Fotbalisté Hradce Králové dvakrát vedli, s Mladou Boleslaví ale remizovali 2:2

Mladá Boleslav - Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve 27. prvoligovém kole s Mladou Boleslaví 2:2, přestože dvakrát vedli. "Votroci" prodloužili sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na čtyři zápasy a upevnili si šestou příčku. V souboji dvou týmů, které jsou na mladoboleslavském stadionu doma, Východočeši dvakrát vedli zásluhou Adama Vlkanovy a Filipa Kubaly. Vyrovnávací branky vstřelili David Douděra a David Šimek. Mladá Boleslav na jaře vyhrála jediné z osmi kol a zůstala desátá.

Hradecký trenér Koubek nedávno prohlásil, že o účast ve skupině o titul příliš nestojí a raději by hrál o milionovou prémii za sedmé místo. Z tohoto pohledu mu jeho svěřenci radost neudělali, protože svůj náskok na šesté příčce zvýšili na dva body. Hradečtí udeřili hned z první akce. V sedmé minutě přilétl do šestnáctky Mejdrův centr a zcela volný Vlkanova, ač nejmenší hráč na hřišti, hlavičkoval do sítě. Pro kapitána Východočechů to byl šestý ligový gól v sezoně a první po zimní přestávce.

O vyrovnání se postaral ve 20. minutě Douděra, který na podzim proti Hradci rozhodl o výhře 3:2 a teď se vrátil do sestavy po odpykání trestu za osm žlutých karet. Hradecká obrana po rohovém kopu zazmatkovala, Douděra vystřelil z otočky z ostrého úhlu a míč s nešťastnou tečí Novotného přelétl přes brankáře Vízka, který se objevil poprvé v jarní ligové části sezony v základní sestavě. Třiadvacetiletý Douděra se v nejvyšší soutěži trefil ve třetím zápase po sobě, do něhož nastoupil, a celkem popáté v sezoně.

Středočeši převzali iniciativu a hlavně Matějovský s Ewertonem hodně zaměstnávali soupeřovu obranu. Záložník Hlavatý však dostal za nafilmovaný pád čtvrtou žlutou kartu a v příštím kole bude chybět.

Po změně stran Mladá Boleslav ještě zvýšila tlak a Východočeši spoléhali jen na brejky. V 61. minutě jim tato taktika stoprocentně vyšla. Kodeš poslal dlouhý centr za hodně vysunutou obranu, za ní si naběhl Kubala a chladnokrevně zakončil. Mezi střelce se zapsal ve třetím z posledních čtyř kol a dohromady počtvrté v ligovém ročníku. Kodeš si pak zápas pokazil 12. žlutou kartou.

Devět minut před koncem se až na hrot vysunul mladoboleslavský obránce Šimek a Skalákovu přihrávku proměnil ve vyrovnávací gól. Hradec mohl dokonce prohrát, ale zachránil ho Vízek, který vytlačil nad břevno Dancákovu střelu.

M. Boleslav posledních osm ligových zápasů s Hradcem neprohrála, hned sedm z 12 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži skončilo remízou.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Beru to jako bod z venku, protože ta situace je trochu schizofrenní. Získali jsme ho proti mužstvu, které je velmi dobré v ofenzivě. Hodně do nás ze začátku šlapali a poté, co jsme dali branku, převzali otěže a byli lepším mužstvem. Ustáli jsme nějaké nebezpečné situace, ale vadí mi, že jsme dostali oba góly po dohraných standardkách, to nás na jaře provází. Nejsme dostatečně rozhodní v tom vyčistit vápno. Závěr byl hektický, domácí to chtěli strhnout na svou stranu, my jsme to museli ubojovat. Posledně to nebylo úplně přesně interpretováno. Proto potvrzuji, že chceme být jako nováček v první šestce, aby si fanoušci nemysleli, že mám malé nároky."

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Chtěli jsme tři body, ale remíza odpovídá, dvakrát jsme dotahovali. Na optiku jsme možná byli blíž k výhře, v držení míče i na střely na bránu. Ale na druhou stranu jsme si přivodili několik zmatků. Kdyby byl na hrotu třeba Milan Škoda, tak bychom asi v závěru, kdy tam létaly centry, na to měli, ale takhle to bylo těžké. Hradec má v obraně velmi dobré hlavičkáře a i vpředu má šikovné kluky, kteří nás potrestali za naši nedůslednost v obraně."

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:2 (1:1)

Branky: 7. Vlkanova, 61. Kubala - 20. Douděra, 81. Šimek. Rozhodčí: Machálek - Vodrážka, Hrabovský - Bajer (video). ŽK: Čech, Kodeš - Douděra, Hlavatý, Šimek, Sladký. Diváci: 836.

Hradec: Vízek - Čech, Král, Leibl - Mejdr, Kodeš, Rada (66. Soukeník), Novotný - Rybička (72. Vašulín), Kubala (89. Kučera), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Ml. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Preisler (82. Pech) - Matějovský, Dancák - Douděra (82. Stránský), Hlavatý (64. Mužík), Ewerton - Ladra (70. Skalák). Trenér: Hoftych.