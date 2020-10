Fotbalisté budou hrát ve Skotsku o vedení ve skupině Ligy národů

Glasgow - Čeští fotbalisté ve středu nastoupí k poslednímu ze tří říjnových zápasů a zkusí navázat na předešlé výhry 2:1 v Izraeli a na Kypru. Reprezentanti se ve čtvrtém z šesti duelů skupiny B2 Ligy národů představí v Glasgow proti Skotsku a v případě vítězství se posunou do čela tabulky. Mužstvo povede asistent trenéra Jiří Chytrý místo hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který má koronavirus.

Nemoc zasáhla během nynějšího srazu i hráče. Před týdnem po úvodních testech vypadli kvůli jednomu pozitivnímu testu u plzeňského hráče všichni tři zástupci Viktorie, po středeční výhře 2:1 v přípravě na Kypru se koronavirus objevil u kapitána Bořka Dočkala, Adama Hložka a Antonína Baráka. Pondělní odběry v Praze pak ukázaly, že nakažený je i Tomáš Holeš.

Mužstvo nakonec od hygieny dostalo povolení do Skotska odletět. Tým doplnili čtyři hráči ze záložního výběru, který byl narychlo složen o víkendu.

"Přes všechna ta úskalí a komplikace, které nás potkaly, kluci dobře fungují jednak v trénincích, tak i v obou zápasech. Charakter a mentalita v týmu jsou velmi dobré. My jen doufáme, že to potvrdíme i v tom posledním zápase," řekl ve videu pro média Chytrý, který poprvé povede reprezentaci v utkání. "Jarda (Šilhavý) je ta nejdůležitější osobnost týmu, ale budeme se s tím muset vyrovnat a zaskočit za něj," dodal Chytrý.

Zápas ve Skotsku může být pro vývoj skupiny klíčový. Český celek ztrácí na soupeře bod a v případě výhry se posune před listopadovými závěrečnými duely doma s Izraelem a Slovenskem do čela tabulky.

"Poskočit na první místo by bylo hezké, sami jsme si toho vědomi. Je jasné, že to nebude jednoduché. Ale my chceme první místo a uděláme pro to vše," uvedl obránce Jan Bořil.

Národní tým hraje v Lize národů jednu ze skupin Ligy B, která je druhou ze čtyř úrovní soutěže. Vítěz skupiny postoupí do Ligy A, nejhorší tým sestoupí do Ligy C. V druhém ročníku Ligy národů jde i o dvě místa v play off o mistrovství světa v roce 2022 a je rozhodující pro los kvalifikace.

Reprezentanti proti Skotsku vyhráli jediný z posledních pěti zápasů a dvakrát za sebou s ním prohráli. Naposledy v září 1:2 v Olomouci, kde pod vedením trenéra osmnáctky Davida Holoubka nastoupil narychlo složený náhradní výběr výhradně z domácí ligy. Původní mužstvo muselo po předchozí výhře 3:1 na Slovensku do izolace kvůli dvěma pozitivním testům na koronavirus u členů realizačního týmu.

"To utkání bylo hodně specifické. V kontextu všech těch utkání včetně toho v Olomouci jsou určité věci, které se ve hře skotského týmu opakují. Vidíme, že jsou to určité automatismy, a můžeme očekávat, že se objeví i ve středu," uvedl Chytrý. "Doufám, že Skotové teď poznají pravou sílu naší reprezentace a oplatíme jim to," řekl český bek Vladimír Coufal.

Skotové už sedm zápasů a rok neprohráli. V říjnovém termínu nejprve až po penaltovém rozstřelu porazili Izrael v semifinále play off o mistrovství Evropy, kde v případě postupu narazí na český tým, a v neděli rovněž doma zdolali Slovensko 1:0.

"Sedm zápasů bez porážky, cítíme se skvěle. Doufejme, že proti Čechům přidáme další tři body. Cítím, že tenhle tým má skvělou budoucnost," uvedl útočník Lyndon Dykes, který jednou skóroval v září v Olomouci.

Středeční odveta v Glasgow má výkop ve 20:45 a kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Británii se bude hrát bez diváků.

Statistické údaje před utkáním skupiny B- ČR: Výkop: středa 14. října, 20:45 (Glasgow). Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.). Bilance: Skotsko - ČR (včetně Československa): 18 8-2-8 28:28. Skotsko - ČR: 8 3-1-4 10:12. ČR bilance celkem: 293 160-55-78 528:291. ČR pod trenérem Jiřím Chytrým: - . ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 17 11-0-6 27:22. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 7. září 2020, Olomouc): ČR - Skotsko 1:2 (1:1) Branky: 11. Pešek - 27. Dykes, 52. Christie z pen. Rozhodčí: Gözübüyük - Van Zuilen, Balder (všichni Niz.). ŽK: Malinský, Jánoš - Armstrong, Robertson, McKenna, Palmer. Bez diváků. Sestavy: ČR: Mandous - Holeš, Hubník, Jemelka, Zelený - Jánoš, Havlík (81. Růsek) - Malinský, Budínský (55. Breite), Pešek (76. Potočný) - Tecl. Trenér: Holoubek. Skotsko: Marshall - Palmer, Cooper, McKenna, Robertson - McTominay, Fleck (71. McGinn), McLean - Christie, Dykes (67. Paterson), Armstrong (80. McGregor). Trenér: Clarke. Předpokládané sestavy: Skotsko: Marshall - O´Donnell, McTominay, Considine, Gallagher, Taylor - McGinn, McGregor, Jack - Dykes, McBurnie. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Král, Souček - Masopust, Darida, Provod - Vydra. Absence: Robertson (2 ŽK), McKenna, Palmer, Forrest, Burke, Cooper (všichni zranění), Armstrong, Tierney, Christie (všichni koronavirová opatření) - Krmenčík, Schick, Jankto, Kolář (všichni zranění), Dočkal, Hložek, Barák, Holeš, Kopic, Kalvach, Ondrášek, Pavlenka (všichni koronavirová opatření). Nejlepší střelci z aktuální nominace: McGinn - Darida (oba 7). Nejlepší střelci v Lize národů: Dykes, Christie (oba 2) - Coufal, Dočkal, Krmenčík, Pešek, Vydra (všichni 1). Zajímavosti: - Skotsko prohrálo jediný z posledních 5 vzájemných duelů a Česko 2x za sebou porazilo (v obou případech venku) - Skotsko před měsícem zvítězilo v 2. kole Ligy národů v Olomouci 2:1, za Česko nastoupil narychlo složený nový výběr z hráčů domácí ligy, protože původní mužstvo muselo do izolace kvůli koronaviru u 2 členů realizačního týmu - Česko (včetně Československa) vyhrálo jediný ze 7 zápasů ve Skotsku - Skotsko je v žebříčku FIFA na 49. místě, Česko na 45. pozici - Skotsko v neděli porazilo Slovensko 1:0, předtím ve skupině Ligy národů remizovalo s Izraelem 1:1 a zvítězilo v Česku - Skotsko ve čtvrtek vyhrálo po penaltovém rozstřelu v semifinále play off o mistrovství Evropy nad Izraelem, v základní hrací době ani v prodloužení gól nepadl - Česko v neděli zvítězilo 2:1 v Izraeli a ve skupině má na kontě 2 výhry (na úvod porazilo v Bratislavě Slovensko 3:1) a prohru se Skotskem - Česko poslední 2 zápasy vyhrálo 2:1, před Izraelem zvítězilo stejným poměrem ve středeční přípravě na Kypru - Skotsko 7x za sebou neprohrálo - Skotsko posledních 5 domácích zápasů neprohrálo - Skotsko naposledy hrálo na velké akci v roce 1998 na mistrovství světa - Česko vyhrálo 3 z posledních 4 zápasů (všechny venku) - Česko od června 2017 už 30x za sebou neremizovalo - Česko vyhrálo 4 z posledních 5 a poslední 3 venkovní utkání - zápas se kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Británii odehraje bez diváků - Česko povede asistent Chytrý, který zastoupí hlavního trenéra Šilhavého, jenž měl pozitivní test na koronavirus - Poznar, Sáček a brankář Nguyen (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - Paterson (Skotsko) dnes slaví 26. narozeniny