci budou pokračovat v dosavadních výkonech, budu šťastný. Víc nežádám," citoval Manciniho web UEFA.

Itálie nepodlehla Rakousku ve 13 vzájemných zápasech po sobě od přátelského utkání v roce 1960. "Dívali jsme se na některé zápasy Rakouska. Je to velmi fyzický tým, který dokáže běhat a presovat celý zápas. Nenecháme se ale jimi ovlivnit, budeme hrát náš fotbal. Potřebujeme zůstat klidní. Musíme se připravit stejně jako na předešlá utkání, abychom opět hráli skvěle," uvedl útočník Lorenzo Insigne.

Brankář Gianluigi Donnarumma nekapituloval už 1055 minut a proti Rakousku může překonat rekord v neprůstřelnosti v mezistátních zápasech. Nejdelší sérii bez inkasované branky zatím drží jeho slavný krajan Dino Zoff, který v letech 1972 až 1974 nedostal gól 1142 minut.

Rakousko postoupilo do osmifinále ze druhého místa skupiny C s bilancí dvou výher a jedné prohry. "V této fázi turnaje žádní lehcí soupeři nejsou. To si uvědomujeme. Itálie neprohrála celou věčnost, ale třeba přijde doba, kdy opět zaváhá. Bude to těžké, ale mužstvo je nabuzené a připravené. Mám plán," konstatoval trenér Franco Foda.

"Itálie je samozřejmě favoritem. Už teď se nám ale povedlo něco historického, tak proč bychom v tom nepokračovali? Jsme outsideři. Je nám jasné, že potřebujeme další špičkový výkon, posunutí na další úroveň a i kus štěstí," prohlásil rakouský záložník Florian Grillitsch.

Vítěz se ve čtvrtfinále v Mnichově utká s lepším z dvojice Belgie - Portugalsko.

Statistické údaje před víkendovými osmifinálovými zápasy Wales - Dánsko Výkop: sobota 26. června, 18:00 (Amsterodam) Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 17. - 10. Bilance: 10 4-0-6 9:12. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Wales: Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - James, Ramsey, Allen, Morrell, Bale - Moore. Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Höjbjerg, Delaney, Mähle - Damsgaard, Poulsen, Braithwaite. Absence: Ampadu (trest za ČK) - Eriksen (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Allen, B. Davies, Gunter, Mepham, Moore - Damsgaard, Delaney, Jensen, Wass (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Bale (33) - Eriksen (36). Nejlepší střelci na turnaji: Ramsey, C. Roberts, Moore (všichni 1) - Poulsen (2). Zajímavosti: - Dánsko porazilo Wales ve 3 z posledních 4 zápasů - Wales na turnaji remizoval se Švýcarskem 1:1, porazil Turecko 2:0 a podlehl Itálii 0:1 a postoupil ze 2. místa skupiny A - Dánsko úvodní 2 zápasy na Euru s Finskem (0:1) a Belgií (1:2) prohrálo, ale díky výhře 4:1 nad Ruskem si zajistilo postup ze 2. místa skupiny B - Wales při druhé účasti na ME obhajuje 5 let staré semifinále - Dánsko, které vyhrálo ME v roce 1992, se do vyřazovacích soubojů dostalo po 17 letech - vítěz zápasu narazí ve čtvrtfinále v Baku na lepšího z dvojice Nizozemsko - Česko - Wales zvítězil v jediném z posledních 5 zápasů - Dánsko vyhrálo 2 z posledních 5 duelů - s 33 góly nejlepší střelec Walesu Bale nedal gól v reprezentaci 14 zápasů po sobě - brankáři Ward (Wales) a Schmeichel (Dánsko) jsou spoluhráči z Leicesteru, týmovými kolegy z Tottenhamu jsou také Velšané B. Davies a Rodon s Höjbergem; v londýnském klubu hrál letos i Bale Itálie - Rakousko Výkop: sobota 26. června 21:00 (Londýn). Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). Umístění v žebříčku FIFA: 7. - 23. Bilance: 37 17-8-12 49:56. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Itálie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Immobile, Insigne. Rakousko: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Laimer, Grillitsch, X. Schlager - Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. Absence: Pellegrini, Sensi (oba zranění), Florenzi, Chiellini (oba nejistý start) - Lazaro (zranění). Disciplinární ohrožení: Pessina - Alaba, Bachmann, Lainer (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Immobile (15) - Arnautovic (27). Nejlepší střelci na turnaji: Immobile, Locatelli (oba 2) - Arnautovic, Baumgartner, Gregoritsch, Lainer (všichni 1). Zajímavosti: - Itálie neprohrála 13 vzájemných zápasů po sobě od přáteláku v roce 1960 - soupeři se 4x utkali na MS a vždy zvítězila Itálie - Itálie vyhrála na letošním Euru ve skupině A všechny 3 zápasy, postupně porazila Turecko a Švýcarsko 3:0 a Wales 1:0 - Rakousko na Euru ve skupině C zdolalo Severní Makedonii 3:1, podlehlo Nizozemsku 0:2 a porazilo Ukrajinu 1:0 a postoupilo ze 2. místa - Itálie je čtyřnásobným mistrem světa, ale Euro vyhrála jen v roce 1968; v úvodním kole play off naposledy vypadla v roce 2008 (ve čtvrftinále se Španělskem) - Rakousko si při 3. startu na ME zahraje vyřazovací fázi poprvé - vítěz se ve čtvrtfinále v Mnichově utká s Belgií, nebo Portugalskem - Itálie zvítězila v posledních 11 zápasech a navíc bez inkasované branky a od září 2018 neprohrála 30x za sebou, čímž vyrovnala národní rekord ze 30. let minulého století - italský brankář Donnarumma nekapituloval 1055 minut a může překonat rekord v neprůstřelnosti na reprezentační úrovni; jeho krajan Zoff v letech 1972 až 1974 nedostal gól 1142 minut Belgie - Portugalsko Výkop: neděle 27. června, 21:00 (Sevilla). Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.) Umístění v žebříčku FIFA: 1. - 5. Bilance: 18 5-7-6 22:21. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Belgie: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard - Carrasco, Lukaku, E. Hazard. Portugalsko: Patrício - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Palhinha, Sanches, Moutinho - B. Silva, Ronaldo, Jota. Absence: Castagne (zranění) - Cancelo (koronavirus), Neto (zranění), Danilo, Félix (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: T. Hazard - Dias (oba 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Lukaku (63) - Ronaldo (109). Nejlepší střelci na ME: Lukaku (3) - Ronaldo (5). Zajímavosti: - Belgie 5x za sebou Portugalsko neporazila (od vítězství 3:0 v roce 1989 v kvalifikaci MS) - lídři žebříčku FIFA Belgičané na Euru vyhráli všechny 3 zápasy, ve skupině B porazili Rusko (3:0), Dánsko (2:1) i Finsko (2:0) - obhájci zlata Portugalci na turnaji porazili Maďarsko 3:0, podlehli Německu 2:4 a remizovali s Francií 2:2 a postoupili jako třetí tým skupiny F - Belgie startuje na šestém ME a nejlepším výsledkem je stříbro z roku 1980, na minulém šampionátu "Rudí ďáblové" vypadli ve čtvrtfinále s Walesem - Portugalsko hraje Euro poosmé, v úvodním kole play off naposledy vypadlo v roce 2008 (ve čtvrftinále s Německem) - vítěz se ve čtvrtfinále v Mnichově utká s lepším z dvojice Itálie - Rakousko - Belgie na ME vyhrála 6 z posledních 7 zápasů - Portugalsko na Euru v normální hrací době prohrálo v jediném z posledních 14 utkání - Belgie je neporažena v posledních 12 zápasech a podlehla v jediném z posledních 26 duelů - Portugalsko prohrálo jediné z posledních 9 utkání - Ronaldo (Portugalsko) může překonat reprezentační střelecký rekord Íránce Daeího, oba mají na kontě 109 gólů