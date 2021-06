Fotbalisté Finska zkusí na Euru proti Rusku vybojovat postup

Petrohrad - Přestože fotbalisté Finska jsou nováčci na velké akci, mohou mít na mistrovství Evropy už po středečním druhém utkání v základní skupině B proti Rusku jako první tým jistý postup do vyřazovací fáze. Pokud Seveřané navážou na nečekanou sobotní výhru 1:0 nad Dánskem, o účast v osmifinále už nepřijdou. Výběr sborné ale nechce připustit překvapení a po úvodní porážce 0:3 s Belgií touží doma v Petrohradu po prvních bodech. Finové soupeře porazili jen jednou před 109 lety.

Finové v sobotu překvapili výhrou v Dánsku. Zápas v Kodani poznamenal kolaps domácího záložníka Christiana Eriksena, který prodělal v závěru první půle krátkou srdeční zástavu a lékaři ho oživovali pomocí masáže srdce i defibrilátoru. Finové pak lépe zvládli dohrávku přerušeného utkání a útočník Joel Pohjanpalo jim z jediné střely po hodině hry zajistil tři body. "Suomi" zvítězili po šesti zápasech.

"Zregenerovali jsme po duelu s Dánskem, který byl těžký v mnoha ohledech, a zítra nás čeká další výzva. Stojí proti nám silné Rusko. Věřím, že vítězství nad Dánskem nám dodalo spoustu sebevědomí, takže máme dobrou šanci, abychom to proti Rusku zvládli," řekl na on-line tiskové konferenci finský trenér Markku Kanerva.

"Je to velký zápas pro nás i pro Rusko. Zvlášť proto, jak dopadlo první kolo. Očekávám mimořádně složité utkání. Chceme podat stejný výkon jako proti Dánsku, se stejnou energií a budeme bojovat do poslední sekundy," dodal záložník Joni Kauko.

Pokud by Finové zvítězili, skončili by nejhůře mezi nejlepší čtveřicí týmů z třetích míst, které doplní v osmifinále první dva celky z každé skupiny. "Suomi" ale v soubojích s Ruskem a Sovětským svazem vyhráli jen první z 18 duelů, a to v roce 1912. Od rozpadu SSSR Finové utrpěli čtyři porážky. "Rusko má především do ofenzivy velkou kvalitu, navíc hraje doma. Za určitých okolností bychom brali bod," řekl Kanerva.

Rusové jsou po úvodní jasné porážce s Belgií pod tlakem. Semifinalisté Eura z roku 2008 vyrovnali svoji nejvyšší porážku na kontinentálním mistrovství a od vítězství 4:1 nad Českem před devíti na evropském šampionátu šestkrát za sebou nevyhráli.

Trenér Stanislav Čerčesov zvažuje změny v sestavě a vzhledem k soupeři by mohl vsadit na rozestavení s třemi stopery. "Zápas s Belgií nám vůbec nevyšel, ale pořád máme šanci. Jeden zápas nic nevyřeší, ale budeme se snažit Finy zastavit. Soupeř se lehce kvalifikoval na mistrovství, což hodně vypovídá o jeho schopnostech," upozornil Čerčesov.

Zápas začne v Petrohradu ve středu v 15:00 SELČ.

Statistické údaje před středečními zápasy fotbalového ME: Skupina B: Finsko - Rusko Výkop: středa 16. června, 15:00 (Petrohrad). Rozhodčí: Makkelie - Steegstra, De Vries - Van Boekel (video, všichni Niz.). Umístění v žebříčku FIFA: 54. - 38. Bilance: 18 1-5-12 13:55 (v součtu se SSSR). Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Finsko: Hradecky - Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy - Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen - Pohjanpalo, Pukki. Rusko: Šunin - Divějev, Semjonov, Džikija - Fernandes, Zobnin, Ozdojev, Karavajev - Mirančuk, Golovin - Dzjuba. Absence: Toivio (nejistý start) - Mostovoj (koronavirus), Kuzjajev, Žirkov (oba nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Pukki (30) - Dzjuba (29). Nejlepší střelci na turnaji: Pohjanpalo (1) - nikdo. Zajímavosti: - Rusko v součtu se SSSR prohrálo jen první z 18 vzájemných zápasů (v roce 1912) - Rusko od rozpadu SSSR vyhrálo všechny 4 zápasy s Finskem a inkasovalo v nich jediný gól - Rusko v součtu se SSSR inkasovalo v posledních 6 vzájemných duelech jediný gól - Finsko coby nováček na velkém turnaji v úvodním duelu skupiny zvítězilo v Kodani nad Dánskem 1:0, Rusko v Petrohradu prohrálo s Belgií 0:3 - Finsko si vítězstvím nad Dánskem připsalo první výhru po 6 zápasech - Rusko vyhrálo jediný z posledních 4 duelů - Rusko od vítězství 4:1 nad Českem v roce 2012 na Euru 6x za sebou nevyhrálo - Rusko porážkou 0:3 s Belgií vyrovnalo svoji nejvyšší prohru na Euru - Arajuuri (Finsko) dnes slaví 33. narozeniny