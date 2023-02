Fotbalisté Interu Milán porazili Udine, poprvé od srpna se prosadil Lukaku

Řím - Romelu Lukaku se střelecky prosadil poprvé po zranění a pomohl fotbalistům Interu Milán upevnit si druhé místo v tabulce italské ligy po výhře 3:1 nad Udine. Ve 23. kole zvítězil i městský rival Interu; AC Milán si poradil s Monzou 1:0, posun na třetí příčku tabulky mu zařídil gólem v první půli Junior Messias. Riccardo Orsolini zajistil Boloni gólem v 90. minutě výhru nad trápící se Sampdorií Janov.

Inter vykročil za výhrou v 17. minutě, kdy byl v pokutovém území faulován Dumfries. K penaltě se postavil Lukaku, jeho pokus gólman vyrazil. Penalta se však opakovala a napodruhé belgický útočník skóroval. Byl to jeho první ligový gól od srpna.

Udine se podařilo vyrovnat v závěru prvního poločasu, ve druhém dokonce mohlo stav otočit. V 72. minutě postupovali čtyři hráči Udine na dva obránce Interu, nigerijský útočník Success však vyřešil situaci špatně a jeho následná střela nebyla úspěšná. Z následného protiútoku domácích pak skóroval Mchitarjan. V závěru utkání přidal pojistku Martínez. Inter je na druhém místě se ztrátou 15 bodů na vedoucí Neapol, Udine je v neúplné tabulce deváté.

AC Milán se po špatných výsledcích vrací do formy. Na výhru 1:0 nad Turínem v lize navázali "Rossoneri" vítězstvím 1:0 v Lize mistrů nad Tottenhamem a dnes stejným výsledkem porazili i Monzu. Hosté si vypracovali první šanci v 19. minutě, Leao ale trefil pouze pravou tyč. O dvanáct minut později už AC otevřelo skóre. Messias se dostal na kraji vápna k odraženému míči a razantní střelou překonal brankáře.

Ve druhé půli mohla Monza vyrovnat. Ciurria mířil do tyče, od které se odrazil míč do brankáře a od něj opět do tyče. V závěru mohl Milán navýšit skóre, čemuž ale zabránil dobře chytající Di Gregorio.

Sampdoria si připsala již 16. prohru v této sezoně, tentokrát přišla o bodový zisk v závěru. Do vedení šla Boloňa, v první půli se prudkou střelou z dálky prosadil Soriano. Ve druhém poločase kopali domácí hned dvě penalty během čtyř minut: první Sábírí proměnil, druhou mu polský brankář Skorupski nadvakrát zneškodnil.

Všechny tři body brali nakonec hosté, Orsolini individuální akci zakončil střelou do šibenice. Boloňa je po výhře v neúplné tabulce na sedmém místě, Sampdoria je s jedenácti body na 19. pozici.

Výsledky 23. kola italské fotbalové ligy

Sampdoria Janov - Boloňa 1:2 (68. Sabiri z pen. - 27. Soriano, 90. Orsolini), Monza - AC Milán 0:1 (31. Messias), Inter Milán - Udine 3:1 (20. Lukaku z pen., 73. Mchitarjan, 89. Martínez - 43. Lovrič).

Tabulka:

1. Neapol 23 20 2 1 56:15 62 2. Inter Milán 23 15 2 6 44:27 47 3. AC Milán 23 13 5 5 39:30 44 4. Bergamo 22 12 5 5 41:24 41 5. AS Řím 22 12 5 5 29:19 41 6. Lazio Řím 22 11 6 5 37:19 39 7. Boloňa 23 9 5 9 30:33 32 8. Udine 23 7 9 7 31:28 30 9. FC Turín 22 8 6 8 22:23 30 10. Juventus Turín 22 13 5 4 34:17 29 11. Monza 23 8 5 10 28:31 29 12. Empoli 22 6 9 7 21:28 27 13. Lecce 22 5 9 8 22:25 24 14. Fiorentina 22 6 6 10 23:29 24 15. Sassuolo 23 6 6 11 26:35 24 16. Salernitana 22 5 6 11 25:42 21 17. Spezia 22 4 7 11 19:37 19 18. Hellas Verona 22 4 5 13 20:33 17 19. Sampdoria Janov 23 2 5 16 11:38 11 20. Cremona 22 0 8 14 15:40 8

Poznámka: Juventusu bylo odečteno 15 bodů kvůli finančním podvodům.