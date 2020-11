Fotbalisté budou proti Slovákům bojovat o prvenství ve skupině LN

Plzeň - Čeští fotbalisté ve středu odehrají poslední zápas letošního roku. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého přivítají v Plzni v závěrečném šestém utkání Ligy národů bývalého federálního partnera Slovensko a budou bojovat o prvenství ve skupině B2, které znamená postup do elitní Ligy A. Vedle vlastního vítězství však musejí reprezentanti spoléhat na to, že vedoucí tým tabulky Skotsko nevyhraje v souběžném duelu v Izraeli. Český celek se pokusí porazit Slováky počtvrté za sebou.

Národní tým se v neděli po výhře 1:0 nad Izraelem přiblížil prvnímu Skotsku na rozdíl jediného bodu. Vzhledem k horší vzájemné bilanci s Ostrovany potřebuje získat v závěrečném kole o dva body více. O co hrát však mají i třetí Izrael a čtvrté Slovensko, které ztrácí na reprezentaci židovského státu jediný bod a chce se vyhnout sestupu do Ligy C.

Triumf ve skupině znamená nejen postup do elitní ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace.

Šilhavý stále věří v první místo. "Považuji Izraelce za velmi silný tým se skvělými individualitami. Samozřejmě to nemůžeme ovlivnit a je to spíš takové přání, ale jsem přesvědčen, že jsou schopni doma Skoty porazit a že je porazí. Ale my musíme koukat hlavně sami na sebe a porazit Slováky. Není to o tom, že oni (Izraelci) to zvládnou a my ne. První jsme my a pak je ten jejich zápas," řekl při on-line tiskové konferenci Šilhavý.

Jeho svěřenci zvítězili v září na úvod skupiny na Slovensku 3:1. Po zápase muselo mužstvo do izolace kvůli dvěma případům koronaviru v realizačním týmu a následný duel se Skotskem odehrál narychlo složený nový výběr. Slováci v říjnu odvolali českého trenéra Pavla Hapala a jeho nástupce Štefan Tarkovič uspěl v obou listopadových zápasech. Nejprve po výhře 2:1 v prodloužení v Severním Irsku ve finále play off o Euro dovedl mužstvo na šampionát a v neděli si připsal vítězství 1:0 nad Skotskem.

"Myslím, že jim prospěla změna, nakonec postoupili na Euro. Byť jsem to Pavlu Hapalovi samozřejmě nepřál. Budou tady hrát o záchranu, to jejich motivaci proti nám znásobí. Čekám derby se vším všudy," uvedl Šilhavý.

Slovensko potřebuje k udržení v Lize B zvítězit v Plzni a zároveň doufat, že Izrael neporazí Skotsko. "Ve skupině stále máme o co hrát, o záchranu. Musíme do toho jít se stejným nasazením a bojovností jako proti Skotsku a věřím, že můžeme uspět. Potom už to není v našich rukách, uvidíme, jak skončí další zápas. Věříme, že v náš prospěch," uvedl pro svazový web slovenský obránce Milan Škriniar.

Slovensko vyhrálo jen tři z celkových 13 vzájemných zápasů a v Česku prohrálo pět z šesti duelů. "Zápasy s Českem mají vždy něco do sebe. Byl bych rád, abychom je konečně porazili, protože v poslední době s nimi nemáme dobrou bilanci," řekl záložník Patrik Hrošovský, který stejně jako útočník Michal Ďuriš v minulosti hrával za Plzeň. "Když nejsme v zahraničí, stále tam se ženou žijeme. Bude to pro mě speciální zahrát si na místě, kde jsem strávil tak dlouhou dobu," dodal.

Utkání má ve středu výkop ve 20:45 a kvůli koronavirovým opatřením v zemi se odehraje bez diváků. Reprezentanti v Plzni zvítězili v samostatné historii ve všech šesti předchozích zápasech. Český celek už 33 utkání po sobě neremizoval.

Statistické údaje před utkáním fotbalové Ligy národů ČR - SR Výkop: středa 18. listopadu, 20:45 (Plzeň). Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). Bilance: ČR - Slovensko: 13 8-2-3 27:12. ČR bilance celkem: 296 161-55-80 529:293. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 19 12-0-7 28:23. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 4. září 2020, Bratislava): Slovensko - ČR 1:3 (0:0) Branky: 88. Schranz - 48. Coufal, 53. Dočkal z pen., 86. Krmenčík. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lot.). ŽK: Boženík, Gyömbér, Kucka - Darida. Bez diváků. Sestavy: Slovensko: Greif - Pekarík, Štetina (32. Valjent), Škriniar, Gyömbér - Hrošovský, Lobotka - Kucka, Duda (17. Zrelák), Haraslín - Boženík (65. Schranz). Trenér: Hapal. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Darida, Král - Masopust (86. Ševčík), Dočkal, Jankto (68. Provod) - Hložek (72. Krmenčík). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Kalas, Brabec, Matějů (Novák) - Kopic, Souček, Darida, Král, Jankto - Ondrášek. Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Mazáň - Lobotka, Hrošovský - Rusnák, Kucka, Hamšík - Ďuriš. Absence: Nguyen, Pavelka, Bořil, Kúdela, Provod (všichni koronavirus), Kolář, Schick, Hložek, Kadeřábek, Čelůstka, Ševčík, Petrášek, Hovorka (všichni zranění) - Duda (2 ŽK), Hancko, Weiss, Škrtel, Dúbravka, Boženík, Bero (všichni zranění), Koscelník (koronavirus), Hubočan (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (9) - Hamšík (26). Nejlepší střelci v Lize národů: Coufal, Darida, Dočkal, Krmenčík, Pešek, Vydra (všichni 1) - Ďuriš, Greguš, Hamšík, Mak, Schranz (všichni 1). Zajímavosti: - Česko prohrálo jen 3 z 13 vzájemných zápasů a v posledních 3 zvítězilo (všechny v Lize národů) - Česko vyhrálo 5 z 6 domácích zápasů se Slovenskem - Česko je v žebříčku FIFA na 45. místě, Slovensko na 37. pozici - Česko v listopadu nejprve minulou středu prohrálo v přípravě v Německu 0:1 a poté v neděli zvítězilo v Lize národů 1:0 nad Izraelem - Česko v 5 zápasech skupiny Ligy národů 3x vyhrálo (na Slovensku a 2x proti Izraeli) a 2x prohrálo (se Skotskem) - Česko před výhrou nad Izraelem 2x za sebou prohrálo 0:1 a v posledních 3 zápasech dalo jediný gól - Česko od června 2017 už 33x za sebou neremizovalo - Česko v posledním utkání po 10 zápasech a více než roce udrželo čisté konto - Česko v samostatné historii vyhrálo všech 6 zápasů v Plzni (naposledy v neděli nad Izraelem) - Slovensko v listopadu nejprve zvítězilo 2:1 po prodloužení v Severním Irsku ve finále play off o mistrovství Evropy a postoupilo na šampionát, v neděli pak v Lize národů porazilo Skotsko 1:0 - Slovensko v 5 zápasech Ligy národů jednou zvítězilo, jednou remizovalo a 3x prohrálo (včetně úvodní porážky 1:3 s Českem) - Slovensko v 7 letošních zápasech jen jednou zvítězilo v základní hrací době - Slovensko v základní hrací době venku 4x po sobě nevyhrálo - Slovensko od října vede trenér Tarkovič, který nahradil odvolaného českého kouče Hapala - Slovensko čeká 300. utkání - Zima si může připsat premiérový start za reprezentační A-tým, Souček a Jankto (všichni ČR) mohou nastoupit ke 30. utkání - Hrošovský a Ďuriš působili v Plzni, Schranz (všichni SR) hraje za Jablonec - zápas se kvůli opatřením proti šíření koronaviru odehraje bez diváků