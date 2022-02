Fotbalisté Chelsea na klubovém MS zaútočí na třetí trofej pod trenérem Tuchelem

Abú Zabí - Ve čtvrtek v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí odstartuje 18. ročník fotbalového mistrovství světa klubů. Vítěz Ligy mistrů Chelsea při své druhé účasti na turnaji a první po 10 letech bude usilovat o premiérový triumf a celkově třetí trofej pod trenérem Thomasem Tuchelem. Vedle londýnského celku se šampionátu zúčastní dalších šest týmů. Finále se uskuteční 12. února.

Mistrovství světa klubů se mělo původně konat nově s 24 mužstvy loni létě v Číně. Kvůli pandemii koronaviru byl turnaj přesunut v původním formátu na prosinec do Japonska, které se však v září kvůli přetrvávajícím problémům s covidem-19 pořadatelství vzdalo. V SAE se bude šampionát konat popáté po letech 2009, 2010, 2017 a 2018.

Chelsea vstoupí do turnaje v semifinále. V něm 9. února vyzve buď domácí tým Al Džazíru, klub AS Pirae z Tahiti, nebo saúdskoarabský Al Hilál. "Když se šampionátu neúčastníte, neupínáte k němu velkou pozornost a nepřikládáte mu velkou váhu. Tak tomu je v Evropě, nebo alespoň u mě. Pokud ale na něm startujete, začnete o něm přemýšlet a jakmile se blíží, je to celkem vzrušující," řekl pro klubový web Chelsea Tuchel.

Od úvodního ročníku klubového mistrovství v roce 2000 vyhrály z anglických celků pouze Manchester United (2008) a Liverpool (2019). Chelsea v roce 2012 podlehla ve finále brazilskému mužstvu Corinthians. Z tehdejšího kádru "Blues" zůstal pouze obránce a kapitán César Azpilicueta. Turnaje se zúčastnil i někdejší brankář a nyní poradce sportovního a technického úseku Chelsea Petr Čech.

Tuchel se anglického mužstva ujal na konci loňského ledna a kromě triumfu v Lize mistrů s ním ovládl i Superpohár UEFA. "Naskýtá se nám velká příležitost vyhrát výjimečnou trofej, o níž se nehraje každý den. Proto uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo," uvedl osmačtyřicetiletý Němec, jehož s Chelsea na konci února čeká finále domácího Ligového poháru proti Liverpoolu.

Klubový šampionát zahájí duel mezi zástupcem ligy pořádající země Al Džazírou a za Oceánii celkem Pirae, jenž nahradil Auckland, jehož start znemožnila omezení kvůli koronaviru na Novém Zélandu. Vítěz se utká s šampionem asijské Ligy mistrů Al Hilálem o právo vyzvat Chelsea.

Přímo do semifinále byl s evropským zástupcem tradičně nasazen i nejlepší jihoamerický tým, kterým jsou brazilští Palmeiras. Vítězové Poháru osvoboditelů se utkají buď s egyptským Al Ahlí, nebo s mexickým Monterrey, šampionem Severní a Střední Ameriky a Karibiku.

Od roku 2012, kdy turnaj vyhráli Corinthians, dominují evropské celky. Před rokem opanoval turnaj v Kataru Bayern Mnichov, historicky nejúspěšnějším celkem je Real Madrid se čtyřmi triumfy.