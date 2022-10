Fotbalisté do 21 let se dozvědí soupeře pro mistrovství Evropy

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec

Ilustrační foto - ČR - Andorra, utkání skupiny G kvalifikace mistrovství Evropy 2023 fotbalistů do 21 let. 13. června 2022 Brno. Patrik Vydra, Daniel Fila, Adama Gabriel, Adam Karabec ČTK/Uhlíř Patrik

Bukurešť - Čeští fotbalisté do 21 let se dnes dozvědí jména tří soupeřů, s nimiž se v červnu utkají v základní skupině na mistrovství Evropy. Tým Jana Suchopárka je před losem v Bukurešti ve třetím ze čtyř výkonnostních košů a má jistotu, že se vyhne Chorvatsku, Švýcarsku a Belgii.

V prvním koši jsou obhájce titulu Německo a další favorité Španělsko, Portugalsko a Francie. Ve druhém pak Anglie, za níž skončili Češi druzí v kvalifikaci, Nizozemsko, Itálie a domácí Rumunsko. Čtvrtý koš obsadily druhý pořadatel závěrečného turnaje Gruzie, Ukrajina, Norsko a Izrael.

Los začne v 18:00. Šampionát budou od 21. června do 8. července příštího roku hostit Rumunsko a Gruzie. Los rozdělí 16 účastnických zemí do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále.