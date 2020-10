Fotbalisté dohrají Ligu národů v Plzni

Praha - Čeští fotbaloví reprezentanti odehrají v listopadu oba závěrečné domácí zápasy Ligy národů s Izraelem a se Slovenskem na stadionu v Plzni. Vedení národního týmu o tom informovalo na twitteru.

Reprezentanti v listopadu nastoupí stejně jako v říjnu ke třem utkáním. Nejprve se 11. listopadu představí v prestižním přípravném zápase v Lipsku proti domácím Němcům, mistrům světa z roku 2014. O čtyři dny později v Plzni přivítají Izrael a 18. listopadu zakončí druhý ročník Ligy národů derby s bývalých federálním partnerem Slovenskem.

Dva zápasy v jednom dějišti zvolilo vedení reprezentace i s ohledem na složitou koronavirovou situaci v zemi, národnímu týmu díky tomu odpadne přesun. V Plzni, kde sídlí prvoligová Viktoria, se český celek naposledy představil před rokem a po výhře 2:1 nad Kosovem postoupil z kvalifikace na evropský šampionát.

UEFA na začátku října povolila zaplnit stadiony maximálně do 30 procent kapacity, pokud to umožní místní úřady. Kvůli aktuální situaci v Česku je ale velmi nejisté, zda na zápasy do Doosan Areny budou nějací diváci smět.

Reprezentantům patří v Lize národů ve skupině B2 druhé místo se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Skotsko. Vítěz tabulky si zajistí postup do elitní Ligy A. V druhém ročníku Ligy národů jde i o dvě místa v play off o mistrovství světa v roce 2022 a je rozhodující pro los kvalifikace.