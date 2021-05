Fotbalisté Hradce se v sobou mohou po čtyřech letech vrátit do první ligy

Praha - Fotbalisté Hradce Králové se v sobotu mohou po čtyřech letech vrátit do nejvyšší soutěže. Pokud "Votroci" ve 23. kole druhé ligy doma porazí Duklu Praha, bez ohledu na další výsledky si s předstihem zajistí první místo v tabulce, které jako jediné znamená postup mezi elitu. Jistotu účasti v první lize by Hradec získal i v případě, že v tomto kole neuhraje méně bodů než druhá Líšeň.

Hradec naposledy ztratil body na začátku března po venkovní porážce 1:2 právě s Líšní, od té doby vyhrál devět zápasů po sobě. "Votroci" vedou čtyři kola před koncem sezony tabulku o 10 bodů a mají čtyři "mečboly". V tomto ročníku druhé ligy dosud jen dvakrát prohráli.

"Určitě nevytváříme atmosféru toho, že nám zbývá jen krůček, že to je blízko. Podařilo se nám do hráčů dostat nastavení, že každý zápas je vrcholem týdenního snažení. Musíme zachovat klid a připravit mužstvo co nejlíp na Duklu," uvedl pro klubový web trenér Hradce Králové Zdenko Frťala.

"Jsou zápasy, ve kterých hraješ o všechno, jako finále mistrovství světa. My máme čtyři možnosti, k nervozitě není důvod," doplnil Frťala. Podle spekulací médií po sezoně v Hradci Králové z rodinných důvodů skončí a vrátí se do Teplic, kde by mohl působit u mládeže.

"Votroci" se mezi elitu mohou vrátit po čtyřech letech, nejvyšší soutěž opustili v sezoně 2016/17. V následujících třech ročnících druhé ligy obsadili vždy čtvrté místo.

Mezi elitu letos výjimečně postoupí pouze vítěz druhé ligy, kterou hraje netradičně jen 14 týmů. Ke snížení počtu účastníků došlo poté, co v minulé sezoně z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, protože se nedohrála nadstavbová skupina o záchranu.