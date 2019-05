Fotbalisté Dukly mohou spadnout z ligy, Sparta získat třetí místo

Praha - Ve stínu nedělního přímého souboje o titul mezi pražskou Slavií a Plzní se o víkendu odehraje dalších sedm zápasů nadstavby fotbalové ligy. Ve druhém z pěti kol skupiny o záchranu může být znám první sestupující do druhé ligy, jímž se může stát Dukla Praha. Ve skupině o titul si může Sparta zajistit třetí místo a Jablonec čtvrtou příčku, rozhodne se také o obou finalistech skupiny o Evropu.

Dukla se pohybuje na dně tabulky od začátku sezony. Z posledních 15 kol jen jednou zvítězila a po remíze 1:1 s Bohemians 1905 z úvodu nadstavby už jsou její naděje na udržení jen mizivé. Dukla sestoupí, pokud získá méně bodů než v souběžně hraném utkání v Příbrami Karviná, na kterou Pražané ztrácejí osm bodů. Tým z Julisky působí mezi elitou od sezony 2011/12.

"I remíza s Bohemkou nám dala určitou naději, o kterou budeme dál bojovat. V březnu jsme v Opavě nehráli špatné utkání, ale pak jsme se nechali hloupě vyloučit a prohráli 0:2. Věřím, že tentokrát tam můžeme uspět, pokud podáme stoprocentně koncentrovaný výkon," uvedl kouč Dukly Roman Skuhravý, který ještě na začátku sezony vedl Opavu.

Z nejvyšší soutěže sestoupí přímo pouze nejhorší tým, celky na 14. a 15. místě čeká baráž s druhým a třetím mužstvem druhé ligy. Druhé kolo nadstavby nabídne právě souboj čtrnácté Příbrami s patnáctou Karvinou. Slezané ztrácejí na soupeře dva body a případná porážka už by pro ně znamenala téměř jistotu baráže.

Tabulku skupiny o záchranu vede Slovácko, které může už po tomto kole získat definitivu udržení, potřebuje k tomu ale kombinaci nepříliš pravděpodobných výsledků. Celek z Uherského Hradiště musí každopádně zvítězit na stadionu třináctých Bohemians 1905 a pak doufat, že buď zápasy v Opavě a Příbrami skončí remízou, nebo Opava prohraje a Karviná nezvítězí.

Na opačném pólu tabulky tabulky si může Sparta definitivně zajistit třetí místo, které za určitých okolností může přinést přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Letenští nesmějí doma s Libercem získat méně bodů než čtvrtý Jablonec proti Ostravě.

Sparťané v dosavadních dvou zápasech pod dočasným trenérem Michalem Horňákem vyhráli shodně 3:0 a na zlepšení chtějí navázat. Liberec ale v minulém kole uhrál cennou bezbrankovou remízu se Slavií a na pátou Ostravu ztrácí už jen dva body.

"Kluci hrají od srdce, je na nich vidět, že oba zápasy chtěli zvládnout a vyhrát. Chtěli bychom navázat na výsledkově úspěšné utkání s Baníkem. Liberec ale prokázal své kvality nejen minule proti Slavii, ale i proti nám a ostatním mužstvům. Je to bojovné mužstvo s velkým srdcem a hlavně doma je velice nebezpečné. Ale i venku jsou velice kvalitní," uvedl Horňák.

Jablonec si může zajistit čtvrtou příčku, pokud porazí finalistu poháru Ostravu, která ztrácí šest bodů. V závěrečném kole základní části Severočeši doma deklasovali Baník 4:0. Tentokrát se ale na lavičce budou muset obejít bez trenéra Petra Rady, který dostal dvouzápasový trest za nesportovní chování k rozhodčímu při utkání v Plzni.

Ve skupině o Evropu se odehrají v neděli obě odvety semifinále. V Mladé Boleslavi půjde o formalitu, neboť středočeský celek v úvodním duelu deklasoval Teplice venku 8:0 a připsal si jednu z pouhých tří osmibrankových výher v historii samostatné ligy. V druhé semifinálové odvetě bude Zlín v Olomouci hájit náskok 1:0 z domácího duelu. Postupující si zahrají finále a utkají se o to, kdo v kvalifikačním zápase o Evropskou ligu vyzve čtvrtý nebo pátý celek.

Hlasy před zápasy 2. kola nadstavbové části první fotbalové ligy:

Skupina o titul:

FK Jablonec (4.) - Baník Ostrava (5.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Určitě to bude úplně jiný zápas než posledně. Baník přijede v jiném rozpoložení, před minulým zápasem měl ještě pohárové utkání. Teď tady bude chtít být více nebezpečný. Teď jsme nešťastně prohráli v Plzni, ale můžeme si za to sami. Neproměnili jsme šance. Musíme podat takový výkon jako v Plzni nebo právě doma s Ostravou. Je to pro nás hodně důležitý zápas, protože pak nás čekají dva venkovní."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Věřím, že tentokrát nebude náš výkon jako před dvěma týdny, kdy jsme v Jablonci kromě 15 minut byli špatní. Doufám, že dokážeme hrát vyrovnanou partii se soupeřem, který odehrál vynikající zápas v Plzni. Akorát nestřílel branky. Mužstvo Jablonce je herně vyspělé, mají naučené věci, automatismy. Znovu jsme se podívali na ten náš propad v minulém zápase, doufám, že to bude lepší než posledně."

Sparta Praha (3.) - Slovan Liberec (6.)

Michal Horňák (trenér Sparty): "Kluci hrají od srdce, je na nich vidět, že oba zápasy chtěli zvládnout a vyhrát. Není to tím, že bychom měli nějaký speciální recept. Chtěli bychom navázat na výsledkově úspěšné utkání s Baníkem Ostrava. Chtěli bychom zápas zvládnout nejen po výsledkové, ale i po herní stránce. Liberec prokázal kvality nejen minule proti Slavii, ale i proti nám a ostatním mužstvům. Je to bojovné mužstvo s velkým srdcem a hlavně doma je velice nebezpečné. Ale i venku jsou velice kvalitní. Mají dobré hráče, hodně sparťanů, což pro nás bude pikantní, ale chceme vyhrát."

Branislav Sokoli (asistent trenéra Liberce): "Zápas na podzim na Spartě nám s rozestavením 3-5-2 absolutně nevyšel. Potřebujeme zvládnout přechodovou fázi a zkvalitnit finální přihrávku a zakončení. Nemůžeme předpokládat, že šancí v zápase bude nějak extra moc. Potřebujeme proměnit každou šanci, do které se dostaneme. Když se nám tohle podaří zkvalitnit oproti minulému utkání se Slavií nebo předchozím zápasům se Spartou, můžeme být úspěšní. Jdeme do zápasu nabuzeni. Všichni víme, že je možnost se ještě v tabulce dostat před Baník. To je náš prvořadý cíl."

Slavia Praha (1.) - Viktoria Plzeň (2.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Tým je nažhavený hodně. Je to zápas, v němž můžeme ukázat, kdo je lepší. Kdyby nám někdo v létě řekl, že budeme mít čtyři kola před koncem možnost utkat se s Plzní a budeme mít náskok, brali bychom to. Těšíme se, že konečně dojde ke vzájemné konfrontaci. Soupeř má samozřejmě obrovské zkušenosti, mají pět titulů, spoustu těchto těžkých zápasů za sebou. Zkušenosti jsou trošku na jejich straně. Já doufám, že na naší straně bude hladovost a domácí prostředí. Jde o zápas dvou hrozně vyrovnaných týmů. Je mezi nimi rozdíl dvou bodů v tabulce, oba dva se dostaly do jarní části Evropské ligy. Budou rozhodovat maličkosti. Očekávám spíš taktickou bitvu, bude rozhodovat to, který tým dokáže soupeři vnutit svůj styl hry. Že bude otevřená severní tribuna, je nejpozitivnější zpráva za poslední dobu. Je to důležité pro nás i fotbal jako takový. Je to možná vrchol ligy a bylo by hrozně nešťastné, kdyby se na něj nějaká část lidí nedostala."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Pravděpodobně to bude zápas, ve kterém pokud někdo vyhraje, udělá obrovský krok k titulu. Pokud to skončí remízou, bude to asi až do konce hodně zajímavé. Kdybychom prohráli, Slavia by udělala obrovský krok k titulu. Ale pak nás čekají ještě tři těžké zápasy a v této hodně silné skupině může ztratit každý tým. Z našeho pohledu je to samozřejmě klíčové utkání možná celé sezony, když jsme se dostali na dostřel jednoho zápasu. To nebylo strašně moc kol, protože Slavia neustále od začátku utíkala. Nám se to teď podařilo stáhnout na dva body, což je pro nás hodně zajímavé. Dá se říci, že je to vše v našich rukách. Uvidíme, jak si s tím poradí Slavie, která je samozřejmě favorit, hraje v domácím prostředí a má nějaký náskok. Na druhou stranu máme šanci, což je obrovská výhoda."

Skupina o záchranu:

Bohemians Praha 1905 (13.) - 1. FC Slovácko (11.)

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Remíza na Dukle kopírovala celou řadu našich jiných zápasů. Naše obrovské fyzické úsilí, počet šancí, které si hráči díky tomu a kvalitě vypracují, nekoresponduje s tím, kolik potom vstřelíme gólů. Vítězství na Dukle by nám v tabulce ohromně pomohlo vzhledem k tomu, že před zápasem s ní jsme měli určitý bodový odskok od baráže. Ale připsali jsme si bohužel jenom jeden bod, takže se jede dál v naprosto plné vážnosti."

Michal Šmarda (asistent trenéra Slovácka): "Hráli jsme s Bohemians v posledním kole základní části a byla z toho remíza 1:1. Myslím, že herně se nebude lišit ani tento zápas, který nás čeká v nadstavbě. Bohemka je běhavé mužstvo, ale doma má problémy hrát do plných. Venku jí to vyhovuje víc. Pro nás to znamená zaměřit se na kompaktnost obrany a organizaci hry. Jsme ale povzbuzeni vysokou výhrou nad Příbramí před týdnem, takže do Prahy jedeme se vztyčenou hlavou, s cílem bodovat a zase se více přiblížit kýžené záchraně."

Kamil Vacek (záložník Bohemians): "Slovácko hraje hrozně jednoduchý fotbal, ale naprosto účelně a vědomě. Každé mužstvo s nimi má obrovské problémy. My se na zápas musíme nachystat hlavně v hlavách a nechat na hřišti všechno. Věřím, že přijde na stadion hodně lidí, protože Bohemka hraje o účast v první lize. Musíme se koncentrovat, přistoupit k tomu s velkou pokorou, každý nechat na hřišti maximum a věřit, že budeme odměněni vítězstvím."

SFC Opava (12.) - Dukla Praha (16.)

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Proti Karviné jsme uhráli velice důležité vítězství. Věřím, že nám to pomůže a trochu se uvolníme. Ale víme, že vyhráno ještě není, i když jsme se trochu vzdálili 14. místu. Vůbec se nemůžeme dívat na umístění Dukly, nějaké podcenění by se nám nevyplatilo a hosté mají v kádru kvalitní hráče. Bude to další velice důležitý zápas a já věřím, že ho zvládneme."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "V zápase s Bohemkou kluci dřeli tak, jak se má. Hlavně kvůli nim mě mrzelo, že jsme nebyli odměněni třemi body. Ale i remíza nám dala určitou naději, o kterou budeme dál bojovat. V březnu jsme v Opavě nehráli špatné utkání, ale pak jsme se nechali hloupě vyloučit a prohráli. Věřím, že tentokrát tam můžeme uspět, pokud podáme stoprocentně koncentrovaný výkon."

1. FK Příbram (14.) - MFK Karviná (15.)

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Pro nás je to samozřejmě důležitý zápas, protože potřebujeme bodovat na 100 procent a posunout se blíž k 13. příčce. Minulý zápas na Slovácku se nám nepovedl, teď to chceme napravit. Víme, jaká je situace, a v domácím prostředí chceme navázat na kvalitní zápasy a vyhrát. Speciální je to v tom, že jsem v Karviné postavil nějaký mančaft a pak přišel nový trenér, který si přivedl svoje hráče a ty moje odstavil. Teď je trenér Straka zase postavil a asi bez dvou hráčů hrají v sestavě, kterou jsem postavil já."

Marek Bielan (asistent trenéra Karviné): "Nálada už je (po porážce v Opavě) dobrá a bojovná. Ukázali jsme si některé věci, které nebyly dobré. Všechno jsme si vyříkali a myslím, že jsme opět na správné cestě. Nejdůležitější je, abychom pod sebou nechali Duklu. Samozřejmě by bylo krásné, kdybychom se baráži vyhnuli, ale pokud ne, tak se na ni nachystáme. Je opravdu rozdíl vidět Příbram v domácím prostředí nebo venku. Doma si ti kluci víc věří a jsou silní. Navíc mají výborného mladého Jana Matouška. Pokud mu necháte prostor, je zle. Je rychlý, umí obejít protihráče a zakončit. Příbram má vyvážené mužstvo, které je hlavně doma hodně nebezpečné."

Skupina o Evropu - odvetné zápasy:

FK Mladá Boleslav - FK Teplice

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Hráčům jsem řekl, abychom vzali úvodní vítězství (8:0) s pokorou. V žádném případě jsme ještě nepostoupili, byla by to neúcta k soupeři. I po mimořádně zdařilém prvním semifinále se na odvetu připravujeme pečlivě, chceme ji odehrát v maximálním soustředění a nasazení bez sebemenšího podcenění soupeře. Když se týmu daří, nemá se základní sestava moc točit. Pár změn ale asi udělám, protože Bucha, Matějovský a Komličenko mají drobná zranění a byl by zbytečný risk, aby za každou cenu nastoupili."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Dvojzápas je samozřejmě rozhodnutý. Musíme odvetu odehrát důstojně a divákům se výkonem omluvit. Takhle to dál nejde. Zkusíme dát prostor hráčům, kteří až tak velký prostor nedostávali."

Tomáš Vondrášek (obránce Teplic): "V posledním utkání se budeme snažit všichni, kdo budeme hrát, tu blamáž napravit. Vím, že je to fráze, ale my opravdu chceme, i když psychicky na tom jsme špatně. Musíme teď sebrat všechny morální síly, abychom utkání zvládli se ctí. Bude to velice těžké. Chceme se ale se sezonou rozloučit co nejlépe, abychom si trošku zvedli psychiku."

Sigma Olomouc - Fastav Zlín

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím, že ve Zlíně jsme úplně nepředvedli výkon, který je v našich silách. Je potřeba zvýšit úsilí, musíme se zlepšit běžecky. Pevně věřím, že tohle utkání bude vypadat trochu jinak. Prohrát venku jednogólovým rozdílem, ale nevstřelit branku, je vždycky trošku taková komplikace. V postupové matematice získal mírně navrch Zlín. Ale na výkonu z druhého poločasu se dá stavět, a pokud takhle budeme pracovat v domácím utkání, věřím, že jsme schopni manko smazat. Jednoznačně se můžeme vrátit do boje o postup. Doufám, že to pro nás nebude poslední utkání sezony a že postoupíme."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Marodka se nám pomalu vyprazdňuje. Už trénují všichni hráči, takže máme větší záběr pro tvorbu sestavy, která tak nemusí kopírovat tu vítěznou z minulého týdne. Vycházet můžeme z povedeného prvního poločasu prvního utkání, ale musíme zohlednit i některé slabší pasáže, kdy soupeř převzal iniciativu. Budeme se snažit hrát aktivně a dát gól. Neberu ohled na pohárovou matematiku, jedeme do Olomouce vyhrát a postoupit."