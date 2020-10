Fotbalisté budou podle Bořila hrát i za trenéra a nakažené hráče

Praha/Glasgow - Podle obránce Jana Bořila budou hrát čeští fotbalisté ve středečním utkání Ligy národů ve Skotsku i za hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého a několik hráčů, které postihla nákaza koronavirem. Slávistický bek věří, že reprezentanti se po dalších problémech s covidem-19 znovu semknou, v Glasgow zvítězí a posunou se na první místo ve skupině.

"Jsme jeden tým, takže určitě bude trenér chybět. Ale zároveň i ti kluci, kteří tady s námi nemohou být. Takže za ně za všechny budeme bojovat. Doufám, že to společně zvládneme," uvedl Bořil ve videu pro média před odletem do Skotska.

Zápas bez hlavního trenéra ještě nezažil. "Myslím, že to bude poprvé, zvlášť v nároďáku. Jsem na to zvědavý, jak to vše bude. Ale my bojujeme za všechny," poznamenal Bořil. Tým místo Šilhavého povede v utkání asistent trenéra Jiří Chytrý.

Reprezentace má s koronavirem problémy opakovaně. Před měsícem dokonce musel původní tým po výhře na Slovensku do izolace a doma proti Skotsku hrál narychlo složený nový výběr. Při nynějším srazu vypadli kvůli covidu-19 tři hráči před týdnem po prvním testování, další tři měli pozitivní nález po středeční přípravě na Kypru a v pondělí se k nim přidal Tomáš Holeš.

"Dnes ta doba není lehká, my to víme a bavíme se o tom. Ale pak se na hřišti vždy semkneme. Je to vidět, že táhneme provaz a že sbíráme body," konstatoval Bořil.

V případě výhry ve Skotsku by český celek poskočil na první místo ve skupině. "Bylo by to hezké, sami jsme si toho vědomi. Je jasné, že to nebude jednoduché. Ale my chceme první místo a uděláme pro to všechno," uvedl Bořil.

"Čekám určitě tvrdý zápas, protože jsou to Skotové. Ti to mydlí. Co jsem koukal na zápas, který hráli v Olomouci s naším béčkem, tak je vidět, že kvalitu mají obrovskou. Jsou houževnatí a tvrdí. Takže v soubojích to bude docela fuška. Ale myslím, že se s tím popasujeme, a doufám, že vyhrajeme," dodal devětadvacetiletý levý bek.