Fotbalisté Ekvádoru na úvod MS porazili domácí Katar 2:0

Chúr (Katar) - Fotbalisté Ekvádoru v zahajovacím utkání mistrovství světa porazili domácí Katar 2:0. Oba góly vstřelil v prvním poločase kapitán Enner Valencia.

Třiatřicetiletý útočník se poprvé prosadil v 16. minutě z penalty a za dalších 15 minut stanovil hlavou konečný výsledek. Kataru premiéra na světovém šampionátu nevyšla. Tým pořadatelské země v 11. duelu poprvé prohrál zahajovací zápas.

Jihoamerická země, která startuje na turnaji počtvrté, se ve druhém duelu skupiny A utká v pátek s Nizozemskem. Katar narazí na Senegal.

"Mockrát jsem snil o výhře v zahajovacím duelu. Je to sen, že jsem skóroval a pomohl svému týmu ke třem bodům," citovala Valenciu agentura Reuters.

Na úvodní duel 22. mistrovství světa, které se premiérově hraje na Arabském poloostrově a nezvykle v podzimním termínu, přišlo 67.372 diváků. Ekvádor hostitelskou zemi od úvodního hvizdu přehrával. Už ve třetí minutě po špatném vyběhnutí gólmana Šíba skóroval hlavou Valencia. Do hry ale vstoupil poloautomatický ofsajdový systém a gól odvolal.

Hráč istanbulského Fenerbahce si spravil náladu v 16. minutě, když ho ve vápně nedovoleně zastavil domácí brankář a Valencia nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Poprvé v historii padla úvodní trefa světového šampionátu z pokutového kopu.

Ekvádor byl nadále aktivnější a v 31. minutě Valencia udeřil podruhé. V šestnáctce si naskočil na centr Ángela Preciada a hlavou k tyči nedal Šíbovi příležitost.

Valencia zaznamenal posledních pět branek Ekvádoru na mistrovství světa, třikrát se trefil na turnaji v roce 2014 v Brazílii. Jeden gól ho dělí od rekordu. Dát šest branek své země na světovém šampionátu za sebou se povedlo Portugalci Eusébiovi (1966), Italovi Paolu Rossimu (1982) a Rusovi Olegu Salenkovi (1994).

"Podařilo se nám dát dva rychlé góly, které nám pomohly kontrolovat zápas a získat tři body. Věříme, že se můžeme dostat daleko a že budeme předvádět dobré výkony," prohlásil Valencia.

Katar zahrozil až v nastavení první půle, ale Alí centrovaný míč v pokutovém území pouze lízl. Po změně stran se utkání jen dohrávalo. Jediná výraznější šance se zrodila v 86. minutě, střídající domácí útočník Muntarí však vystřelil nad branku. Už v té době ze stadionu zmizela značná část domácích příznivců.

"Tohle jsme si samozřejmě nepřáli. Nemůžeme se vymlouvat, gratuluju Ekvádoru. Máme co zlepšovat. Nehráli jsme nejlíp. Možná nás svazovala zodpovědnost a nervozita. Musíme na to zapomenout a hrát lépe. Dokážeme to," řekl trenér Kataru Félix Sánchez.

Katar - Ekvádor 0:2 (0:2)

Branky: 16. z pen. a 31. Valencia. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Šíb, Alí, Búdiaf, Afíf - Caicedo, Méndez. Diváci: 67.372.

Sestavy:

Katar: Šíb - Miguel, Ráví, Chúchí, A. Hasan, Ahmad - Hajdus (72. Vaad), Búdiaf, Hátim - Alí (72. Muntarí), Afíf. Trenér: Sánchez.

Ekvádor: Galíndez - Ángelo Preciado, Torres, Hincapié, Estupiňán - Plata, Méndez, Caicedo (90. Franco), Ibarra (68. Sarmiento) - Valencia (77. Cifuentes), Estrada (90. Rodríguez). Trenér: Alfaro.