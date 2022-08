Fotbalisté Čenstochové vyhráli v Trnavě a mají blíž k možnému souboji se Slavií

Praha - Fotbalisté Čenstochové zahájili 3. předkolo Evropské konferenční ligy vítězstvím 2:0 v Trnavě a mají blíž k potenciálnímu souboji se Slavií v závěrečném play off. Pražané ale ještě potřebují vyřadit Panathinaikos Atény. Možní soupeři Slovácka AIK Stockholm a Škendija Tetovo ve Švédsku odstartovali remízou 1:1.

Rakówu, kterému chyběl zraněný reprezentační obránce Tomáš Petrášek, už v prvním poločase zařídil dvoubrankový náskok Ivi López. Španělský útočník ve 30. minutě skóroval zblízka po zaváhání trnavské obrany a v nastavení zvýšil z penalty. V základní sestavě domácích nastoupil český křídelník Erik Daniel.

Český vicemistr Slavia by začal dvojzápas o postup do skupiny Konferenční ligy 18. srpna venku, odveta v Edenu by se hrála o týden později.

AIK ve Stockholmu už v první minutě inkasoval po Hasaniho gólu, za čtvrt hodiny odpověděl Guidetti. Postupující celek v play off vyzve Slovácko, pokud ve 3. předkole Evropské ligy vypadne s Fenerbahce. Tým z Uherského Hradiště dnes začal porážkou 0:3 v Istanbulu.

Krajní obránce či záložník RFS Riga Petr Mareš zahodil penaltu a s lotyšským týmem doma remizoval 1:1 s Hibernians. Maltské mužstvo hrálo už od 26. minuty bez vyloučeného Thaylora, přesto jeho spoluhráč Vella v závěru úvodní půle otevřel skóre. Krátce po pauze Mareš z pokutového kopu nepřekonal brankáře Koného. Pět minut před koncem RFS přece jenom zařídil remízu Ilič.

Viking Stavanger, přemožitel pražské Sparty z 2. předkola, v úvodním domácím duelu s irským Sligem vyhrál přesvědčivě 5:1.

Úvodní utkání 3. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

AIK Stockholm - Škendija Tetovo 1:1 (1:1), Viking Stavanger - Sligo (Ir.) 5:1 (2:0), Lilleström - Antverpy 1:3 (1:1), CSKA Sofia - Saint Patrick's (Ir.) 0:1 (0:0), APOEL Nikósie - Kyzylzhar (Kaz.) 1:0 (1:0), Maccabi Tel Aviv - Aris Soluň 2:0 (1:0), Molde - Kisvárda (Maď.) 3:0 (0:0), Neftči Baku - Rapid Vídeň 2:1 (1:0), Soligorsk - Kluž 0:0.