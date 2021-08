Fotbalisté Budějovic přišli o výhru v Olomouci v sedmé minutě nastavení

Olomouc - Fotbalisté Českých Budějovic ztratili v utkání 4. kola první ligy v Olomouci dvoubrankové vedení a po gólu inkasovaném v sedmé minutě nastavení remizovali na Hané 3:3. V úvodním dějství se za hosty trefili Fortune Bassey a Patrik Čavoš, po snížení Václavem Jemelkou přidal třetí branku Dynama střídající Emmanuel Tolno. V 87. minutě se ale prosadil domácí Pavel Zifčák a v sedmé minutě nastavení vyrovnal Florent Poulolo. Oba celky si připsaly první remízu v sezoně, Jihočeši bodovali se Sigmou v lize popáté za sebou.

Olomouc, která před týdnem nehrála odložené utkání na Slavii, začala stejně jako v úvodních dvou kolech ofenzivně. V šesté minutě vychytal Vorel v krátkém sledu střelecké příležitosti Matouška a Zmrzlého.

Hanákům ovšem kvůli zraněním chyběla zkušená a sehraná stoperská dvojice Hubník s Benešem a nesoulad zadních řad se projevil hned v první vážnější akci Jihočechů. Bassey měl v deváté minutě dost času zpracovat si míč uvnitř pokutového území a střelou k tyči otevřel skóre. Ve 14. minutě pak mohl navýšit vedení Brandner.

Sigmu inkasovaný gól nijak nedeprimoval a nadále diktovala hru. Vytvořila si územní převahu a nejblíže k vyrovnání měl Hála, ovšem ve skluzu zblízka neusměrnil míč do sítě, podobně jako Matoušek při střele z šestnáctky.

Budějovice hrozily z brejků. Bassey svoji druhou šanci nevyužil, ale po dalším zaváhání olomoucké obrany přiťukl Mihálik míč Čavošovi, který jej v 41. minutě poslal do odkryté branky a přinesl Jihočechům dvoubrankové vedení.

Po přestávce Olomouc přeskupila složení formací a brzy se dočkala snížení. Růsek přiťukl míč v pokutovém území stoperovi Jemelkoví, který se v 53. minutě nemýlil. Ovšem příliš dlouho se Sigma neradovala. Další brejk a centr usměrnil za záda Macíka střídající Tolno a vrátil Dynamu po hodině hry dvoubrankové vedení.

Domácí se ale nevzdali. Velkou šanci měli Hála s Vaněčkem, ale na Vorla nevyzráli. Videorozhodčí pak pomohl Budějovicím, když po jeho zásahu odvolal sudí Černý nařízenou penaltu za hraniční zákrok Škody na Gonzáleze. Domácí přesto v 87. minutě díky střídajícímu Zifčákovi snížili. V závěru si vytvořili velký tlak a dočkali se vyrovnání z kopačky Poulola, jehož pokus o tyč zapadl do sítě. Sigma za tři kola nové sezony vstřelila osm branek, stejný počet jich ale také inkasovala.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Byl to velmi atraktivní zápas. Vzhledem k průběhu utkání musíme bod brát, vždyť ještě pět minut před koncem základní hrací doby jsme prohrávali o dvě branky. Je to pro nás malé vítězství, byť jsme do duelu šli s touhou a energií získat tři body. Museli jsme řešit složení stoperské dvojice. Dostali jsme dva strašně jednoduché góly, ale na druhé straně se zase stopeři vykoupili dvěma vstřelenými góly v pravou chvíli."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Dnes jsme viděli výborné utkání, k němuž jsme přispěli výborným výkonem, ale se smolným koncem pro nás. Když vedeme v závěru o dva góly, musíme to dohrát. K domácím se dnes přiklonilo štěstí, to ale nic nemění na tom, že jsme hráli opravdu dobře. Měli jsme rozhodnout dřív, šance k tomu byly. Kdybychom vedli v půli o tři branky, nikdo by se nemohl divit. Nejlepším hráčem zápasu byl podle mě Bassey. Měl dát třetí gól, ale na druhé straně kdyby ho opravdu dal, tak by tady za týden nemusel být."

Sigma Olomouc - Dynamo České Budějovice 3:3 (0:2)

Branky: 53. Jemelka, 87. Zifčák, 90.+7 Poulolo - 9. Bassey, 41. Čavoš, 61. Tolno. Rozhodčí: Černý - Kotík, Váňa - Hrubeš (video). ŽK: Hála, Jemelka, Poulolo, Chvátal, Jílek (trenér) - Talověrov, Valenta. Diváci: 3619.

Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (46. Vaněček) - Breite, González (80. Zifčák) - Matoušek (46. Vepřek), Sedlák (46. Daněk), Hála (66. Šíp) - Růsek. Trenér: Jílek.

Č. Budějovice: Vorel - Sladký (84. Čolič), Králik, Talověrov, Novák - Javorek (55. Valenta), Čavoš - Brandner (84. Vais), Hora (72. Škoda), Mihálik (55. Tolno) - Bassey. Trenér: Horejš.