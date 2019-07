Fotbalisté Budějovic při návratu do ligy prohráli doma s Opavou

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic při návratu do nejvyšší soutěže po čtyřech letech ve druhé lize doma prohráli 0:1 s Opavou. Jedinou branku hostujícího celku vstřelil v opatrně hraném prvním poločase útočník Václav Jurečka.

"Prohráli jsme se ctí. Soupeř nás potrestal z jediné nebezpečné šance," charakterizoval utkání českobudějovický kapitán Jiří Kladrubský.

První poločas nabídl málo fotbalových momentů. Na obou týmech byla patrná lehká nervozita a zároveň snaha o to, aby nikdo nechyboval. Domácí mohli skórovat jako první, když po faulu zahrávaly trestný kop. Kladrubský obstřelil zeď, ale mířil na stranu, kde stál připravený brankář Fendrich, jenž míč vyrazil.

Hosté se nikam netlačili, ale pokud se jim naskytla šance zaútočit, většinou vypadali nebezpečně a potvrdili to po půl hodině hry. Českobudějovický Provod v ofenzivě ztratil míč, Opava se dostala do otevřené obrany Jihočechů a Jurečka překonal gólmana Staňka. Vzápětí mohl po centru ze strany vyrovnat Ledecký, ale nehlavičkoval důrazně.

Ve druhém poločase se České Budějovice tlačily do koncovky, ale nebezpečnou šanci si prakticky nevytvořily. Zahrávaly řadu rohů, ale s nimi si Opavští dokázali poradit. Také proto si hosté z jihu Čech odváží tři body a v první lize vyhráli venku po osmi zápasech.

"Vítězství si velmi vážíme, ale bereme to s pokorou. První poločas byl z naší strany dobře organizovaný, druhá část nebyla vůbec podle našich představ," uvedl opavský trenér Ivan Kopecký.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Mrzí nás hlavně první poločas, kdy se projevila mírná nervozita u některých hráčů. Nechci nikoho konkrétně jmenovat, ale třeba ta situace před prvním gólem to byl ten případ. Ale takových momentů bylo v první půli víc. Trvalo nám, než jsme si zvykli, že tempo je jiné než ve druhé lize. Soupeř nás potrestal z jediné chyby. Přesvědčili jsme se o tom, o čem liga je. Druhý poločas už byl z naší strany mnohem lepší, ale Opava měla perfektně zorganizovanou obranu."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "První poločas jsme sehráli podle toho, co jsme si řekli. Byli jsme dobře organizovaní. Přesto, že jsme si říkali, že vstoupíme do druhé půle aktivně, bylo to přesně opačně. Po zisku balonu se nám nedařilo dostat se dopředu. Soupeř si vytvářel nebezpečné situace nakopávanými balony. Těch bodů si vážíme, bereme to s pokorou."

Dynamo České Budějovice - SFC Opava 0:1 (0:1)

Branka: 32. Jurečka. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Hock. ŽK: Dedič, Mondek, Šulc, Stáňa (všichni Opava). Diváci: 4381.

Sestavy

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Novák, Havel, Kladrubský - Mršič, Havelka (78. Táborský), Mustedanagič (67. Martan), Javorek, Provod - Ledecký. Trenér: Horejš.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Jurečka, Řezníček (57. Šulc), Zavadil, Jursa, Mondek (76. Stáňa) - Dedič (84. Opoku). Trenér: Kopecký.