Fotbalisté Hradce Králové zdolali po obratu Brno, v závěru rozhodl Vašulín

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 12. kole první ligy nováčka Brno 2:1 a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Utkání v Mladé Boleslavi, kde hrají Východočeši domácí zápasy, gólově otevřel v 29. minutě brněnský útočník Jakub Řezníček. Krátce před pauzou se ale prosadil stejně jako v minulém kole z penalty kapitán Jakub Rada a v 88. minutě dokonal obrat útočník Daniel Vašulín. Hradec navázal na výhru 4:1 nad Teplicemi a v nejvyšší soutěži doma neprohrál popáté za sebou. Zbrojovka nebodovala potřetí v řadě a je devátá.

V královéhradecké bráně se poprvé v lize objevil slovenský gólman Bajza, obvyklá jednička týmu Reichl nebyl kvůli lehčímu zranění ani mezi náhradníky. I trenér Dostálek udělal oproti minulému kolu tři změny v základní sestavě a soupeře překvapil pro Brno netypickým rozestavením se třemi stopery.

"Chtěli jsme hrát postupný útok a tomu jsme vzhledem k soupeři uzpůsobili i rozestavení. V některých fázích utkání se nám to dařilo, ale nebyl jsem spokojený, jak jsme se chovali ve finální fázi," řekl trenér hostů Richard Dostálek na tiskové konferenci.

Hradec Králové byl v úvodu mírně aktivnější, do vedení šla ale Zbrojovka. Ševčík si po půlhodině naběhl na kolmý pas za obranu, předložil míč na malé vápno Řezníčkovi a zkušený útočník zakončil souhru nejproduktivnějších hráčů týmu skákavou střelou k tyči. Řezníček se šestou brankou dotáhl v ligové tabulce střelců na druhé místo, které sdílí s jabloneckým Chramostou a libereckým Van Burenem.

Východočeši si vytvořili ve zbytku úvodního dějství drtivý tlak, za celý poločas zahrávali 12 rohů. "To jsem ještě nezažil, bylo to fakt šílené. Dvanáct je opravdu hodně, navíc to zahrávali dobře, takže to pokaždé zavánělo. Týden teď nemusíme trénovat rohy," řekl v nadsázce gólman Zbrojovky Martin Berkovec.

Domácí se nakonec dočkali vyrovnání. Kučera ještě po Berkovcově chybě trefil ze tří metrů jen obětavého Součka a ve dvojité šanci neuspěl ani Kubala. Souček ale ve 42. minutě fauloval Radu a sudí Petřík po konzultaci s videorozhodčím posunul původně nařízený přímý kop až na penaltový puntík. Berkovec si na Radův pokus sáhl, míč ale vytěsnit nedokázal a královéhradecký kapitán proměnil i osmý pokutový kop v nejvyšší soutěži.

Po změně stran se hra vyrovnala a pokračovala bez vážnějších příležitostí. To změnil až v 71. minutě Kubala, kterého v samostatném úniku skvělým zákrokem vychytal Berkovec. Proti Vašulínovi už ale byl brněnský brankář bezmocný. Čtyřiadvacetiletý útočník si v 88. minutě našel za obranou propadlý míč a poslal ho od břevna do sítě. Vašulín se prosadil potřetí v ligové sezoně a po pěti utkáních.

"Jednoduchý nákop z vlastní poloviny hřiště skončí tím, že Vašulín zakončuje sám před Berkovcem. Takový alibismus ze strany obránců se mi samozřejmě nelíbí," zlobil se Dostálek.

Hradec zdolal Zbrojovku po šesti soutěžních zápasech. "Důležité bylo, že se nám podařilo z tlaku ještě do poločasu vyrovnat. V kabině jsme si řekli, že takhle musíme pokračovat klidně i do úplného konce. Síly nám docházely, ale z nátlakového fotbalu jsme neustoupili a přineslo to ovoce," zhodnotil domácí kouč Miroslav Koubek.

Hlasy po utkání 12. kola první fotbalové ligy FC Hradec Králové - Zbrojovka Brno (2:1):

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Je to pro nás velmi cenné vítězství, hodně jsme toužili vyhrát obě po sobě jdoucí domácí utkání. Byl to pro nás motiv, šest bodů ze dvou zápasů není nikdy snadné udělat. Cením si i předvedené hry, byla tam aktivita, nasazení a zlepšený výkon hrotových útočníků. Inkasovaný gól byla komplikace, důležité bylo, že se nám podařilo z tlaku ještě do poločasu vyrovnat. V kabině jsme si řekli, že takhle musíme pokračovat klidně i do úplného konce. Síly nám docházely, ale z nátlakového fotbalu jsme neustoupili a přineslo to ovoce. Brno se nás pokusilo překvapit rozestavením na tři stopery, ve kterém ještě nikdy nehrálo. Ale věřím tomu, že ať už soupeř hraje jakoukoliv šablonu, tak na to dokážeme reagovat."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Chtěli jsme hrát postupný útok a tomu jsme vzhledem k soupeři uzpůsobili i rozestavení, když jsme nastoupili v systému se třemi stopery. V některých fázích utkání se nám to dařilo, ale nebyl jsem spokojený, jak jsme se chovali ve finální fázi. Nakonec jsme šli do vedení a poločas jsme měli dohrát, ale několikrát jsme propadli a chybovali před vlastním pokutovým územím. To vedlo k rohovým kopům, standardním situacím a nakonec i penaltě, do poločasu jsme se spíš trápili. Nabádali jsme hráče k aktivitě, ochotě pracovat. Ve druhé půli jsme v úvodu přestáli tlak, v závěru jsme ale dostali další hloupý gól. Jednoduchý nákop z vlastní poloviny hřiště skončí tím, že Vašulín zakončuje sám před Berkovcem. Takový alibismus ze strany obránců se mi samozřejmě nelíbí."

12. kolo první fotbalové ligy (hráno v Mladé Boleslavi):

FC Hradec Králové - Zbrojovka Brno 2:1 (1:1)

Branky: 43. Rada z pen., 88. Vašulín - 29. Řezníček. Rozhodčí: Petřík - Kubr, Pečenka - Berka (video). ŽK: Kodeš, Leibl (oba Hradec Králové). Diváci: 801.

Sestavy:

Hradec Králové: Bajza - Klíma, Čihák, Leibl (46. O. Ševčík) - Gabriel, Rada, Kodeš, Kučera, Harazim - Kubala (87. Matěj Koubek), Vašulín (90.+5 Dvořák). Trenér: Miroslav Koubek.

Brno: Berkovec - Šural, Endl, Štěrba (46. Hlavica) - Matejov (90. Hladík), Texl, Souček, Granečný (90. Alli) - Falta (76. Fousek), M. Ševčík (63. Pachlopník) - Řezníček. Trenér: Dostálek.