Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi neudrželi v 29. kole první ligy na hřišti poslední Dukly Praha dvoubrankové vedení a remizovali 2:2. Středočeši vedli po gólech Nikolaje Komličenka a Dominika Maška, ale dejvický celek brankami Uroše Djuranoviče a Daniela Tetoura vybojoval bod.

Mladá Boleslav se propadla na osmé místo, ztráta Dukly na patnáctou příčku zajišťující účast v baráži, se i kvůli senzační výhře Karviné 3:1 na Spartě prohloubila na šestibodový rozdíl.

Úvodní šanci si na Julisce vytvořili domácí po rohovém kopu Hanouska, který našel volného Holíka, jehož hlavičku brankář Šeda vyrazil.

Hosté, kteří nastoupili bez vykartovaného tahouna Matějovského, v 25. minutě zužitkovali první příležitost. Hubínek uvolnil Přikryla, proti němuž vyběhl gólman Rada, a tak mladoboleslavský kapitán zvolil přihrávku na Komličenka. Třiadvacetiletý Rus, jenž se do sestavy vrátil po dvouzápasové absenci zaviněné osmi žlutými karty, se otočil a přízemní střelou do prázdné branky otevřel skóre.

Nejlepší kanonýr soutěže 22. gólem v sezoně vyrovnal v nejvyšší samostatné české soutěži zápisy Radka Druláka z ročníku 1995/1996 a Vratislava Lokvence ze sezony 1999/2000. Na rekord Davida Lafaty z ročníku 2011/2012 mu schází tři trefy.

O minutu později se Komličenko mohl Lafatovi přiblížit na rozdíl dvou branek. Přikryl obral Ostojiče o balon a opět ho přihrál Komličenkovi, který trefil tyč.

V 36. minutě pálil před vápnem doprostřed branky domácí González a Šeda jeho ránu konečky prstů vytáhl na roh.

Pražané začali druhý poločas aktivně. V 50. minutě našel González na hranici vápna Tetoura, jehož pohotové zakončení obránce Jugas zblokoval. O sedm minut později střílel ze šestnáctky znovu Tetour, ale zamířil vedle. Dukla nadále útočila a snažila se o vyrovnání. V 59. minutě vyslal Holík za hostující obranu Gonzáleze, který ale ve skluzu Šedu nepřekonal. Z dorážky se neprosadil ani Douděra.

Stejně jako v první půli prokázala Mladá Boleslav střeleckou efektivitu. V 74. minutě z první akce ve druhém poločase přidala druhý gól. Ladra přihrál na Maška, jehož střelu usměrnil za Radu kapitán Ďurica.

V 77. minutě vyrazil Rada Přikrylovu střelu na roh, čehož boleslavský útočník o minutu později litoval. Součkova střela se dostala na zadní tyč a Djuranovič snížil.

V 87. minutě se domácí dočkali vyrovnávací trefy. Douděrova zblokovaná střela propadla na osamoceného Tetoura, který se nemýlil. V závěru Dukla kopala ještě dvě rohy a dostala se i do přečíslení, ale ani jednu akci nevyužila.

Pražané nezvítězili v osmém z posledních devíti kol, Mladá Boleslav počtvrté za sebou venku remizovala.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Začátek zápasu byl z obou dvou stran hodně opatrný. Šli jsme daleko více dlouhým míčem, než jsme chtěli, a v té finální nebo předfinální fázi jsme měli trošičku strach z řešení. Potom nastoupil faktor Komličenko, který dostal tak málo prostoru, ale to mu stačí k tomu, aby Boleslavi dopomohl k vedení. Mám pocit, že celý první poločas byl bez šancí. V kabině jsme si něco řekli. Ve druhém poločase jsme byli z mého pohledu nebezpečnější, hladovější mužstvo, přesto jsme prohrávali 0:2. Nejvíce si na tomhle zápase cením toho, že v té situaci, jaké jsme, ukázalo mužstvo koule a nezabalilo to. Ne každý by to tak udělal. Mám takový pocit, že při troše klidu jsme si mohli dojít pro tři body. Druhý poločas byl z naší strany abnormálně bojovný. Myslím si, že i kvalitní, měli jsme daleko více příležitostí než v prvním poločase. Škoda, že z toho nebyly tři body."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Výsledek je spravedlivý, protože v první půli, která byl jakžtakž, jsme sice vedli, ale ve druhé půli jsme z té aktivity úplně odpadli a takovým pohodlným fotbalem, kdy jsme si v chůzi došli před vápno, jsme si nechali brát od Dukly míče a ona chodila do brejků a měla několik šancí. Když jsme dali na 2:0, vypadalo to, že to dovedeme do vítězného konce, ale nedovedli jsme a ani bychom si to dneska nezasloužili, protože hlavně ve druhé půli, abych nepoužil zbytečně nějaká silná slova, jsem zklamaný. Možná z nás spadlo to, že jsme si ten druhý rok, co jsem tady, řekli, že bychom nechtěli hrát o záchranu a posunout se, ale dneska jsem na některých hráčích viděl, že jim to stačí. Ale nám to jako klubu určitě nestačí, chceme se posunout ještě výš. Někteří hráči dneska ukázali, že na to nemají. Jak jsme hledali v zimě, budeme hledat v létě, nic se nedá dělat, příležitostí bylo dost. Dneska pro ten výkon nemám žádné vysvětlení, nervozita nemohla být žádná, počasí fantastické. U některých jsem neviděl radost, ale to si nechám s chladnou hlavou vyhodnotit. O šestku už samozřejmě nebojujeme. Teď zabojujeme o vítězství v další skupině."

Dukla Praha - FK Mladá Boleslav 2:2 (0:1)

Branky: 78. Djuranovič, 87. Tetour - 25. Komličenko, 74. Mašek. Rozhodčí: Houdek - Kotík, Flimmel. ŽK: Djuranovič, Ostojič, Tetour - Hájek, Mareš, Fulnek, Přikryl, Jugas. Diváci: 769.

Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Miloševič - Djuranovič, González (78. Hadaščok), Holík (64. Podaný). Trenér: Skuhravý.

M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Hájek, Jugas, Mareš - Ladra (86. Klíma), Hubínek, Bucha (58. Mašek), Tatajev (64. Takács), Přikryl - Komličenko. Trenér: Weber.