Fotbalisté Budějovic využili přesilu a v dohrávce udolali Příbram

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v dohrávce 14. kola první ligy porazili Příbram 2:1. Středočeský celek vedl po trefě Filipa Zorvana z úvodu utkání, ve 40. minutě ale dostal hostující Olivier Kingue červenou kartu a Dynamo v poslední čtvrthodině otočil stav. V 76. minutě srovnal z penalty Benjamin Čolič a chvíli po něm přidal vítězný gól Matej Mršič. Jihočeši vyhráli i druhý jarní zápas a posunuli se na 10. místo tabulky. Příbram zůstala předposlední.

Hosté vstoupili do utkání, které bylo v prosinci odloženo kvůli koronaviru v jejich týmu, nadějně. V páté minutě se na levé straně uvolnil Zorvan a jeho střílenou přihrávku z úhlu si srazil do sítě brankář Drobný. Jihočeši se začali trápit a kupili nepřesnosti. Do poločasu vymysleli jen pár nadějných akcí.

Po výkopu Drobného měl v 37. minutě příležitost Mršič, ale trefil pouze vybíhajícího příbramského brankáře Kočího. V závěru první půle se při podobné akci uvolnil před vápnem Brandner, příbramský stoper Kingue jej v úniku fauloval a viděl za to rovnou červenou kartu.

Domácí se pak i proti oslabenému soupeři dlouho trápili. Ve druhé půli se zpočátku nedokázali nijak výrazně prosadit ze hry a nedařily se jim ani standardky.

Pomohla jim až situace v 75. minutě, kdy Cmiljanovič v pokutovém území fauloval Čoliče, jenž sám následně proměnil penaltu. Navázal tak na úspěšný pokutový kop a vítěznou trefu z úvodního jarního kola proti Pardubicím.

V 79. minutě obrátil skóre na stranu Jihočechů Mršič, který se pravačkou trefil k tyči. Dynamo už výhru udrželo a doma v lize počtvrté za sebou bodovalo. Naopak Příbram venku získala v této sezoně jen dva body a nevyužila možnost opustit sestupové příčky.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Příbram měla lepší vstup do zápasu a ujala se vedení. Hodně to pak ovlivnila červená karta. Po ní kluci předvedli trpělivý výkon. Vyrovnali jsme z penalty a pak přidali druhý gól. Neřekl bych, že se doma trápíme. Ale často musíme dobývat branku soupeře, protože si necháme dát první gól, což se stalo i dnes. Ale takové vítězství je nakonec mnohem cennější, než kdybychom vyhráli jasně 3:0."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Jsem zklamaný, protože dlouho pro nás vypadal zápas dobře. Dali jsme gól, měli jsme odražené balony, byli jsme silní na míči. Poté, co jsme dostali červenou kartu, tlak soupeře sílil. Ale nemyslím si, že by měl stoprocentní šance. Jenže pak jsme Budějovicím naší hloupostí darovali penaltu. Musím říct, že z naší strany to byla v některých případech nezodpovědnost hráčů a třeba u Kingueho to nebylo poprvé. Chyby k fotbalu patří, ale někdy je třeba vlastní ego podřídit mužstvu."

14. kolo první fotbalové ligy:

Dynamo České Budějovice - 1. FK Příbram 2:1 (0:1).

Branky: 76. Čolič z pen., 79. Mršič - 5. Zorvan. Rozhodčí: Matějček - Hájek, Melichar - Hrubeš (video). ŽK: Drobný - Zorvan, Horváth (trenér). ČK: 40. Kingue (Příbram). Bez diváků.

Sestavy

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Novák - Brandner (46. Ekpai), Čavoš, Javorek (90. Mészáros), Valenta (46. Ledecký), Mršič (90. Skovajsa) - Alvir (85. Havel). Trenér: Horejš.

Příbram: Kočí - Laňka, Tregler, Kingue, Cmiljanovič - Vais (62. Vilotič), Soldát, Hájek (77. Kvída), Nový (85. Januška) - Zorvan (77. Vávra) - Voltr (62. Dočekal). Trenér: Horváth.