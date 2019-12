Fotbalisté Budějovic potvrdili formu a zvítězili v Jablonci 1:0

Jablonec n.N. - Fotbalisté Českých Budějovic v 18. kole první ligy překvapivě zvítězili 1:0 v Jablonci. Zápas rozhodl v 77. minutě svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Patrik Čavoš. Jihočeský nováček vyhrál pošesté z posledních sedmi kol a posunul se na sedmé místo tabulky. Na čtvrtou Spartu ztrácí Dynamo jen dva body. Severočeši potřetí za sebou nezvítězili a jsou pátí s dvoubodovým náskokem na Budějovice.

Jako první měl po 20 minutách větší šanci domácí Chramosta, který z dobré pozice hlavičkoval jen do gólmana Drobného. Vzápětí na druhé straně Ledecký nacentroval přes vybíhajícího Hrubého a Novákovu hlavičku do prázdné branky odvrátil s vypětím si stoper Jugas.

V 25. minutě protáhl domácího gólmana nepříjemnou střelou Čavoš. Ve zbytku prvního poločasu dvakrát zahrozili domácí. Sýkora ale v těžké pozici na malém vápně mířil nad a Břečkovu hlavičku vyrazil Drobný.

Tři minuty po pauze hostující gólman dobře zasáhl i proti Doležalově hlavičce. Na opačné straně domácí brankář vyrazil Mršičovu střelu. V 61. minutě Severočeši už skoro slavili, ale tečovaný pokus skončil na tyči a neujala se ani Doležalova dorážka.

V 77. minutě nečekaně otevřeli skóre hosté. Jihočeši se dostali do rychlého brejku a po Mršičově přihrávce ztrestal otevřenou domácí obranu sám před Hrubým Čavoš. Českobudějovický záložník dal svůj první gól v české lize.

Domácí se po inkasované brance tlačili dopředu za vyrovnáním, ale hosté už tři body udrželi. Budějovice vyhrály v lize v Jablonci teprve podruhé z 18 zápasů, naopak Severočeši si připsali čtvrtou bodovou ztrátu z posledních pěti domácích duelů v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Zklamání je veliké. Hráli jsme letos naposledy doma, o to víc to mrzí. Chtěli jsme se loučit vítězstvím, ale nemáme ani bod. Je to škoda, protože celý podzim jsme hráli poměrně dobře v domácím prostředí. Věděli jsme, že Dynamo má dobrou sérii, viděli jsme jejich brejkové situace na Spartě. Plnili jsme to dobře, sami jsme tam měli šance, ale podržel je brankář Drobný. První půli jsme byli aktivnější, i když tam byly pasáže, kdy měli hosté míč pod kontrolou. Říkal jsme hráčům, že může rozhodnout jediná situace a to se stalo, bohužel nakonec na stranu Budějovic. Bohužel dnes jsme to tam nenatlačili a branku nedali. V závěrečných dvou kolech venku se budeme snažit dostat zpět do plusových bodů a přivézt ztracené body."

David Horejš (trenér Budějovic): "Jsme nesmírně šťastní, že jsme tady v Jablonci dokázali natáhnout naši sérii. Chtěli jsme tady bodovat. Věděli jsme, že k tomu budeme potřebovat dobrý výkon, který jsme předvedli v obou poločasech. Měli jsme i štěstí, brankář Drobný nám opět zachytal. Hrál se dobrý fotbal a troufnu si říci, že jsme k tomu přispěli my i tím, že jsme hráli aktivně. Tyhle body pro nás znamenají strašně moc, protože domácí mají výborného trenéra i tým."

FK Jablonec - Dynamo České Budějovice 0:1 (0:0)

Branka: 77. Čavoš. Rozhodčí: Ginzel - Kříž, Leška. ŽK: Krob, Pleštil - Sivok, Čolič, Čavoš, Javorek. Diváci: 2058.

Jablonec: Hrubý - Holík (84. Acosta), Jugas, Břečka, Krob - Jovovič (77. Pleštil), Kubista, Považanec, Sýkora - Chramosta, Doležal. Trenér: Rada.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič (90. Kulhánek), Havel, Sivok, Novák - Brandner (67. Ekpai), Čavoš, Havelka, Javorek, Mršič (84. Kladrubský) - Ledecký. Trenér: Horejš.