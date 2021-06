Praha - Čeští fotbalisté se ihned po nedělním vítězství 2:0 nad Nizozemskem v osmifinále mistrovství Evropy v Budapešti vrátili zpět do Prahy, kde mají během turnaje základnu. Trenéři si na nečekaný postup připili v letadle sklenkou šampaňského, ale na žádné velké oslavy tým neměl prostor. Reprezentanti se už začnou chystat na sobotní čtvrtfinále v Baku proti Dánsku.

"Oslavy byly v rámci možností. Samozřejmě skvělá nálada, myslím, že i záběry ze šatny po zápase hovoří za vše. Měli jsme obrovskou radost, ale k nějakým velkým oslavám prostor nebyl. Cestovali jsme zase zpátky přes noc a na hotel. Takže něco málo v letadle, tam to doznívalo, tak se to dohrávalo," řekl při on-line tiskové konferenci asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

S realizačním týmem si na úspěch připili. "Dali jsme si sklenku šampaňského a samozřejmě jsme si přiťukli na postup. Někdo si otevřel plechovku piva, ale bylo to velmi střídmé. Doufám, že ta cesta ještě nekončí, že se nám podaří oslavit ještě nějaké další kroky. Na nic velkého nebyl prostor. Přicestovali jsme nad ránem, byli jsme rádi, že jsme se dostali na hotel, do postelí. Byli jsme šťastní, ale vyčerpaní, unavení," řekl Chytrý.

"Až Euro skončí, tak budeme mít čas se v klidu třeba někde potkat, v klidu to celé zhodnotit, eventuálně oslavit. Věřím, že máme důvod už teď být spokojení. Uvidíme, co se nám ještě podaří," dodal asistent hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.

České mužstvo dnes mělo klasický pozápasový program. "Měli jsme zase takové volnější odpoledne a odpoledne klasický tréninkový program," poznamenal Chytrý, jehož svěřenci se kvůli koronavirovým omezením po Evropě během turnaje připravují v Praze a trénují na Strahově.

Kvůli zranění chyběl v nedělním osmifinále kapitán Vladimír Darida a zdravotní problémy měl i obránce Jan Bořil, který proti Nizozemcům stejně nemohl nastoupit kvůli trestu za dvě žluté karty.

"Oba dva jsou v péči doktorů. U Honzy Bořila doufáme, že by se zapojil do tréninkového procesu během dvou dnů, i když je to ještě s otazníkem. U Vládi Daridy také chceme věřit, že průběh bude dobrý, ale v tuto chvíli to neumíme odhadnout. Bude záležet na vývoji těch zranění," uvedl Chytrý.

Čtvrtfinále s Dánskem se odehraje v sobotu od 18:00.