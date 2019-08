Fotbalisté City vykročili za obhajobou titulu vysokou výhrou

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City vykročili za obhajobou titulu vysokým vítězstvím, když v prvním kole anglické ligy díky hattricku Raheema Sterlinga vyhráli 5:0 na hřišti West Hamu. Do utkání se výraznou měrou zapsala i novinka Premier League videorozhodčí, který hostům neuznal jeden gól a poté je nechal opakovat neúspěšnou penaltu.

Sterling se poprvé prosadil v 51. minutě, kdy po gólu Gabriela Jesuse z první půle zvýšil na 2:0. Jesus mohl vzápětí skórovat znovu, jeho branku ale rozhodčí po poradě s videem neuznal, protože přihrávající Sterling byl v těsném ofsajdu. Šlo o první videem odvolaný gól v anglické lize.

City to ale příliš mrzet nemuselo, protože v 75. minutě na 3:0 zvýšil Sterling a deset minut na to se z opakovaného pokutového kopu prosadil Sergio Agüero. Při prvním pokusu argentinský útočník neuspěl, ale videorozhodčí nechal penaltu opakovat, protože hráči West Hamu vběhli předčasně do vápna.

V nastaveném čase završil Sterling hattrick, což se mu v úvodním kole povedlo jako osmému hráči v historii soutěže. Před ním se to naposledy povedlo Didieru Drogbovi z Chelsea v ročníku 2010/11.

Anglická fotbalová liga - 1. kolo:

West Ham United - Manchester City 0:5 (51., 75. a 90.+1 Sterling, 25. Jesus, 86. Agüero z pen.),

