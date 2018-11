Gdaňsk (Polsko) - Čeští fotbalisté sehrají ve čtvrtek předposlední letošní zápas, jímž bude přípravný duel v Polsku. Reprezentanti se v Gdaňsku proti účastníkovi letního mistrovství světa pokusí navázat na říjnové zlepšené výkony pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým a zároveň se naladit na pondělní závěrečné utkání skupiny B1 Ligy národů doma proti Slovensku.

Šilhavý převzal tým v září po Karlu Jarolímovi a v říjnovém dvojzápase ho pozvedl. V premiéře s ním dokázal vyhrát 2:1 na Slovensku a následně s ním přes solidní výkon podlehl 0:1 na Ukrajině. Reprezentanti v Lize národů už ztratili naději na postupu do elitní skupiny a v pondělní odvetě proti Slovákům v Edenu budou hájit druhé místo ve skupině, které znamená udržení v Lize B. Formu na derby bývalých federálních partnerů budou ladit v Polsku.

"V každém případě to bude zase zkouška, zase uvidíme hráče proti silnému soupeři, kterým Polsko bezesporu je. Věřím, že to pro nás bude skvělá příprava nejen na Slovensko, ale i na samotnou kvalifikaci mistrovství Evropy," řekl Šilhavý.

"Chtěli bychom navázat na říjnové výkony. Samozřejmě nebylo tam všechno ideální, k úplnému ideálu to má ještě asi daleko. Ale myslím, že už tam byly vidět náznaky dobré hry, byla tam vidět bojovnost. Chtěli bychom zopakovat výsledek se Slovenskem a ještě zlepšit hru," uvedl obránce Pavel Kadeřábek.

Zatímco český celek na letošním mistrovství světa nestartoval, Poláci nechyběli, ale vypadli už ve skupině. Tým po šampionátu převzal nový kouč Jerzy Brzeczek a po čtyřech zápasech stále čeká na vítězství. Poláci už mají v Lize národů jistotu sestupu z elitní skupiny, ale obě jejich porážky byly jednogólové a v Itálii dokázali remizovat 1:1.

"Polsko je velice silný tým, kterému se nepovedlo mistrovství světa, takže jsou zklamaní. Došlo tam k výměně trenéra, pod novým čtyři zápasy nevyhráli. Viděli jsme jejich zápasy s Itálií a hráli skvěle. Těšíme se na to a věřím, že i z naší strany to bude dobrý zápas," uvedl Šilhavý.

Hlavní polskou hvězdou je útočník Bayernu Mnichov Robert Lewandowski, který je s 55 góly reprezentačním rekordmanem a zaznamenal více branek než všichni čeští hráči v aktuální nominaci dohromady. Nebezpečí ale hrozí i od dalších, například Krzysztof Piatek je střeleckým lídrem italské ligy.

"Lewandowski budí respekt tím, co dokázal. Budeme se snažit s ním vypořádat, ale nejen s ním. Byla by chyba zaměřit se jen na jednoho hráče. Nenastupujeme proti světovému útočníkovi poprvé. Bude to proti němu složité, ale nebude to nesplnitelný úkol ho zastavit," řekl obránce Tomáš Kalas, který v říjnu v reprezentaci chyběl kvůli zranění.

Po zdravotních problémech se vrátila do týmu i jedna z opor záložník Vladimír Darida. Naopak někteří hráči v čele s útočníkem Michaelem Krmenčíkem kvůli zranění vypadli a není jasné, jakou sestavu Šilhavý na Poláky zvolí. "Určitě nebudeme točit dvě jedenáctky, že by jedna hrála s Polskem a druhá se Slovenskem. Nějaké změny ale budou," řekl kouč.

Zápas v Gdaňsku začne ve čtvrtek v 18:00.