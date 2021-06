Fotbalisté Hradce Králové zahájili přípravu, nováčka poprvé vedl Koubek

Hradec Králové - Fotbalisté prvoligového nováčka Hradce Králové zahájili letní přípravu na novou sezonu s minimálními změnami v kádru. "Votroky" na prvním tréninku vedl nový trenér Miroslav Koubek.

Na Malšovickém stadionu trénovala i jediná dosavadní letní posila, dvacetiletý obránce Štěpán Harazim, který přišel ze sestoupivší Opavy. Oproti jarnímu kádru chyběl jen krajní bek či záložník Miloš Vučič. Černohorskému hráči skončilo hostování a klub na něj neuplatnil opci. Podle webu Hradce Králové se o několika dalších akvizicích jedná.

Kouč Zdenko Frťala opustil Hradec Králové z rodinných důvodů a zamíří do Teplic, kde bude šéftrenérem mládeže. Koubkův realizační tým tvoří i asistenti Stanislav Hejkal a Adrian Rolko. "Je to rarita, že po postupové sezoně se mění trenér, což se asi nikde moc nestává. Ale těšíme se na nového trenéra, jako se těší on na nás. Uvidíme, jak si to všechno sedne. Ale jsme, myslím, všichni plní očekávání," řekl záložník Jakub Rada pro klubovou televizi.

Devětašedesátiletý Koubek zkrátil novým svěřencům dovolenou na 17 dní. "Vysvětlil nám, že jsme nováček a chce, abychom byli dobře připraveni na vyšší tempo soutěže, a že potřebujeme trošku potrénovat. My z toho samozřejmě nadšení nebyli, ale všichni to respektujou," přiznal Rada.

Východočeši v následující sezoně kvůli nevyhovujícímu stadionu budou hrát domácí zápasy v Mladé Boleslavi, kde měli azyl už na začátku ročníku 2016/17. "Vzhledem k možnostem azylu je to asi nejschůdnější varianta, takže jsem to přijal s povděkem. Myslím, že pro nás je to na azyl ideální stadion," uvedl čtyřiatřicetiletý Rada, jenž v minulosti v Mladé Boleslavi působil.

Hradec absolvuje celou přípravu v České republice, první utkání sehraje v sobotu 26. června v Opatovicích nad Labem proti Bohemians 1905. Duelem s "Klokany" shodou okolností Koubkův tým odstartuje i novou sezonu nejvyšší soutěže.