Fotbalisté Chorvatska a Skotska se v úterý utkají o možný postup ze skupiny

Glasgow - Fotbalisté Chorvatska a Skotska zakončí v úterý své účinkování v "české" skupině D na mistrovství Evropy vzájemným soubojem v Glasgow. Oba týmy musejí zvítězit, aby si udržely naděje na postup do osmifinále, případně aby si účast v něm při souhře příznivých výsledků rovnou zajistily. Zápas má výkop v 21:00 stejně jako londýnský duel Česka s Anglií.

Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny, které doplní nejlepší čtveřice z šesti týmů na třetích místech. Skupinu D vede s čtyřmi body Česko o skóre před Anglií, Chorvatsko i Skotsko mají po bodu.

Pokud by dnes ve skupině B aspoň jeden z dvojice Finsko, Rusko nebodoval a v "céčku" by Ukrajina neremizovala s Rakouskem, Češi i Angličané by si už předem zajistili postup. Na něj by pak v případě výhry dosáhli i Chorvaté nebo Skotové.

Jestliže se takové výsledky nezrodí, pak by Chorvatsku ani Skotsku nemusela úterní výhra na osmifinále stačit. Oba celky však nadále mohou v "déčku" pomýšlet i na druhé místo. Tým z Balkánu k němu vedle svého vítězství potřebuje prohru Česka s Anglií a zároveň lepší skóre, než bude mít výběr trenéra Jaroslava Šilhavého. Naopak Skotsko musí doufat v porážku Albionu a jeho horší skóre.

Vicemistři světa z Chorvatska zatím na Euru prohráli s Anglií 0:1 a remizovali s Českem 1:1, zatímco Skotové podlehli Čechům 0:2 a s Anglií uhráli bezbrankovou remízu. "Skotsko mělo proti Čechům vytěžit mnohem lepší výsledek, protože měli spoustu šancí. Také s Anglií ukázali motivaci a bojovný duch. To samé předvedou i proti nám, protože tři body by pro ně před vlastními fanoušky znamenaly historický úspěch," řekl pro web UEFA chorvatský trenér Zlatko Dalič.

Jeho výběr nezvítězil čtyřikrát za sebou. Chorvaté navíc Skoty neporazili ani v jednom z pěti vzájemných zápasů, z toho ve třech v glasgowském Hampden Parku. "Výhra vám dodá pozitivní naladění, což se nám nepodařilo. Na světovém šampionátu 2018 se nám to povedlo, ale teď jsme permanentně v červených číslech. Nedokážeme se dostat do rytmu," uvedl čtyřiapadesátiletý Dalič.

Chorvatsko při šestém startu na Euru usiluje o čtvrtý postup do vyřazovací fáze, Skotsko při třetí účasti o první. "Chorvatsko disponuje dobrými vlastnostmi, jinými než Anglie. Dobře se pohybují s míčem. V záloze mají dva špičkové hráče Matea Kovačiče a Luku Modriče, s tím se musíme vypořádat. Pokud všichni hráči předvedou nadprůměrný výkon, což proti top soupeři potřebujete, pak můžete doufat, že vám to postačí k výhře, kterou potřebujeme k postupu ze skupiny," prohlásil skotský trenér Steve Clarke.

Statistické údaje před zápasem skupiny D Chorvatsko - Skotsko Výkop: úterý 22. června, 21:00 (Glasgow). Rozhodčí: Rapallini - Belatti, Bonfa (všichni Arg.) - Hernández (video, Šp.). Umístění v žebříčku FIFA: 14. - 44. Bilance: 5 0-3-2 2:5. Bilance na ME: -. Předpokládané s estavy: Chorvatsko: Livakovič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modrič, Brozovič, Kovačič - Ivanušec, Perišič - Petkovič. Skotsko: Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnell, Armstrong, McGregor, McGinn, Robertson - Dykes, Adams. Absence: Barišič - Jack, McBurnie, McLean (všichni zranění), Gilmour (nemoc). Disciplinární ohrožení: Brozovič, Čaleta-Car, Kovačič, Lovren - McGinn, O'Donnell (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Perišič (29) - McGinn (10). Nejlepší střelci na turnaji: Perišič (1) - nikdo. Zajímavosti: - Skotsko neprohrálo ani v jednom z 5 vzájemných zápasů, poslední 2 vyhrálo a navíc bez inkasované branky - Skotsko nepodlehlo Chorvatsku v glasgowském Hampden Parku v žádném ze 3 duelů - Chorvatsko v úvodních 2 utkáních na ME prohrálo s Anglií 0:1 a remizovalo s Českem 1:1, Skotsko podlehlo Česku 0:2 a remizovalo s Anglií 0:0 - Chorvatsko, které je na 6. Euru, bojuje o 4. postup ze skupiny - Skotsko při 3. startu na ME usiluje o premiérový postup do vyřazovací fáze - Chorvatsko 4x za sebou nezvítězilo - Chorvatsko i Skotsko vyhrály na Euru jediný z posledních 5 zápasů - Chorvat Brekalo oslaví den po utkání 23. narozeniny