Fotbalisté Českých Budějovic v úvodu ligy porazili doma Teplice 1:0

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v úvodním kole nové ligové sezony porazili doma Teplice 1:0. Jediný gól utkání vstřelil v 61. minutě Ondřej Mihálik, jenž přišel v letní pauze na jih Čech na hostování z Plzně. Dynamo na vlastním hřišti Severočechům v nejvyšší soutěži nepodlehlo podesáté za sebou a v posledních pěti zápasech zvítězilo.

Jihočeši si za úvodních 45 minut vytvořili jediný náznak šance, ale na Skovajsův centr žádný z jeho spoluhráčů nedosáhnul. Na druhé straně měl po chybě domácího stopera Havla ve 22. minutě velkou šanci Ledecký. Ale útočník, který do konce minulé sezony působil v Českých Budějovicích, svou pozici nevyužil a jeho pokus zlikvidoval Vorel.

Gólman Jihočechů předvedl další výtečný zákrok na konci prvního poločasu. Po ztrátě domácích se hosté rychle přesunuli do ofenzivy, jenže ani Hyčka Vorla nepřekonal.

Trenér Dynama Horejš se po téměř hodině hry pokusil oživit hru svého týmu dvojitým střídáním a na hřiště poslal Brandnera s Javorkem. Dynamo s jejich přítomností lehce ožilo a po čtyřech minutách jejich pobytu na hřišti skórovalo. Čoličův centr z pravé strany proletěl až k Mihálikovi, jenž střelou po zemi překvapil teplického brankáře Grigara. V české nejvyšší soutěži se Mihálik trefil poprvé od července 2020.

České Budějovice využily ke skórování první a zároveň i jedinou vážnější šanci v utkání. Severočeši od prosince minulého roku nevyhráli venku desátý ligový duel po sobě.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem rád, že jsme vstoupili do soutěže vítězně. Je pravda, že první půle nebyla z naší strany dobrá, na kluky asi dolehla nervozita. Pohybovali jsme se ve špatných prostorech a soupeř měl dvě velké šance, v nichž nás podržel Vojta Vorel. Ve druhé půli se nám povedlo i střídáním průběh změnit, a pak jsme to ubojovali. Není to cesta, kterou chceme jít, ale někdy to tak bývá. V minulých dvou letech jsme vstoupili do sezony porážkou, což následně ovlivnilo i další kola. Proto jsem rád, že jsme letos v prvním kole uspěli."

Radim Kučera (trenér Teplic): "Myslím si, že hlavně v prvním poločase jsme si vytvořili dostatek příležitostí, abychom šli do vedení. Hráči předvedli solidní výkon a hlavně první půle byla z naší strany dobrá. Dostali jsme smolnou branku ze střely, která byla několikrát tečovaná. Kluci zápas odmakali, odevzdali vše, co v nich je. Ale mrzí mě to, protože jsme dnes minimálně na bod měli. Věřím, že se nám to vrátí v dalších zápasech. V přípravě nám to moc nešlo, ale věřil jsem hráčům, že jsme dobře nachystaní, což se potvrdilo. Dnešní ztráta bolí hodně."